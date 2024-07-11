Англия при Саутгейте вышла в финал на 2 из 4 топ-турниров
Англия сыграет в финале топ-турнира во второй раз при Гарете Саутгейте.
Британская команда одолела Нидерланды в 1/2 финала Евро-2024 и в решающем матче встретится с Испанией. Это произойдет 14 июля.
Саутгейт возглавляет национальную сборную с осени 2016 года. За это время она выступила на двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. На ЧМ-2018 Англия стала четвертой, на Евро-2020 проиграла в финале, на ЧМ-2022 вылетела на этапе четвертьфинала.
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это же очевидно.
Саутгейт гений, с Холодильником в основе в финал выходил.
Сейчас какой-то Гехе играет, молодой Майну в основе, и все равно в финале опять.
Крутой тренер, даёт результат. Люди недовольны будут всегда, а оценят по достоинству через лет 5-10.
Плачут, только потеряв.
Обидно за Гарета!
хейтыры идут в бобруйск.
Если Саутгейт выиграет финал, то за титул ему многое простят, если нет, то увы и ах, сожрут с потрохами и по делу между прочим.
Надо отметить. Англичане после многочисленных поражений по пенальти отработали этот момент. И полевые и воротчики. Аналитика на соперников и даже подбор игроков-пенальтистов.