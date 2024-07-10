Ямаль после выхода Испании в финал Евро: «Шах и мат ♟🤷🏾‍♂️». Вингер ранее ответил цитатой о шахматах на слова Рабьо про выход из зоны комфорта

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Адриен Рабьо соцсети Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль сравнил с шахматной партией победу Испании в полуфинале Евро.

Испания вышла в финал чемпионата Европы, обыграв Францию со счетом 2:1. Ямаль, забивший первый гол испанцев в матче, был признан лучшим игроком встречи.

«Шах и мат ♟🤷🏾‍♂️.

Вперед, Испания, мы в финале! 🇪🇸🔥» – написал вингер сборной Испании и «Барселоны» в инстаграме.

Перед матчем Ямаль выложил в соцсети цитату: «Ходи молча. Говори только тогда, когда пришло время сказать «мат». Публикация стала ответом на слова французского полузащитника Адриена Рабьо, заявившего о желании вывести Ламина из зоны комфорта. После финального свистка Ямаль выкрикнул в камеру: «Поговори теперь, поговори теперь!»

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56 комментариев
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Радует, что ему через пару дней 17 лет исполняются, и шутки про 16 лет закончатся
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Парень действительно вундеркинд, но надо уже успокоиться и готовиться к финалу. Молчание-золото.
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Ответ Николай Бойко
Радует, что ему через пару дней 17 лет исполняются, и шутки про 16 лет закончатся
У него есть шансы чтобы стать самым юным 17 летним победителем ЕВРО)
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+37
Что нужно будет написать, если их успокоят в финале?
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+25
Ответ Homelander_666
Комментарий скрыт
У Гарета в команде Кейн со своим проклятием, такое не контрится) даже Бавария не смогла)
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Какой пафосный школьник
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Ответ Begench Berdimuradov
У него есть шансы чтобы стать самым юным 17 летним победителем ЕВРО)
Да что ж такое-то. И это в 17 лет! лол
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Ответ BZB
Парень действительно вундеркинд, но надо уже успокоиться и готовиться к финалу. Молчание-золото.
Вот и следующая его цитата подоспела!
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Ответ rigobersong
Скоро после каждого матча с модридские середняком такое будет писать:)))
Пусть сначала первый каталонский Жирону победят
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Зазвездился… рановато🤔
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Ответ Николай Бойко
Радует, что ему через пару дней 17 лет исполняются, и шутки про 16 лет закончатся
Начнутся про 17! Новая эпоха нашего комьюнити так сказать.
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Ответ МОНТЁР ТуПи
Если вытащит финал, а допустим и парочку забьет - то можно и рассмотреть его в качестве основного претендента на ЗМ! Ну ЧЕ он проводит отлично. По крайней мере претендует на лучшего игрока Евро24 это точно, ну наверное как и вся испанская сборная!!!
Какой ЗМ? Все забыли бестрофейный сезон Барсы?) Здесь пишут, что Винисиус с Джудом, у которых по 40 результативных действий, не достойны ЗМ, зато Ямаль с менее чем двадцатью очками по г+п достоин🤦‍♂️
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
За менее борзые слова Джуда чуть ли не на кресте распинали. Лицемерие фанаток барсы в очередной раз не знает границ)
Ямаль только забыл за яйца подержаться, а так да, почти одно и тоже
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Ответ VuNePonimaete
Кажется второй провокатор в Ла Лиге растет)
первые 2 места заняты с винисиусом и беллингемом,ямалю еще далеко. ямаль умнее! 1 раз ответил на эмоциях, и на этом все, он придет в себя и будет вести себя хорошо.
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Ответ Заборостроитель
а во втором тайме вчера куда пропал, даже крика от подкатов рядом с ногой не было слышно? Эффект Лео что ль?😏
А ты следил за матчем или персонально за ним?)) как бы вся Испания перешла на контроль и разрушение атак, а созидание оставили на волю случая
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Кажется второй провокатор в Ла Лиге растет)
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Ответ TAGAY
первые 2 места заняты с винисиусом и беллингемом,ямалю еще далеко. ямаль умнее! 1 раз ответил на эмоциях, и на этом все, он придет в себя и будет вести себя хорошо.
Ну хорошо, безусловно вам виднее
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Ответ МОНТЁР ТуПи
рассмотреть, не значить назначить! прочитай ещё раз! Тем более сейчас дают ЗМ за копы и за евро или ЧМ. Так что все логично. Если Англия пройдет в финал, то Джуд получит ЗМ 100, потому что светлое пятно в этой сборной.
В итоге дадут Кроосу за выслугу лет :)
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Ответ vtsch4svws
Что с лицом
Я не знаю, что с твои лицом. Я вообще тебя не знаю)
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Ну вот разве такие высказывания это показатель высокого интеллекта? Просто после высказывания Лемана мне тут объясняли что Ямаль поумнее немца будет, по мне так они на одном уровне
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Ответ Vladimir Chistyakov
Пусть сначала первый каталонский Жирону победят
Сильно сказано
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Ямалю хоть сейчас капитанскую повязку! Столько энергии в это пацане! Надеюсь будет в следующем сезоне новое зарождение противостояния в лалиге "Аля" Криш - Лео!!!!!
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Ответ Cruel Snake
Что нужно будет написать, если их успокоят в финале?
Что сборная Испании оказалась в положении Цугцванг
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На словах ты Лев Толстой, а на деле Ямаль простой.
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Ответ Cruel Snake
Что нужно будет написать, если их успокоят в финале?
Дети опять обвграют стариков
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Рабьо такой - А я играю только в шашки
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а спортс уже сообщил что это "пацанская фраза" (ходи молча, говори когда время сказать "мат") ... вот же время, уже и шахматисты по всему миру живут по "пацанским" понятиям... спасибо спортс за то, что держишь в курсе пацанских дел на планете...
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Детский мат от грАсмейстера Ямаля!
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Ответ Haman
В итоге дадут Кроосу за выслугу лет :)
тогда Мюллеру за фамильность!
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Ответ Haman
В итоге дадут Кроосу за выслугу лет :)
Пешему за заслуги перед Инфантино и его приятелем ~ турецким поваром☝🏻
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