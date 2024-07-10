Михаил Дегтярев: «В Играх БРИКС приняли участие более 5,5 тысячи атлетов из 82 стран мира. Только по телевидению Игры посмотрели более 25 млн человек»

Теги Владимир Путин Политика Михаил Дегтярев Игры БРИКС Легкая атлетика

Михаил Дегтярев рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как прошли Игры БРИКС.

«Все соревнования, включая Игры БРИКС, проходят в открытом формате. В этом году в них приняли участие более 5,5 тысячи атлетов из 82 стран мира.

Они прошли в Казани с успехом, что отмечено всеми участниками. Высокий уровень организации, зрелищно. Аудитория очень большая – только по телевидению посмотрели более 25 млн человек, в соцсетях этот показатель – сотни миллионов.

Такие соревнования зрелищны, актуальны, особенно в условиях отстранения наших атлетов от международных стартов.

Благодаря вашей поддержке, Владимир Владимирович, в этом году прошли также Игры будущего, которые стали ярким событием, они объединили 116 стран.

Фиджитал-игры в очередной раз подтвердили, что мы открытая страна, можем проводить крупные соревнования и создавать инновационные форматы», – сказал министр спорта в ходе совещания президента России с членами правительства. 

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26 комментариев
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Напишите, кто тут смотрел брикс?
Будем искать эти 25 миллионов))
Я лично ни секунды не посмотрел.
+16
0
+16
А кто не смотрел, те просто нам завидуют
+6
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+6
Что он несет? кто шарит за эту тему?
+7
-2
+5
уровень вранья 999 % .
+5
0
+5
Ответ Всё знаю
Напишите, кто тут смотрел брикс? Будем искать эти 25 миллионов)) Я лично ни секунды не посмотрел.
Да никто тут не смотрел, а 25 милионов аудитории -- это одна деревня в Индии решила посмотреть на своего бадминтониста на играх БРИКС, в Воскресенье
+5
-1
+4
Ну да, ну да. А чего не 25 миллиардов?
+4
-1
+3
25 миллионов случайно увидели игры БРИКС в программе передач, листая спортивные каналы в поисках интересных соревнований.
+3
0
+3
25 миллионов - те что за Путина голосовали?
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Ага, верю
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Выдающееся очковтирательство. Тут уже поздний Брежнев отдыхает в плане "результатов".
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В млн мерить плохо. Надо в млрд, как Ромка Ротенберг
+2
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+2
Ответ Всё знаю
Напишите, кто тут смотрел брикс? Будем искать эти 25 миллионов)) Я лично ни секунды не посмотрел.
Каюсь, приезжал к родителям, телевизор был включён, кошка смахнула пульт на пол и я, когда поднимал пульт, случайно нажал на канал матч тв. Быстро выключил, но, видимо, в статистику попал
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+2
Триллионов,мы всем подъездом смотрели,подтверждаю,и так весь микрорайон 50 тыс
+2
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Ответ NomerSports
уровень вранья 999 % .
А прикиньте нос бы вырастал,за враньё у них,как у Пиноккио?)))
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Ответ Александр Александров
как выяснилось, только приглашены были 80+ стран а выступили спортсмены из 30 стран или около того
это где 1 спортсмен за 1 страну так чтоли?
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Ответ Всё знаю
Напишите, кто тут смотрел брикс? Будем искать эти 25 миллионов)) Я лично ни секунды не посмотрел.
Я за спортом слежу лет 20,без понятия что это
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Ответ Всё знаю
Напишите, кто тут смотрел брикс? Будем искать эти 25 миллионов)) Я лично ни секунды не посмотрел.
Если сравнивать с телепередачей «Есть тема», то явно годнота
А так, тоже не смотрел
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Ответ Всё знаю
Напишите, кто тут смотрел брикс? Будем искать эти 25 миллионов)) Я лично ни секунды не посмотрел.
Вся Литва, за исключением парня, который был заявлен, но не знал об этом
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Ответ NomerSports
это где 1 спортсмен за 1 страну так чтоли?
да, из габона вроде
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Ответ Олег Зубарев
Что он несет? кто шарит за эту тему?
чиновник отчитывается перед тем кто выше о проделанной работе. Обычно такой отчет включает слова , о успехе , довольстве народа ,и завышенных в разы цифрах чего либо .Так что на словах и на бумаге все четко , что аж можно завтра марс покорять .Т.е в отчете построили современную скоростную трассу по факту хорошо если заделали люк который до этого был без крышки несколько месяцев. ну и т.п
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Хабаровчане угорают)))
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Наверное в эти миллионы телезрителей вошли и те, кто просто не выключает телевизор круглые сутки?! А вообще я слышал про эти игры только в новостях!👎
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Объединили 116 стран... С одного университета?))
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Этого уже тоже к Аргентинскому пристрастили)))
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Недавно только про 20 млн заряжали, теперь 25 млн
К концу года до 1 млрд глядишь и доберутся
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как выяснилось, только приглашены были 80+ стран
а выступили спортсмены из 30 стран или около того
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