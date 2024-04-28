«Краснодар» станет 1-м, если победит «Крылья». «Зенит» опережает «быков» на 1 очко, «Динамо» – на 3

«Динамо» приблизилось к лидирующему в чемпионате России «Зениту».

Команда Марцела Лички одолела петербуржцев в 26-м туре – 1:0.

У действующего чемпиона осталось 50 очков, у « » теперь 47 баллов.

Выйти на первое место завтра имеет возможность « », на счету которого 49 очков. Ему предстоит сыграть с «Крыльями Советов» в Самаре.