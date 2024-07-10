Нидерланды – Англия. 1:1 – Кейн сравнял счет с пенальти! Онлайн-трансляция

Сборная Англии играет с Нидерландами в 1/2 финала Евро-2024.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хави Симонс открыл счет на 7-й минуте дальним ударом из-за пределов штрафной. Харри Кейн забил ответный мяч на 18-й минуте с пенальти.

Игру в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Оkkо.

Статистика Евро-2024

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