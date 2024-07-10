«Барса» отклонила предложение о трансфере Ямаля за 250 млн евро – вероятно, от «ПСЖ». Ламина считают «краеугольным камнем проекта» (EFE)

Теги ПСЖ Барселона Деку лига 1 Франция Ла Лига Ламин Ямаль Футбол

«Барселона» отклонила предложение о трансфере Ламина Ямаля за рекордную сумму.

По информации EFE, каталонский клуб отказался продавать 16-летнего вингера за 250 миллионов евро перед стартом чемпионата Европы. Ямаля считают «краеугольным камнем проекта». 

Это предложение, поступившее, предположительно, от «ПСЖ», даже не рассматривалось трансферным отделом «Барсы» во главе с Деку. 

Контракт Ламина с «блауграной» рассчитан до 2026 года и может быть продлен до 2028-го, когда игроку исполнится 18 лет. Статистику футболиста сборной Испании можно найти здесь

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

67 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Хозяин Навоши
За 250 они бы его сами в Париж отвезли и ленточкой перевязали
С каждым календарным днём и каждым новым матчем Ямаля, этот глупый и десятки раз повторенный на спортсе комментарий , становится все менее и менее актуальным и всё более и более смешным
+31
-9
+22
Ответ ПравдоРуб
Какие то невероятная сумма, даже страшно отказываться. Откуда только у ПСЖ столько на трансферы, учитывая что они почти каждый год не хило тратятся
У Лудогорцев с Работничками занимают.
+15
0
+15
Похоже на вброс от Барсы.
+25
-11
+14
Ответ therealgreenman
Каким бы не был игрок в юном возрасте и как хорош, но предлагать такие ценники, это кот в мешке, сколько уже было примеров что буквально через 2-3 года карьера разворачивалась на 360 градусов P.s. Ямалю этого не желаю, как и никому
Разворот на 360 градусов - это не разворот.
+15
-1
+14
Ответ Большое сердце Неймара
Таких денег никто не стоит из нынешних футболистов, Ямаль в том числе. Аж жир с экрана потёк
Раньше и про 50 млн так говорили
+10
-3
+7
а потом всю команду будут просить отказаться от части зарплаты?
+20
-16
+4
Каким бы не был игрок в юном возрасте и как хорош, но предлагать такие ценники, это кот в мешке, сколько уже было примеров что буквально через 2-3 года карьера разворачивалась на 360 градусов
P.s. Ямалю этого не желаю, как и никому
+3
-1
+2
За такие деньги барса бы его не думая упаковала и бантиком повязала ..
+1
0
+1
У школьника переходный период, что за бред, брать школоту за 250 в пубертат?
+1
0
+1
Ответ therealgreenman
Каким бы не был игрок в юном возрасте и как хорош, но предлагать такие ценники, это кот в мешке, сколько уже было примеров что буквально через 2-3 года карьера разворачивалась на 360 градусов P.s. Ямалю этого не желаю, как и никому
360° - это возвращение в то же положение)
+1
0
+1
Ответ Balt
ПСЖ уже когда своих вырастит? У них там нормально с подготовкой кадров?
Ну у них есть молодой Заир-Эмери, не такой яркости и таланта, но то, что посадил на лавку ребят, купленных за 50+, достойно уважения
+2
-1
+1
Ответ ПравдоРуб
Какие то невероятная сумма, даже страшно отказываться. Откуда только у ПСЖ столько на трансферы, учитывая что они почти каждый год не хило тратятся
Действительно, откуда деньги у клуба, который живёт на деньги владельца, а не на заработанное. Надеюсь эта тайна когда-нибудь раскроется и нам расскажут правду. А пока остаётся только догадываться.
+1
0
+1
Ответ Гусеконь
а потом всю команду будут просить отказаться от части зарплаты?
Никто в здравом уме такое не предложит, даже Боули! И хватит думать о рычагах
0
0
0
Ответ Футбол, хоккей итд
Он хоть и юный, но наверняка знает, что перейдя в ПСЖ, о карьере футболиста можно забыть. Теперь классико вновь будет привлекать к себе внимание, Ямаль и Уильямс против Мбаппе и Ко.👍💪
мечты
0
0
0
Ответ Ллб
С каждым календарным днём и каждым новым матчем Ямаля, этот глупый и десятки раз повторенный на спортсе комментарий , становится все менее и менее актуальным и всё более и более смешным
За 250 с ленточкой отправят, пожалуй, любого игрока в мире, а Ямал далеко не лучший игрок мира. Это просто смех. Но, это нормальное хайповое явление, которое было не один раз.
+2
-2
0
Ответ Лев Исаев
Давайте сезон хотя бы подождем Не слишком ли рано хвалебные оды в таких масштабах поют ?
А где лично я пишу хвалебные оды Ямалю?
Я лишь констатирую меняющуюся с каждым жнем актуальность , таких вот типовых дешевых комментариев.
А это неоспоримый факт, с учетом перманентного прогресса Ламина, как на футбольном поле так и в медиа
+1
-1
0
Ответ Its my life
Раньше и про 50 млн так говорили
Многое можно сказать отдаленное от действительности. Выскажи своё мнение. Так стоит по- твоему или нет он этих денег.
0
0
0
Ответ Kex
Скажу больше - он ещё никем и не покупается 😂😂😂
Ваше мнение очень важное , особенно после вашего комментария от 1 июля....

