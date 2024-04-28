«Краснодар» станет 1-м, если победит «Крылья». «Зенит» опережает «быков» на 1 очко, «Динамо» – на 3

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

«Динамо» приблизилось к лидирующему в чемпионате России «Зениту».

Команда Марцела Лички одолела петербуржцев в 26-м туре – 1:0.

У действующего чемпиона осталось 50 очков, у «Динамо» теперь 47 баллов.

Выйти на первое место завтра имеет возможность «Краснодар», на счету которого 49 очков. Ему предстоит сыграть с «Крыльями Советов» в Самаре.

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133 комментария
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Ну че, динамики ждут денежки от Краснодара ?
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+108
Всех динамиков с победой! Устроили всей стране праздник снова!!
+101
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+80
Краснодар, не обосритесь пожалуйста
+84
-10
+74
Вся Россия теперь болеет за Краснодар
+57
-12
+45
Ответ denimo21
Ну че, динамики ждут денежки от Краснодара ?
Полученные от Краснодара деньги Динамо отправит Крыльям)
+42
0
+42
Спасибо Динамо! Теперь ход быков
+44
-6
+38
Ответ Эркинбек Апаканов
Комментаторы явно топили за Динамо))
Вся страна топила за Динамо
+34
-7
+27
Зенит продолжает держать интригу)
+26
-1
+25
Денежные мешки зенит и ска подвержены с позором
+28
-11
+17
Какой кайф! Бразильцы в составе не показатель! Вперед Краснодар! Такой слабый Зенит надо обходить. Семак походу как клоп выгорел 🤣🤣
+25
-11
+14
Ответ Юлия Закаблукова
Денежные мешки зенит и ска подвержены с позором
После победы Зенита в Краснодаре:
Юлия Закаблукова
13 апреля, 19:02
Отлично, ещё один уверенный шаг к чемпионству

Какая ты ветреная девка XD
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-2
+12
Комментаторы явно топили за Динамо))
+17
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+12
все ругали Спартак и ЦСКА, но у них в итоге ударов в створ было больше, чем у Зенита сегодня)
+12
-2
+10
Великий клуб с богатыми историческими традициями победил мелкого провинциального соперника.
+19
-9
+10
29 марта, Александр Медведев: "Спросите у "Динамо", завершена ли борьба за чемпионство".
https://m.sports.ru/football/1115956906-medvedev-o-tom-zakonchena-li-chempionskaya-gonka-sprosite-u-dinamo.html
+10
-1
+9
Динамовцы просто молодцы!
+11
-2
+9
Ответ Эркинбек Апаканов
Комментаторы явно топили за Динамо))
Значит, адекватные люди.
+14
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"Краснодару" обязательно нужно побеждать в Самаре.
+11
-3
+8
Удачи Краснодару
+13
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+8
Ну что, Краснодар! Завтра ты должен показать, есть ли у тебя Фаберже (как у Байера Алонсо) или нет (как у Боруссии Терзича).
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+7
Зенит не наиграл на победу
+8
-2
+6
Краснодар, не подведите, за вас вся Россия за пределами Ленинградской области!)
+10
-5
+5
Зенитовские что с лицом😂
+9
-4
+5
Ответ Ivan Petrov
Комментарий удален модератором
Ну зачем свои желания проецировать на футбольный клуб?
+4
0
+4
Да Краснодар не подведи страну, все болельщики России за вас сейчас!
+8
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Семак так и не придумал работающую позиционку без Малкома, команда ооочень плохо первым номером играет
Я думаю, можно уверенно говорить о конце эпохи титулов Зенита в рпл, как минимум с Семаком
+6
-2
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Удачи Краснодару
+6
-2
+4
Ди-на-мо Москва 💪 А не замахнуться ли теперь, на титул🏆😉
+12
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Ответ Deca
Зенит не наиграл на победу
Ужасная игра от тех, кто должен показывать уровень. Сегодня было 0 идеи, сплошные навесы в штрафную и передачи в никуда. Мостовой провалил очередную игру, Матео тоже, Вендел и Барриос плохо играли. Понравились только Кержаков, Эракович и Нино (до пропущенного мяча).
+3
0
+3
Ура!
+6
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