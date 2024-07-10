СК проверит Джеффа Монсона за демонстрацию запрещенной нацистской символики (Mash Batash)

Теги MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

СК проверит Джеффа Монсона за демонстрацию запрещенной нацистской символики.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash. Обращение в Следственный комитет подал один из жителей Уфы.

Ранее Монсон опубликовал фотографию в футболке со свастикой и надписью «фашизм тогда» – ниже была изображена звезда Давида с припиской «фашизм сейчас».

Джефф Монсон принял ислам: планирует сменить имя и поехать в Палестину

Джефф Монсон: «Нужно развивать альтернативные соревнования. Не всем нравится участвовать в прозападных турнирах»

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Лишить патриота российского гражданства и выпекать из страны
+41
-8
+33
сказочный..
+36
-7
+29
Ахахах, ну это сюр
+21
-3
+18
Ответ deligy
Положения настоящей статьи не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.
Это если не нужно сову на глобус натянуть
+13
0
+13
У америкосов одним долбачём меньше, у нас больше
+12
-4
+8
Ответ Большое сердце Неймара
Лишить патриота российского гражданства и выпекать из страны
Какая двусмысленная очепятка)
+11
-3
+8
Положения настоящей статьи не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.
+12
-5
+7
Дед окончательно долбанулся.
+5
-3
+2
и доложите ему в голову ещё один "грецкий орех"..а то одного маловато что то..
+2
0
+2
Ответ Alx_L
Блин, у чувака серп и молот на ноге набит по моему, какой фашизм...?))
Так по тексту ясно, что никакой пропаганды там нет. Житель Уфы просто очередной городской сумасшедший.
+2
0
+2
Ответ Alex1104
В данном варианте предъявлять за свастику - натягивать сову на глобус. Однозначно. Но заявление есть - СК обязан реагировать. По смыслу этой надписи - вопрос другой. Кто-то согласится, кто-то будет категорически отрицать, истина где-то между этими позициями на самом деле.
"истина где-то между", "всей правды мы не узнаем", "не всё так однозначно"...
Этими точками зрения вымощена дорога в ад, потому что они позволяют злу быть безнаказанным и больше ничего.
+2
-1
+1
Ответ Нелетучий голландец
Это "не все так однозначно" и есть радикально неверная точка зрения
Ну что ж... Желаю удачи в борьбе за верную точку зрения и наказание зла.
0
0
0
Ответ закрыт по беспределу
А радикально неверная точка зрения чем лучше?
Это "не все так однозначно" и есть радикально неверная точка зрения
0
0
0
Ответ Нелетучий голландец
"истина где-то между", "всей правды мы не узнаем", "не всё так однозначно"... Этими точками зрения вымощена дорога в ад, потому что они позволяют злу быть безнаказанным и больше ничего.
А радикально неверная точка зрения чем лучше?
0
0
0
Ответ Роман Миловидов
Так по тексту ясно, что никакой пропаганды там нет. Житель Уфы просто очередной городской сумасшедший.
Ну почему сразу очередной сумасшедший...
Представитель богоизбранного народа небось.
0
0
0
фамилия уфимца - не Рабинович?
0
0
0
Интересно, кто ж так оскорбился некошерной футболкой...
0
0
0
монсон алкаш, в этой обуви он 2 года назад ходил
+1
-1
0
он же депутат как его наказывать
+1
-1
0
В данном варианте предъявлять за свастику - натягивать сову на глобус. Однозначно. Но заявление есть - СК обязан реагировать.
По смыслу этой надписи - вопрос другой. Кто-то согласится, кто-то будет категорически отрицать, истина где-то между этими позициями на самом деле.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий