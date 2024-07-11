Англия при Саутгейте вышла в финал на 2 из 4 топ-турниров

Теги Сборная Нидерландов по футболу Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу ЧМ-2018 FIFA Евро-2024 ЧМ-2022 Футбол

Англия сыграет в финале топ-турнира во второй раз при Гарете Саутгейте.

Британская команда одолела Нидерланды в 1/2 финала Евро-2024 и в решающем матче встретится с Испанией. Это произойдет 14 июля.

Саутгейт возглавляет национальную сборную с осени 2016 года. За это время она выступила на двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. На ЧМ-2018 Англия стала четвертой, на Евро-2020 проиграла в финале, на ЧМ-2022 вылетела на этапе четвертьфинала.

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71 комментарий
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Хейтеры Саутгейта, поплачьте, может быть полегчает))
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Ответ QWertY
Хейтеры Саутгейта, поплачьте, может быть полегчает))
После его «футбола» уже и сил плакать нету
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Ответ adriano_070
Если 2 из 4 финалов топ-турниров проиграет, то уже комментарии будут другими? Или даже сейчас уже Саутгейт герой, который довел самый дорогой состав сборной в мире до финала?
для сборной, которая последний раз (до с.) в финале была 50+ лет назад, два финала есть большой успех.
это же очевидно.
+20
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+18
Ни у одного тренера нету сколько хейтеров сколько у саутгейта.7хаг,жозе,пеп просто отдыхают
+22
-6
+16
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Евро 2020 сетка Германия, Украина, Дания Евро 2024 сетка Словакия, Швейцария, Нидерланды Когда как соперники по финалу проходили: Евро 2020 Австрия, Бельгия, Испания. Евро 2024 Грузия, Германия, Франция Большой простор для ложных выводов, что Саутгейт дает результат и бла бла бла
А что ему надо было вылететь из группы?
+12
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А ведь летом 2016 вылетели от Исландии.

Саутгейт гений, с Холодильником в основе в финал выходил.

Сейчас какой-то Гехе играет, молодой Майну в основе, и все равно в финале опять.

Крутой тренер, даёт результат. Люди недовольны будут всегда, а оценят по достоинству через лет 5-10.

Плачут, только потеряв.

Обидно за Гарета!
+14
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+8
Ответ QWertY
Хейтеры Саутгейта, поплачьте, может быть полегчает))
Вот даже и не знаю, что тут сказать. Болею давно за Англию, но смотреть почти всегда невозможно с этим тренером. Результат, конечно, есть, но и не знаю, что лучше.
+8
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Саутгейт явно в жертву кого-то принес. Фарт колоссальный
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Ответ Старик Стариканов
Ни у одного тренера нету сколько хейтеров сколько у саутгейта.7хаг,жозе,пеп просто отдыхают
7хаг? Не 10хаг?)
+10
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+6
Я попробую объяснить пишущим о том, что сборная Англии полный отстой и играет в плохой, неинтересный для болельщиков футбол. Друзья мои, раскрою вам секрет: сборная Англии играет в первую очередь для английских болельщиков, и ставлю сто рублей против пуговицы от кальсон, что подавляющему большинству английских болельщиков результат, который их сборная достигает с такой игрой, очень даже нравится.
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Ответ NickN
Саутгейт явно в жертву кого-то принес. Фарт колоссальный
Футбол он в жертву принес)
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Везучий чертяка)
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Увольняйте его уже, ведь игра англичан всегда была такой интересной с навесами. И результаты были супер.
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Ответ Актилек Ысаков
С таким составом они должны были пару больших турниров выиграть к этому времени
Это типа как немцы со своим золотым поколением? Или французы? Только испанцы выигрывали больше 1 за последние много лет
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А ведь в матче со Словакией был в 30 секундах от звания главного физрука Евро
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Ответ QWertY
Хейтеры Саутгейта, поплачьте, может быть полегчает))
Господи, что у таких как ты в голове. По результатам к нему почти нет вопросов. Все недовольны игрой команды, у которой топ-2 состав в мире. Если тебе нравится такое, потому что есть результат, то пожалуйста. Хотя неизвестно каких бы результатов команда добилась с хорошим тренером
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Если 2 из 4 финалов топ-турниров проиграет, то уже комментарии будут другими? Или даже сейчас уже Саутгейт герой, который довел самый дорогой состав сборной в мире до финала?
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ща аналитики от бога начнут писать, ну типа вы че у саутгейта топы апл на замене) ну вы че) выпустил свежего уткинса, он и забил) типа аналитика про то, что саутгейт делает тупые замены игроков, расставляет не по позициям - забыта. теперь ключевая тематика ЛЮБОЙ БЫ вывел англию в финал. хахаха, кушайте, не обляпайтесь, хейтеры
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Ответ Актилек Ысаков
С таким составом они должны были пару больших турниров выиграть к этому времени
А с Лэмпардом, Джеррардом, Бэкхемом, Руни, Фердинандом и Терри значит не должны были 😂. Там легенды мирового футбола в каждой линии.
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топ-тренер, очевидно же.

хейтыры идут в бобруйск.
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Хороший тренер. Критика в его адрес сильно преувеличена.
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Южныеворота сегодня прекрасны.
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Ответ philadelphia7650
для сборной, которая последний раз (до с.) в финале была 50+ лет назад, два финала есть большой успех. это же очевидно.
А для сборной у которой состав последние несколько лет бузусловно сильнейший в мире этот результат полный провал, ноль трофеев за 4 цикла.
Если Саутгейт выиграет финал, то за титул ему многое простят, если нет, то увы и ах, сожрут с потрохами и по делу между прочим.
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Не расизм ли это когда белый парень заставляет бегать чернокожих?
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Ответ Da prozecutor
Зато этот отлично играет в послематчевых.
Да
Надо отметить. Англичане после многочисленных поражений по пенальти отработали этот момент. И полевые и воротчики. Аналитика на соперников и даже подбор игроков-пенальтистов.
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Ответ adriano_070
Если 2 из 4 финалов топ-турниров проиграет, то уже комментарии будут другими? Или даже сейчас уже Саутгейт герой, который довел самый дорогой состав сборной в мире до финала?
а че капелло лампарда до финала не доводил?
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Ответ Человек1991
Комментарий удален пользователем
Ты так переживаешь потому что Беллингем может унизить твоего Джамаля?
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Ответ Pucheslav
Раньше даже такого результата не было
раньше не было такой сетки плей-офф
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Ответ adriano_070
Если 2 из 4 финалов топ-турниров проиграет, то уже комментарии будут другими? Или даже сейчас уже Саутгейт герой, который довел самый дорогой состав сборной в мире до финала?
Раньше даже такого результата не было
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Ответ philadelphia7650
топ-тренер, очевидно же. хейтыры идут в бобруйск.
зачем они в бобруйске¿
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