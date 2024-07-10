Уимблдон. 1/4 финала. Рыбакина играет со Свитолиной, Остапенко – с Крейчиковой
Елена Рыбакина играет с Элиной Свитолиной за выход в полуфинал на «Уимблдоне».
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 10 июля, 15.10
- Дата проведения
- 10 июля, 15.40
Крейчикова мне кажется обыграет Алёну, которая может вынести любого, но не того, кто терпит больше двух её ударов )
Вообще в полуфинале, если Рыбакина выйдет, непонятно кто ей более удобен - Крейчикова и Остап...
По личке вроде Крейчикова неудобная, но Остапа может так понести )
Лена Алга!!!