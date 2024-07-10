Нидерланды – Англия. 1:1 – Кейн сравнял счет с пенальти! Онлайн-трансляция

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Англии по футболу Евро-2024 Харри Кейн Хави Симонс онлайны Футбол

Сборная Англии играет с Нидерландами в 1/2 финала Евро-2024.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хави Симонс открыл счет на 7-й минуте дальним ударом из-за пределов штрафной. Харри Кейн забил ответный мяч на 18-й минуте с пенальти.

Игру в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Оkkо.

Нидерланды – Англия 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
10 июля, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Симонс, 1:1 – 18, пенальти Кейн.
НидерландыВербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен, Рейндерс, Симонс, Мален, Гакпо, Депай (Верман, 35).
АнглияПикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Райс, Фоден, Беллингем, Майну, Сака, Кейн.
Предупреждение:
Думфрис (17).

Статистика Евро-2024

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396 комментариев
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Левейший пендель
+103
-15
+88
Позорное решение. Это не пенальти. Защитник играл в мяч, Кейн сам ему засандалил в ногу. То есть Кукурелья играет рукой - это не пенальти, а Кейн лупит в ногу защитнику - это пенальти. Цирк судейский
+98
-16
+82
Судейка тащит жалкого саутгейта.
+66
-3
+63
За Голландию, удачи им
+67
-7
+60
Пфффф. Левый пеналь
+56
-3
+53
Откуда пенальти :? Судьи сумасшедшие на Евро
+46
-2
+44
Пенальти левый
+46
-2
+44
То есть теперь если игрок наносит удар нельзя блокировать, надо смотреть ???
+46
-5
+41
Цваера зарядили англичане. Какой пеналь? бред просто
+35
-2
+33
Самое позорное, что на прошлом евро поставили тоже левейший пеналь в ворота дании и в 1/2…
+32
-3
+29
АХАХА
за прямое попадание в руку пенальти не дают!
за какую-то шутку - пенка!
стремный чемпионат...
+31
-2
+29
Ну и гадость, ну и гадость эта ваша сборная англии...
+29
-2
+27
Пенка бред конечно
+26
-1
+25
Пенальти левый.. позор судье!
+27
-3
+24
Да чтобы эта Англия 10 1 продула. Халявщики наряду с тренеришкой подведшим Гаскойна и ко
+24
-1
+23
Кейн бьет по мячу, потом попадает в ногу Думфриса - и это пенальти... Мда, зачем вообще смотреть этот цирк?
+26
-3
+23
Удар состоялся и Кейн сам попал в ногу голландца, хрень, а не пенальти
+23
-1
+22
Взяточник делает своё дело.
Кейн уже ударил, до фола
+21
-1
+20
Левый пеналь
+22
-2
+20
Левый пенальти
+22
-2
+20
Ни разу не болею за сборную Англии и желаю ей скорейшего вылета, но "левейший пендель" "ни за что" - вы серьезно? Что такое накладка не читали никогда?)

"«Накладка» – это грубый прием, когда игрок умышленно выставляет ногу навстречу ноге соперника, бьющего по мячу. За применение такого приема виновный наказывается штрафным ударом."

Думфрису повезло, что за такой фол прямую красную не дали, хотя вполне могли за открытые шипы и прямую ногу.
+23
-4
+19
Ответ Serega Ac-Milan
За Голландию, удачи им
А я за Нидерланды)
+23
-4
+19
Кто бы что не говорил-но Англия сегодня неожиданно прекрасна!
+20
-2
+18
И чем окко лучше матча? Та же реклама после гимнов и бесячий гигачат.
Покупая подписку на нтвплюс я избавляюсь от всего этого, здесь же предлагают и денюжку нести и рекламу смотреть как на общественных каналах.
+17
-2
+15
За откровенную руку пенальти не ставим, а за то что Кейн ударил в ногу это пенальти дааа ))
+18
-4
+14
Эту Англию надо гнать санными тряпками. Фу 💩
+14
-1
+13
Смотрю матч на казахском. Спасибо, Матч тв, казалось, что падать некуда, но вы смогли
+16
-4
+12
Просто придумали пеналь на ровном месте. Даже смотреть перехотелось, клоунада.
+12
0
+12
Типичный пенальти с пустого места
+15
-3
+12
Камрады, в чем прикол?
Включил моча-тв, думал посмотреть футбол
А, вместо футбола там пропитая морда Радимова и Жора-ипотека рисуют картинки, пока сверху экрана счётчик времени матча тикает
Эт чё вообще?
+12
0
+12
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