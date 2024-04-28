У Месси 1200 очков по «гол+пас» за карьеру – в 1057 матчах
Лионель Месси набрал 1200 очков по системе «гол+пас» за карьеру.
Вчера он сделал дубль и голевую передачу в матче МЛС между «Интер Майами» и «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).
В ходе карьеры 36-летний футболист принял участие в 1057 матчах за сборную Аргентины и на клубном уровне. В них он забил 832 гола и сделал 368 результативных передач.
Месси выступал за «Барселону» (с 2004-го по 2021-й), «ПСЖ» (с 2021-го по 2023-й) и «Интер Майами», куда перешел в 2023 году.
В текущем сезоне МЛС аргентинец принял участие в 7 матчах, на его счету девять забитых мячей и четыре результативные передачи. С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
На секундочку:
У якобы лучшего форварда Роналду 832 гола были забиты за 1157 игр.
У плеймейкера Месси 832 гола забиты за 1057 игр.
Это все равно что от Иньесты, Хави, Пирло, Модрича, Де Брюйне требовать статистику 832 гола и 368 ассистов за 1057 игр.
Когда Лео уйдет из футбола, тогда мы и осознаем что за футбольный Бог снизошел к нам, его современникам.
Это же факты, сухие цифры?)
Все таки для многих 18.12.2022 было фатальным.
Так что мимо)
и только пустынный принц, где-то среди берберов, бегает угрожает судьям, показывает жесты связанные с мастурбацией, засовывает шарфы в трусы, орёт на всех, психует... и это мы не берем в расчет то, что играет он против продавцов кебабов, так же ожидая прострелы в пустые с метра, ему и накупили туда в команду таких игроков (хотя решает все равно Талиска) для этого. а все ради того, чтобы шакалить стату, чтобы хоть где-то быть лучше Месси. стыд и позор
Месси так вообще стадионы НФЛ заполняет битком, ставя рекорды посещаемости, что никогда до него не было.
Вчера на матче было 65 000, обычно соккер там собирает 18 000.
Но все идут на Лео.
Поэтому имей уважение, как Месси больше не будет. Да и как кринжа тоже ибо повторить карьеру Роналду сложно, а Месси невозможно.
Никакие ваши Винисиусы, Де Брюйне с Беллингемами и Фоденами и близко не встанут.
Кто то может тут статистику скинуть для сравнения?)
У Аргентины будет в таком случае 2021, 2022, 2024.
Это самый успешный результат в истории сборной.
Спасибо еще раз Скалони и всему тренерскому штабу.
Они нам подарили самую большую спортивную мечту, когда мы уже и не надеялись.