«Арсенал» и «Сити» оторвались от «Ливерпуля» на 5 и 4 очка. У «горожан» игра в запасе
«Арсенал» и «Манчестер Сити» увеличили отрыв от «Ливерпуля» по итогам 35-го тура.
Вчера команда Юргена Клоппа сыграла вничью с «Вест Хэмом» – 2:2. «Канониры» сегодня одолели «Тоттенхэм» (3:2), а «горожане» победили «Ноттингем Форест» (2:0).
«Арсенал» лидирует в АПЛ с 80 очками после 35 игр. У «Манчестер Сити» 79 очков при 34 матчах. «Ливерпуль» за 35 игр набрал 75 баллов.
Но и Ливерпулю свое брать(плюс разница мячей слишком огромна между ними)а с Нуньесом в атаке не отыграешь разницу все же
Я могу еще поверить что арсенал или Сити еще допустят осечки,но не верю что они настолько будут сливать чтобы ливерпуль смог их догнать плюс еще и одновременно
Математически возможно что и АВ и Тоттенхэм обойдут ливер