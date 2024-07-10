СК проверит Джеффа Монсона за демонстрацию запрещенной нацистской символики (Mash Batash)

СК проверит Джеффа Монсона за демонстрацию запрещенной нацистской символики.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash. Обращение в Следственный комитет подал один из жителей Уфы.

Ранее Монсон опубликовал фотографию в футболке со свастикой и надписью «фашизм тогда» – ниже была изображена звезда Давида с припиской «фашизм сейчас».

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