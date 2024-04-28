«Краснодар» станет 1-м, если победит «Крылья». «Зенит» опережает «быков» на 1 очко, «Динамо» – на 3
«Динамо» приблизилось к лидирующему в чемпионате России «Зениту».
Команда Марцела Лички одолела петербуржцев в 26-м туре – 1:0.
У действующего чемпиона осталось 50 очков, у «Динамо» теперь 47 баллов.
Выйти на первое место завтра имеет возможность «Краснодар», на счету которого 49 очков. Ему предстоит сыграть с «Крыльями Советов» в Самаре.
Юлия Закаблукова
13 апреля, 19:02
Отлично, ещё один уверенный шаг к чемпионству
Какая ты ветреная девка XD
https://m.sports.ru/football/1115956906-medvedev-o-tom-zakonchena-li-chempionskaya-gonka-sprosite-u-dinamo.html
Я думаю, можно уверенно говорить о конце эпохи титулов Зенита в рпл, как минимум с Семаком