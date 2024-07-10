Ямаль после выхода Испании в финал Евро: «Шах и мат ♟🤷🏾‍♂️». Вингер ранее ответил цитатой о шахматах на слова Рабьо про выход из зоны комфорта

Ламин Ямаль сравнил с шахматной партией победу Испании в полуфинале Евро.

Испания вышла в финал чемпионата Европы, обыграв Францию со счетом 2:1. Ямаль, забивший первый гол испанцев в матче, был признан лучшим игроком встречи.

«Шах и мат ♟🤷🏾‍♂️.

Вперед, Испания, мы в финале! 🇪🇸🔥» – написал вингер сборной и «Барселоны» в инстаграме.

Перед матчем Ямаль выложил в соцсети цитату: «Ходи молча. Говори только тогда, когда пришло время сказать «мат». Публикация стала ответом на слова французского полузащитника , заявившего о желании вывести из зоны комфорта. После финального свистка Ямаль выкрикнул в камеру: «Поговори теперь, поговори теперь!»

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