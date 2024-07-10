СК проверит Джеффа Монсона за демонстрацию запрещенной нацистской символики (Mash Batash)
СК проверит Джеффа Монсона за демонстрацию запрещенной нацистской символики.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash. Обращение в Следственный комитет подал один из жителей Уфы.
Ранее Монсон опубликовал фотографию в футболке со свастикой и надписью «фашизм тогда» – ниже была изображена звезда Давида с припиской «фашизм сейчас».
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Этими точками зрения вымощена дорога в ад, потому что они позволяют злу быть безнаказанным и больше ничего.
Представитель богоизбранного народа небось.
По смыслу этой надписи - вопрос другой. Кто-то согласится, кто-то будет категорически отрицать, истина где-то между этими позициями на самом деле.