"На какому уровне он играет?
Ему просто повезло что в сборной Испании и Барселоне нет большого выбора игроков на фланг, в любом адекватном клубе он бы полировал скамейку, а Барселона пытается ему просто набить цену рекордами "самый молодой" и фейками про интерес ПСЖ)"

Очень забавные вы хейтерки)
Ничего в футболе не понимаете, но уверенно строчите такое вот мракобесие))
+1
-1
0
Ответ Человек1991
Однажды лет 10 назад Барселона отклонила предложение Сити по Месси в 500 миллионов ! И самому Месси предлагали ЗП миллиард ! за 5 лет . Недавно Месси отказался от ЗП 2 миллиарда ! за 3 года в аравии .
Сити предлагал Месси 200 миллионов в год в 2014 году, держи в курсе.
Читаю я такие бредни, и все больше уверяюсь, что персофаны Месси, в соседней палате дурки с персофанами Сладкого лежат.
0
0
0
Ответ spleen
Разворот на 360 градусов - это не разворот.
На 720 тогда
0
0
0
Ответ Denis Fomin
ахаха в долгах на десятки лет, постоянно рычаги и снижение зп, но за 250 лямов не продать игрока это край.
Ну так понятно )
Какая команда такие и болелы
0
0
0
Ответ Denis Fomin
ахаха в долгах на десятки лет, постоянно рычаги и снижение зп, но за 250 лямов не продать игрока это край.
Эти клоуны даже Кумана не увольняли что бы компенсацию не платить , а за 250 млн нет ) молодцы
0
0
0
Ответ mold-cel
Комментарий удален пользователем
база
0
0
0
пСжОПНИКИ засуетились, еще бы вынес Франции на пару с Ольмо.
0
0
0
Такого игрока, как Ламин, нужно в любом случае сохранять и оберегать - так играть взросло в 16 лет, как мне кажется, никто не сможет.

А ПСЖ пускай попробует какого-нибудь своего талантливого игрока воспитать )
+6
-6
0
Какие то невероятная сумма, даже страшно отказываться. Откуда только у ПСЖ столько на трансферы, учитывая что они почти каждый год не хило тратятся
+2
-2
0
У него лярд отступных - не подступиться!
0
0
0
ПСЖ уже когда своих вырастит? У них там нормально с подготовкой кадров?
0
0
0
А Зенит хорош!)
+1
-1
0
Мешок тут как тут , лучше бы своих выращивали воспитанников,свои грязные деньги пусть себе в пятую точку засунут
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий