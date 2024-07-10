«Барса» отклонила предложение о трансфере Ямаля за 250 млн евро – вероятно, от «ПСЖ». Ламина считают «краеугольным камнем проекта» (EFE)

«Барселона» отклонила предложение о трансфере Ламина Ямаля за рекордную сумму.

По информации EFE, каталонский клуб отказался продавать 16-летнего вингера за 250 миллионов евро перед стартом чемпионата Европы. Ямаля считают «краеугольным камнем проекта».

Это предложение, поступившее, предположительно, от « », даже не рассматривалось трансферным отделом «Барсы» во главе с Деку.

Контракт Ламина с «блауграной» рассчитан до 2026 года и может быть продлен до 2028-го, когда игроку исполнится 18 лет. Статистику футболиста сборной можно найти здесь.

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