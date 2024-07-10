Уимблдон. 1/4 финала. Рыбакина играет со Свитолиной, Остапенко – с Крейчиковой

Елена Рыбакина играет с Элиной Свитолиной за выход в полуфинал на «Уимблдоне».

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«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Четвертьфинал