У Месси 1200 очков по «гол+пас» за карьеру – в 1057 матчах

Лионель Месси набрал 1200 очков по системе «гол+пас» за карьеру.

Вчера он сделал дубль и голевую передачу в матче МЛС между «Интер Майами» и «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

В ходе карьеры 36-летний футболист принял участие в 1057 матчах за сборную и на клубном уровне. В них он забил 832 гола и сделал 368 результативных передач.

Месси выступал за «Барселону» (с 2004-го по 2021-й), «ПСЖ» (с 2021-го по 2023-й) и «Интер Майами», куда перешел в 2023 году.

В текущем сезоне МЛС аргентинец принял участие в 7 матчах, на его счету девять забитых мячей и четыре результативные передачи. С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.