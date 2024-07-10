«Барса» договорилась с Нико Уильямсом о переходе. Клуб будет работать над выплатой отступных «Атлетику» (Diario Sport)

«Барселона» близка к трансферу Нико Уильямса.

Как пишет Diario Sport, представители «блауграны» встретилась на прошлой неделе с агентом игрока, Феликсом Тайнтой. Встреча завершилась предварительным соглашением между клубом и Нико в отношении личных условий сделки.

Пока нет информации о зарплате и сроке контракта, однако утверждается, что между сторонами достигнута устная договоренность, и все детали урегулированы в ожидании окончательного соглашения между «Барсой» и « ».

Для осуществления трансфера «Барселоне» необходимо проработать два ключевых момента: выплата отступных за и регистрация игрока, как только клуб создаст необходимое пространство в зарплатном фонде.

«Атлетик», как ранее заявлял его президент Хон Уриарте, не собирается вести переговоры, что исключает возможность для «Барсы» разделить платежи за трансфер, как изначально планировал клуб.

Сумма отступных, указанная в контракте вингера сборной Испании, составляет 58 миллионов евро.

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