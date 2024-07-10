Уимблдон. 1/4 финала. Рыбакина играет со Свитолиной, Остапенко – с Крейчиковой

Теги Уимблдон результаты WTA Теннис

Елена Рыбакина играет с Элиной Свитолиной за выход в полуфинал на «Уимблдоне».

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Четвертьфинал

Алена Остапенко (Латвия) Барбора Крейчикова (Чехия)
4:6|6:5
Дата проведения
10 июля, 15.10
Онлайн матча

 

Елена Рыбакина (Казахстан) Элина Свитолина (Украина)
6:3|5:2
Дата проведения
10 июля, 15.40
Онлайн матча

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45 комментариев
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Елене Рыбакиной главное сыграть в свою игру и второй титул более чем реален. Игра ее отлично подходит для травы. Главное здоровье и совладать с нервами. Удачи ей!
+15
-2
+13
Капец Свитолина на себя не похожа, все лицо переколото (или уже перекроено?)
+12
0
+12
За Елену Рыбакину!!!
+11
-1
+10
Кто за Рыбакину ставим плюсик
+11
-3
+8
Елена фаворит в матче с Элиной, думаю, справится с волнением...

Крейчикова мне кажется обыграет Алёну, которая может вынести любого, но не того, кто терпит больше двух её ударов )

Вообще в полуфинале, если Рыбакина выйдет, непонятно кто ей более удобен - Крейчикова и Остап...

По личке вроде Крейчикова неудобная, но Остапа может так понести )
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+5
финал будет Рыбакина-Паолини.
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Есть первый сет!!!
Лена Алга!!!
+5
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+4
Алёна начала страдать куйней,сама ей всё дарит. Ничего не отдавай! гоняй ее хоть весь день!
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Будет как обычно прикол, все ждут в финале Рыбакину или Остапенко, а в финал выйдет Крейчикова (надеюсь нет)
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Давай, Лена, подтверждай брейк и дожимай Свитолину.
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Рыбакина умничка, теперь держать свою подачу и дело будет сделано!
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Остапа понесло. Маты начались
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Удачи Алене 😇.
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Нервы, если с ними справится, то проблем со Свитолиной не должно быть.
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Короче свою подачу Крейчикова сегодня не отдаст.
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кто-то в коммах написал что у Элины внешность порнозвезды, я теперь не могу это развидеть 🥲
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За Алену и Лену! ))
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Тяжел Остап,очень тяжел!!!!
+1
0
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Какой замечательный турнир, сначала избавились от кепки, а теперь и последний корень зла выкорчевывают на наших глазах. Лена, умница!
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+1
Бездарнейшая подача на матч
+1
0
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Не без труда, но Лена подтвердила брейк во втором сете.
+1
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Не факт,что Рыбакина вообще победит. Свитолина ничего не отдаст просто сегодня.
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Ну Рыбакина играет в блестящем стиле. Остапенко не очень.
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Очень заметно как Алёна бесит гуску )
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Ух Алёна!!! начало положено.
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Крейчикова- дожимай пороsёнка 🐷🫵
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Рыбакина должна забирать второй Уим
+1
-1
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3 двойные за 2 сета. Тем временем чешка не подпустила ни к одному бп на своей подаче. Контраст
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Бадминтонисткам здесь не место.
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Ответ Жирный Лукаку
3 двойные за 2 сета. Тем временем чешка не подпустила ни к одному бп на своей подаче. Контраст
*за 2 сет
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