Ямаль после выхода Испании в финал Евро: «Шах и мат ♟🤷🏾♂️». Вингер ранее ответил цитатой о шахматах на слова Рабьо про выход из зоны комфорта
Ламин Ямаль сравнил с шахматной партией победу Испании в полуфинале Евро.
Испания вышла в финал чемпионата Европы, обыграв Францию со счетом 2:1. Ямаль, забивший первый гол испанцев в матче, был признан лучшим игроком встречи.
«Шах и мат ♟🤷🏾♂️.
Вперед, Испания, мы в финале! 🇪🇸🔥» – написал вингер сборной Испании и «Барселоны» в инстаграме.
Перед матчем Ямаль выложил в соцсети цитату: «Ходи молча. Говори только тогда, когда пришло время сказать «мат». Публикация стала ответом на слова французского полузащитника Адриена Рабьо, заявившего о желании вывести Ламина из зоны комфорта. После финального свистка Ямаль выкрикнул в камеру: «Поговори теперь, поговори теперь!»
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