Англия при Саутгейте вышла в финал на 2 из 4 топ-турниров

Англия сыграет в финале топ-турнира во второй раз при Гарете Саутгейте.

Британская команда одолела в 1/2 финала и в решающем матче встретится с Испанией. Это произойдет 14 июля.

возглавляет национальную сборную с осени 2016 года. За это время она выступила на двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. На ЧМ-2018 стала четвертой, на Евро-2020 проиграла в финале, на вылетела на этапе четвертьфинала.

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