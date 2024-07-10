Нидерланды – Англия. 1:1 – Кейн сравнял счет с пенальти! Онлайн-трансляция
Сборная Англии играет с Нидерландами в 1/2 финала Евро-2024.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хави Симонс открыл счет на 7-й минуте дальним ударом из-за пределов штрафной. Харри Кейн забил ответный мяч на 18-й минуте с пенальти.
Игру в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Оkkо.
- Дата проведения
- 10 июля, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
-
Нидерланды –
Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен, Рейндерс, Симонс, Мален, Гакпо, Депай (Верман, 35).
- Предупреждение:
- Думфрис (17).
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
за прямое попадание в руку пенальти не дают!
за какую-то шутку - пенка!
стремный чемпионат...
Кейн уже ударил, до фола
"«Накладка» – это грубый прием, когда игрок умышленно выставляет ногу навстречу ноге соперника, бьющего по мячу. За применение такого приема виновный наказывается штрафным ударом."
Думфрису повезло, что за такой фол прямую красную не дали, хотя вполне могли за открытые шипы и прямую ногу.
Покупая подписку на нтвплюс я избавляюсь от всего этого, здесь же предлагают и денюжку нести и рекламу смотреть как на общественных каналах.
Включил моча-тв, думал посмотреть футбол
А, вместо футбола там пропитая морда Радимова и Жора-ипотека рисуют картинки, пока сверху экрана счётчик времени матча тикает
Эт чё вообще?