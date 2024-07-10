«Барса» договорилась с Нико Уильямсом о переходе. Клуб будет работать над выплатой отступных «Атлетику» (Diario Sport)

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Сборная Испании по футболу возможные трансферы Нико Уильямс Футбол

«Барселона» близка к трансферу Нико Уильямса.

Как пишет Diario Sport, представители «блауграны» встретилась на прошлой неделе с агентом игрока, Феликсом Тайнтой. Встреча завершилась предварительным соглашением между клубом и Нико в отношении личных условий сделки.

Пока нет информации о зарплате и сроке контракта, однако утверждается, что между сторонами достигнута устная договоренность, и все детали урегулированы в ожидании окончательного соглашения между «Барсой» и «Атлетиком».

Для осуществления трансфера «Барселоне» необходимо проработать два ключевых момента: выплата отступных за Нико Уильямса и регистрация игрока, как только клуб создаст необходимое пространство в зарплатном фонде.

«Атлетик», как ранее заявлял его президент Хон Уриарте, не собирается вести переговоры, что исключает возможность для «Барсы» разделить платежи за трансфер, как изначально планировал клуб.

Сумма отступных, указанная в контракте вингера сборной Испании, составляет 58 миллионов евро. 

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122 комментария
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58лямов вообще ниочём,особенно вспомнив сумму за того же Мудрика
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+63
Нико и Ямаль по флангам в вертикальном футболе Флика выглядит очень перспективно
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Ответ Кино Музыка
Комментарий скрыт
Как можно было о нем не знать месяц назад?) Ла Лигу не смотрите?
+31
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+31
Ответ Алексей Скамейчук
Комментарий скрыт
Ато они предпоследние в таблице да? Может пора вылезти из пещеры? Если такая насмешка, то выглядит тупо если честно.
+20
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+19
Ответ Vlad Zhadejko
А так ли он нужен? Не лучше ли эти деньги в условного Субименди вложить?
ну он нормальный вингер, с ямалем хорошая связка, поэтому почему нет?
+23
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+19
осталось найти деньги ))
если так , фланги будут разрывать
+18
-3
+15
Ответ Master Slova
не забывай, что именно при Флике Лева выиграл свой ЗМ, это его тренер
не забываем так-же, что Лёве тогда было 31-32 года, а не 36 как сейчас
+7
0
+7
Ответ Vlad Zhadejko
А так ли он нужен? Не лучше ли эти деньги в условного Субименди вложить?
Он в целом очень хороший футболист, плюсом у него в Барсе друзья есть, с Ямалем связку образует
+13
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Флику хороший материал представляют!
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Ответ Кино Музыка
Комментарий скрыт
Новости о том, что Барса интересуется Нико, появились ещё весной этого года. Ну а игрока этого знают все, кто смотрит Чемпионат Испании
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Ответ Сергей Галынский
58лямов вообще ниочём,особенно вспомнив сумму за того же Мудрика
Для клубов АПЛ своя наценка
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Главное чтобы не поломался молодняк, перспективы у Нико и Ямаля сумашедшие. Барсе бы еще Холланда, вот это была бы жаришка.
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Ответ Vlad Zhadejko
Он хороший футболист, но нужен ли он?
У Барсы сейчас нет качественного лв. Торрес хорошо играет по праздникам, Рафинья хорош, но не тот уровень.
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Если получится подписать, то у Барсы будут просто супер фланги в атаке. Цена не космическая за такого игрока, Nike поможет)
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Ответ & Co1366
Надо брать Нико 🍍 Уильямса - парнишка в великолепной форме! Вот только с деньгами у Барсы напряг.
Да ладно, это ж не Коут за 150
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У Барсы теперь фланги будут чистая имба
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Ответ Кино Музыка
Я о широкой известности.
Если честно все равно сомнительно, безусловно, кто-то его узнал благодаря ЧЕ, но думаю бОльшая аудитория узнала его по Ла Лиге.
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Ответ Heroes!
На хрена?!! Если и покупать кого, то это или ЦЗ или ЦФ ( Левандовски не тянет) ну или выкупить Канселу из МС
Какой центрфорвард? Роке выкупили, ему надо шанс давать. В Ла Масии подрастают форварды. Какой к черту цз. Там и так много игроков.
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Ещё бы в опорную зону, взять крепкого опорника, и тогда уже на этом всё.
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Тогда и Ольмо нужно брать
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Означает ли это, что мы можем надеяться на возрождение той самой "Барселоны" из 90-х годов ?
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Ответ Heroes!
На хрена?!! Если и покупать кого, то это или ЦЗ или ЦФ ( Левандовски не тянет) ну или выкупить Канселу из МС
И какого конкретно центрфорварда предлагаешь? Ценники на топов бешеные, а денег у Барсы нет. Жду ответ в студию!
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За 58 вполне себе недурно. Фланги Ямаль - Нико отлично же. И надолго.
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Ответ Vlad Zhadejko
А так ли он нужен? Не лучше ли эти деньги в условного Субименди вложить?
да и субименди не по карману сейчас, и в переходе не заинтересован
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Ответ Flylink
Как можно было о нем не знать месяц назад?) Ла Лигу не смотрите?
Я знал о Уильямсах, но больше на языке Иньяки Уильямс. Про Нико узнал, когда новости о трансфере в барсу начали появляться
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Ответ PUYOL5
Зачем так провоцировать братец?) итак тут один мусор и срач в комментариях стабильно
Согласен, да есть соперничество, но нужно уважать противника и не опускаться низко
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Ответ Vlad Zhadejko
Проблема в том, что за эти деньги можно купить качественного опорника, который уж точно нужнее
да опорник нужен как воздух но субименди идти к нам не хочет, вот в чем главная проблема
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Ответ Vlad Zhadejko
Лично меня Рафинья устраивает, что важно, он не раз говорил, что хочет играть за Барсу, в наше время это дорогого стоит, но проблема в том, что он всё-таки правый вингер. Однако если получится продать его арабам и купить Нико, то будет очень даже неплохо
Да, проблема Рафы в том, что он правый. Если б можно было баш на баш трейдануть как в баскете, было бы супер. Даже с учетом того, что Рафа не баск. Бильбао бы, как в том же баскете нашли тиму для трехстороннего обмена😅
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Зато для Челси 58 дорого. Ну у них легендарный мудрик есть
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Если выгорит - это просто топ-сделка. С Ямалем корешуют, не должно получиться как у Нея с Месси, где зависть к успехам коллеги победила. Обы скромные и не по годам зрелые
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