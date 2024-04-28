Семак о поражении: «Инициативы у «Динамо» не было – старались играть на контратаках. Вышедшие на замену не усилили потенциал «Зенита»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Футбол

Сергей Семак дал комментарий после поражения от «Динамо».

«Зенит» уступил со счетом 0:1 в матче 26-го тура Мир РПЛ.

– Для того, чтобы выигрывать, нужно забивать. Что в прошлом матче, что в этом: владение, инициатива и полумоменты не конвертировались в голевые и в забитые мячи.

Что касается пропущенных голов, это футбол, так бывает. Кому‑то везет, кому‑то не везет.

Их команда играет так, как позволяет соперник. Мы неплохо контролировали мяч, а инициативы у «Динамо» не было – они старались играть на контратаках.

Во втором тайме хотелось, чтобы мы создавали больше моментов. Мы предполагали, что замены помогут обострить и забить.

– Можно ли сказать, что замены не сыграли?

– Думаю, да. Что касается атакующих действий, вряд ли мы стали играть острее.

Выпуская игроков на замену, я бы хотел не продолжать так же играть, а усилить игру. Вышедшие игроки не усилили потенциал нашей команды.

В начале весенней части где‑то у «Краснодара» были матчи, где они теряли очки, потом – у «Динамо». Сейчас настала наша очередь, и мы будем, возможно, в роли догоняющих.

Но самое главное, что мы в борьбе, у нас есть шансы, и мы будем биться до последнего.

Нужно работать. Здесь никакие слова не помогут, только через терпение и труд, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

40 комментариев
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Если Зенит станет чемпионом, то надо все равно прощаться с Семаком. К сожалению он уже ничего не может нового предложить команде.
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Ушедшие тоже были ни о чём, думаю с бразилами уже перебор, не хочет играть один - все тачку с говном возят.
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Ответ Stas Politik
А зачем нужна эта инициатива, если ты ставишь в нападение Мостового и Кассьерру, которые не тянут и не могут сделать ничего вообще? В чем смысл после такого удивляться проваленной игре?
Ну потому что лими из за этого выпустили мотюстовго т, а кассьера все таки лучший бомбардир в этом сезоне..
+6
0
+6
Кто там писал, что Семак топ тренер и его хоть в Европу в топ клуб, отзовись😁
+8
-2
+6
Вышедшие не усилили потенциал «Зенита»

