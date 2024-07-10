«Барса» отклонила предложение о трансфере Ямаля за 250 млн евро – вероятно, от «ПСЖ». Ламина считают «краеугольным камнем проекта» (EFE)
«Барселона» отклонила предложение о трансфере Ламина Ямаля за рекордную сумму.
По информации EFE, каталонский клуб отказался продавать 16-летнего вингера за 250 миллионов евро перед стартом чемпионата Европы. Ямаля считают «краеугольным камнем проекта».
Это предложение, поступившее, предположительно, от «ПСЖ», даже не рассматривалось трансферным отделом «Барсы» во главе с Деку.
Контракт Ламина с «блауграной» рассчитан до 2026 года и может быть продлен до 2028-го, когда игроку исполнится 18 лет. Статистику футболиста сборной Испании можно найти здесь.
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P.s. Ямалю этого не желаю, как и никому
Я лишь констатирую меняющуюся с каждым жнем актуальность , таких вот типовых дешевых комментариев.
А это неоспоримый факт, с учетом перманентного прогресса Ламина, как на футбольном поле так и в медиа
"На какому уровне он играет?
Ему просто повезло что в сборной Испании и Барселоне нет большого выбора игроков на фланг, в любом адекватном клубе он бы полировал скамейку, а Барселона пытается ему просто набить цену рекордами "самый молодой" и фейками про интерес ПСЖ)"
Очень забавные вы хейтерки)
Ничего в футболе не понимаете, но уверенно строчите такое вот мракобесие))
Читаю я такие бредни, и все больше уверяюсь, что персофаны Месси, в соседней палате дурки с персофанами Сладкого лежат.
Какая команда такие и болелы
А ПСЖ пускай попробует какого-нибудь своего талантливого игрока воспитать )