Семак о поражении: «Инициативы у «Динамо» не было – старались играть на контратаках. Вышедшие на замену не усилили потенциал «Зенита»
Сергей Семак дал комментарий после поражения от «Динамо».
«Зенит» уступил со счетом 0:1 в матче 26-го тура Мир РПЛ.
– Для того, чтобы выигрывать, нужно забивать. Что в прошлом матче, что в этом: владение, инициатива и полумоменты не конвертировались в голевые и в забитые мячи.
Что касается пропущенных голов, это футбол, так бывает. Кому‑то везет, кому‑то не везет.
Их команда играет так, как позволяет соперник. Мы неплохо контролировали мяч, а инициативы у «Динамо» не было – они старались играть на контратаках.
Во втором тайме хотелось, чтобы мы создавали больше моментов. Мы предполагали, что замены помогут обострить и забить.
– Можно ли сказать, что замены не сыграли?
– Думаю, да. Что касается атакующих действий, вряд ли мы стали играть острее.
Выпуская игроков на замену, я бы хотел не продолжать так же играть, а усилить игру. Вышедшие игроки не усилили потенциал нашей команды.
В начале весенней части где‑то у «Краснодара» были матчи, где они теряли очки, потом – у «Динамо». Сейчас настала наша очередь, и мы будем, возможно, в роли догоняющих.
Но самое главное, что мы в борьбе, у нас есть шансы, и мы будем биться до последнего.
Нужно работать. Здесь никакие слова не помогут, только через терпение и труд, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Это потому что ты Ерохина не выпустил
Сейчас задача номер 1 - выигрывать чемпионат. Чемпионат выигрывается.
Или вы хотите чтобы Семак выиграл все 30 матчей? Или чтобы Зенит не пропускал голы?
Бредовейший коммент
В эпоху отсутствия еврокубков победа в чемпионате - наивысшее достижение. Коих у Богданыча уже 5 подряд.
То,как сегодня Клаудиньо тормозил атаки - это просто искусство! А как Вендел пешком перемещался по полю- просто блеск! Но кто выйдет в следующем матче в старте в центе поля? Вопрос риторический
Вы точно матч смотрели? Минут 60 Динамо стояло на своей половине поля всем составом.