Это потому что ты Ерохина не выпустил
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Ответ Кирилл Демченко
Если Зенит станет чемпионом, то надо все равно прощаться с Семаком. К сожалению он уже ничего не может нового предложить команде.
А смысл в этом какой?
Сейчас задача номер 1 - выигрывать чемпионат. Чемпионат выигрывается.
Или вы хотите чтобы Семак выиграл все 30 матчей? Или чтобы Зенит не пропускал голы?
Бредовейший коммент
В эпоху отсутствия еврокубков победа в чемпионате - наивысшее достижение. Коих у Богданыча уже 5 подряд.
+2
0
+2
Не хватает вопроса Семаку: а почему вышедшие на замену игроки не усилили игру? Почему в команде есть неприкасаемые игроки, которые при любом уровне игры будут выходить в старте и присутствовать на поле 90 минут из игры в игру? Почему у команды абсолютно нет плана Б, чтобы встряхнуть игру, когда всё идёт явно не по первоначальному плану?
+3
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+2
Не оправдывайся! Где удары? Где желание выиграть!!!??? Владение ради владения,- такое себе. Абсолютно заслуженно просрали сегодня!!! Если не начнёте играть о чемпионстве можем забыть.
+3
-1
+2
Ответ kilo_gilo
Не хватает вопроса Семаку: а почему вышедшие на замену игроки не усилили игру? Почему в команде есть неприкасаемые игроки, которые при любом уровне игры будут выходить в старте и присутствовать на поле 90 минут из игры в игру? Почему у команды абсолютно нет плана Б, чтобы встряхнуть игру, когда всё идёт явно не по первоначальному плану?
Что за чушь?! Кто неприкосаемые ?????
+3
-2
+1
Ответ Кирилл Демченко
Если Зенит станет чемпионом, то надо все равно прощаться с Семаком. К сожалению он уже ничего не может нового предложить команде.
Если ищете разнообразия и пресытились золотом, то попробуйте посмотреть другой вид спорта.
+1
0
+1
Не мешайте Семаку работать. РПЛ нужна интрига, а значит новый чемпион!
+1
0
+1
Сделал изменения в центре защиты и пропустил, Семак вообще по таймингу и влиянию на тигру абсолютный ноль.
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+1
Видимо инициатива - это теперь бездумное катание мяча. Без ударов в створ
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Ответ Локуся
Кто там писал, что Семак топ тренер и его хоть в Европу в топ клуб, отзовись😁
Олдовых дураков много
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Ответ Кирилл Демченко
Ну потому что лими из за этого выпустили мотюстовго т, а кассьера все таки лучший бомбардир в этом сезоне..
А можно было попробовать Педро и Сергеева, например. Те же 1+1
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0
Ответ Кирилл Демченко
Что за чушь?! Кто неприкосаемые ?????
Вам нравится,как #8 и #11 "играют" на поле? Люди каждым своим движением на поле демонстрируют насколько им плеватьна происходящее на поле,но из раза в раз эти люди будут продолжать выходить в страте и играть по 90 минут.
То,как сегодня Клаудиньо тормозил атаки - это просто искусство! А как Вендел пешком перемещался по полю- просто блеск! Но кто выйдет в следующем матче в старте в центе поля? Вопрос риторический
+1
-1
0
Ответ Кирилл Демченко
Если Зенит станет чемпионом, то надо все равно прощаться с Семаком. К сожалению он уже ничего не может нового предложить команде.
интересно, а что сможет предложить новый тренер кроме чемпионства? лч что-ли?😂😂
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Ответ Ямальский СБГ
Уже лучше, конечно, наконец-то хоть кому-то в интервью Семак пихнул. Но и игроки стартового состава ничего не сделали ведь который матч подряд. Динамо позволило очень много Зениту, никакой глухой обороны, как с Рубином, Балтикой, много пространства. Зенит прошлый сезонов ещё в первом тайме бы наказал не раз. Сейчас никому ничего не надо, вот и все
> Динамо позволило очень много Зениту, никакой глухой обороны

Вы точно матч смотрели? Минут 60 Динамо стояло на своей половине поля всем составом.
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Ответ Локуся
Кто там писал, что Семак топ тренер и его хоть в Европу в топ клуб, отзовись😁
Тут сектантов хватает
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Ответ Ale87
Вышедшие не усилили потенциал «Зенита» Это потому что ты Ерохина не выпустил
А вот выпустил бы Ерохина на 87-й, тот бы зарешал, как обычно
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Зачем Сергеева из КС выдернул, если играть не даешь?
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Хорошо отношусь к Самару как человеку, но его самого не коробит от количества бразильцев? В по сути условиях, когда нужно больше привлекать как раз своих. Когда, если не сейчас, когда нет еврокубков.
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Вот тебе и Митрофанова - "царица полей" у которой дядя. Инициатива у вас, а голешник у нас.
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все плохо, игра старомодная и панет нафталином. Весь Зенит как плюшевый Мостовой.
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Вообще если оглянуться назад, чемпионства Семака этот либо примитивная тактика на забросах и скидках, либо гениальная игра Малкома и Вендела, как только команда под наелась и когда нужны тренерские решения команда с лучшим составом в лиге начала сыпаться. Примечательно.
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Физрук…! Уже бесит очень сильно! Ни каких выводов и концентрации игроков. Прошлые и эти выходные испорчены напрочь(((
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Достал ты со своим владением и перекатами во вратарской
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Пора вернуть в зенит тандем дедпул/иранская принцесса ;)
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Мне не хочется разбираться везёт-не везёт… давай результат
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Уже лучше, конечно, наконец-то хоть кому-то в интервью Семак пихнул. Но и игроки стартового состава ничего не сделали ведь который матч подряд. Динамо позволило очень много Зениту, никакой глухой обороны, как с Рубином, Балтикой, много пространства. Зенит прошлый сезонов ещё в первом тайме бы наказал не раз. Сейчас никому ничего не надо, вот и все
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