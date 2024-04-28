«Арсенал» и «Сити» оторвались от «Ливерпуля» на 5 и 4 очка. У «горожан» игра в запасе

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» и «Манчестер Сити» увеличили отрыв от «Ливерпуля» по итогам 35-го тура.

Вчера команда Юргена Клоппа сыграла вничью с «Вест Хэмом» – 2:2. «Канониры» сегодня одолели «Тоттенхэм» (3:2), а «горожане» победили «Ноттингем Форест» (2:0).

«Арсенал» лидирует в АПЛ с 80 очками после 35 игр. У «Манчестер Сити» 79 очков при 34 матчах. «Ливерпуль» за 35 игр набрал 75 баллов.

Материалы по теме

49 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На Ливерпуль уже можно не обращать внимание, из чемпионской гонки они выбыли ещё в прошлом туре.
+56
-3
+53
Ливерпуль уже вне гонки
+36
-6
+30
Верю в ТТХ, по старой северолондонской дружбе шлепнут МС.
+22
-4
+18
Ответ Topwintop
Комментарий скрыт
Для такого исхода надо чтобы Сити и Арсенал одновременно начали сливать свои матчи
Но и Ливерпулю свое брать(плюс разница мячей слишком огромна между ними)а с Нуньесом в атаке не отыграешь разницу все же
Я могу еще поверить что арсенал или Сити еще допустят осечки,но не верю что они настолько будут сливать чтобы ливерпуль смог их догнать плюс еще и одновременно
+12
-1
+11
Ходят слухи, что глоры Ливерпуля до сих пор ждут чемпионство..
+17
-10
+7
Какая чемпионская гонка. Там уже игроки с тренером друг на друга бросаются. Тотально развалились к концу
+7
-1
+6
Ответ Topwintop
Комментарий скрыт
Ты про гонку за топ 4?
Математически возможно что и АВ и Тоттенхэм обойдут ливер
+6
-1
+5
Ливерпуль из гонки выбыл. Всю эпоху Клоппа в Ливерпуле можно охарактеризовать "все время немного чего-то не хватало". Титулы были, но их могло быть гораздо больше.
+5
0
+5
Ответ gninnur esrever*
Верю в ТТХ, по старой северолондонской дружбе шлепнут МС.
с такими друзьями я бы в баню не ходил
+5
-1
+4
Ответ Nurbek Jarylkhanov
Не ну на классе забрали 3 очка у команды которая борется за место в дивизионе, как бы обидно фанатам Арсенала не было за хорошую концовку, Сити, я так думаю, свое уже не отдаст:)
зависит от того, будет ли мотивирован Тоттенхэм в 37 туре, может Вилла уже улетит от них, так они с радостью сольют МС ради не титула Арсенла
+5
-2
+3
Ответ Topwintop
Ливерпуль 5-1 Арсенал довольно недавно было,чо ржёшь? Арсенал опять без еврокубка
Довольно недавно > 5 лет назад. За это время целое поколение сменилось
+2
0
+2
Это Ливерпуль оторвался от чемпионской гонки, а не наоборот...
+1
0
+1
Ну здесь всё ясно,сити чемпион
+3
-2
+1
Ответ Topwintop
Суперкубок-один матч товарка и в Англии его называют charity типо лабдара,деньги за матч на благотворительность Кубок Англии-много матчей официальных Так что думай дальше
В 4 дивизионе тоже есть свой ОФИЦИАЛЬНЫЙ внутренний кубок. Может Ливерпулю и в нем тоже участвовать? Там как раз таки много официальных матчей. Шансы на квадрупл повысятся:D
+1
0
+1
Ответ Topwintop
Какая разница-Виллу обыграть надо и попрёт игра
так чтобы обыграть, надо не быть мертвым, а еще, желательно, чтобы единственный нормальный напад не дрался с главным после матча 😁
+1
0
+1
Ответ Topwintop
Бред У Ливерпуля хоть какой-то трофей в этом сезоне Арсенал рискует на сезон без трофеев как и Барселона
Как это Барселона без трофея ?! Кубок Гампера мы уже взяли!
+5
-4
+1
Ответ Topwintop
Бред У Ливерпуля хоть какой-то трофей в этом сезоне Арсенал рискует на сезон без трофеев как и Барселона
Суперкубок Англии > Кубок Лиги
+3
-2
+1
Не ну на классе забрали 3 очка у команды которая борется за место в дивизионе, как бы обидно фанатам Арсенала не было за хорошую концовку, Сити, я так думаю, свое уже не отдаст:)
+3
-3
0
Ля ты мышь
0
0
0
Ответ Михаил Пивненко
89 и 91 - с одной стороны аппроксимация, с другой - неизбежность для Артеты!
Но круче чем 97 и 98 уже не будет
0
0
0
Ответ dr. cage
Ходят слухи, что глоры Ливерпуля до сих пор ждут чемпионство..
Комментарий удален модератором
Ответ Adamdfdgds
В 4 дивизионе тоже есть свой ОФИЦИАЛЬНЫЙ внутренний кубок. Может Ливерпулю и в нем тоже участвовать? Там как раз таки много официальных матчей. Шансы на квадрупл повысятся:D
Ясно.Когда нечего сказать-меняешь тему
0
0
0
Ответ BobbySe7en
суперкубок, конечно, уступает, кубку лиги, но фигню нести не надо.
Суперкубок товарняк разогрев перед сезоном АПЛ
0
0
0
Ответ Topwintop
Суперкубок Англии не офишал турнир даже ближе к товарищескому А кубок лиги офишал Думай дальше
В суперкубке англии команды играют основными составами, в то время как в кубке лиги в лучшем случае выставляют резервистов. Вот и думай, какой турнир товарищеский
+1
-1
0
Ответ Topwintop
Суперкубок Англии не офишал турнир даже ближе к товарищескому А кубок лиги офишал Думай дальше
суперкубок, конечно, уступает, кубку лиги, но фигню нести не надо.
0
0
0
Ответ Лысый Гном
Комментарий удален модератором
Правильно
0
0
0
Ответ Кирилл Голивец
зависит от того, будет ли мотивирован Тоттенхэм в 37 туре, может Вилла уже улетит от них, так они с радостью сольют МС ради не титула Арсенла
Было бы здорово, если б Арсенал взял чемпионство, чисто ради того, чтоб увидеть твоё заплаканное личико☺️☺️
+1
-1
0
Ответ SergioRamos92
Для такого исхода надо чтобы Сити и Арсенал одновременно начали сливать свои матчи Но и Ливерпулю свое брать(плюс разница мячей слишком огромна между ними)а с Нуньесом в атаке не отыграешь разницу все же Я могу еще поверить что арсенал или Сити еще допустят осечки,но не верю что они настолько будут сливать чтобы ливерпуль смог их догнать плюс еще и одновременно
Арсенал выиграет скорее всего три матча, даже Юнайтед может слить назло Сити. Арсенал и Артета конечно круты, ничего не скажешь. Сити нужно выигрывать все матчи без вариантов!
0
0
0
Ответ #SharkTeam
Ты про гонку за топ 4? Математически возможно что и АВ и Тоттенхэм обойдут ливер
Ливерпулю достаточно одной победы чтоб лишить математических шансов Виллу и Ттх
+1
-1
0
Ответ Topwintop
Арсенал уже сыпется в обороне С Сити сложнее,но надо верить
Ну так и Ливерпуль мертвый
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий