«Арсенал» и «Сити» оторвались от «Ливерпуля» на 5 и 4 очка. У «горожан» игра в запасе

«Арсенал» и «Манчестер Сити» увеличили отрыв от «Ливерпуля» по итогам 35-го тура.

Вчера команда Юргена Клоппа сыграла вничью с «Вест Хэмом» – 2:2. «Канониры» сегодня одолели «Тоттенхэм» (3:2), а «горожане» победили «Ноттингем Форест» (2:0).

« » лидирует в с 80 очками после 35 игр. У « » 79 очков при 34 матчах. « » за 35 игр набрал 75 баллов.