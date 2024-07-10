Михаил Дегтярев: «В Играх БРИКС приняли участие более 5,5 тысячи атлетов из 82 стран мира. Только по телевидению Игры посмотрели более 25 млн человек»

Михаил Дегтярев рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как прошли Игры БРИКС.

«Все соревнования, включая Игры БРИКС, проходят в открытом формате. В этом году в них приняли участие более 5,5 тысячи атлетов из 82 стран мира.

Они прошли в Казани с успехом, что отмечено всеми участниками. Высокий уровень организации, зрелищно. Аудитория очень большая – только по телевидению посмотрели более 25 млн человек, в соцсетях этот показатель – сотни миллионов.

Такие соревнования зрелищны, актуальны, особенно в условиях отстранения наших атлетов от международных стартов.

Благодаря вашей поддержке, Владимир Владимирович, в этом году прошли также Игры будущего, которые стали ярким событием, они объединили 116 стран.

Фиджитал-игры в очередной раз подтвердили, что мы открытая страна, можем проводить крупные соревнования и создавать инновационные форматы», – сказал министр спорта в ходе совещания президента России с членами правительства.

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Кто больше всех заработал на Играх БРИКС?