У Месси 1200 очков по «гол+пас» за карьеру – в 1057 матчах

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси набрал 1200 очков по системе «гол+пас» за карьеру.

Вчера он сделал дубль и голевую передачу в матче МЛС между «Интер Майами» и «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

В ходе карьеры 36-летний футболист принял участие в 1057 матчах за сборную Аргентины и на клубном уровне. В них он забил 832 гола и сделал 368 результативных передач.

Месси выступал за «Барселону» (с 2004-го по 2021-й), «ПСЖ» (с 2021-го по 2023-й) и «Интер Майами», куда перешел в 2023 году.

В текущем сезоне МЛС аргентинец принял участие в 7 матчах, на его счету девять забитых мячей и четыре результативные передачи. С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

63 комментария
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Сумасшедшая статистика, король футбола🐐
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лучший игрок в истории
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Где-то плачет верблюд в песках Аравии
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-17
+28
Ответ Joaninho90
Комментарий скрыт
Величайшие вратари в истории футбола из Саудовской Аравии громко смеются
+25
-2
+23
Лучший результат в истории футбола и это сделал игрок, который ИФФХС пять раз признавался лучшим плеймейкером мира.
На секундочку:
У якобы лучшего форварда Роналду 832 гола были забиты за 1157 игр.
У плеймейкера Месси 832 гола забиты за 1057 игр.

Это все равно что от Иньесты, Хави, Пирло, Модрича, Де Брюйне требовать статистику 832 гола и 368 ассистов за 1057 игр.
Когда Лео уйдет из футбола, тогда мы и осознаем что за футбольный Бог снизошел к нам, его современникам.
+29
-10
+19
Ответ Всеволод Бобров
Где-то плачет верблюд в песках Аравии
Верблюды там не плачут) они как в фильме Джентльмены удачи, плюёт пеной)
+18
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+15
Легенда футбола, лучший из лучших, поражает своей игрой!
+12
-2
+10
Лео Месси останется лучшим игроком в истории футбола!,В нем собраны все качества!
+10
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+9
Ответ Domian
Лучший результат в истории футбола и это сделал игрок, который ИФФХС пять раз признавался лучшим плеймейкером мира. На секундочку: У якобы лучшего форварда Роналду 832 гола были забиты за 1157 игр. У плеймейкера Месси 832 гола забиты за 1057 игр. Это все равно что от Иньесты, Хави, Пирло, Модрича, Де Брюйне требовать статистику 832 гола и 368 ассистов за 1057 игр. Когда Лео уйдет из футбола, тогда мы и осознаем что за футбольный Бог снизошел к нам, его современникам.
Это ещё не считая дриблинга, по которому он был в лидирующих позициях
+10
-4
+6
Роналду будет в чемпионате Бангладеша или Вануату играть, пока 1200 не наберёт
+6
0
+6
Ответ Yobo
Сумасшедшая статистика, король футбола🐐
Гений-Лео‼️
+5
-2
+3
Ответ Tristan...
Это ещё не считая дриблинга, по которому он был в лидирующих позициях
Только не понимаю, почему фанаты кринжа минусы ставят?
Это же факты, сухие цифры?)
Все таки для многих 18.12.2022 было фатальным.
+7
-4
+3
Месси чисто по игре в футбол всё равно лучший в мире и сейчас. Золотой Мяч вручается за сезон 23/24 и в этом сезоне у Месси 28 голов более20 из них очень красивые голы, 11 мастерских голевых передач, топ 5 в мире по гол+пас, а в среднем за матч топ 3 мира вместе с Мбаппе и Кейном, также 10 ключевых предголевых пасов, более 100 успешных обводок, более 100 ключевых пасов, имеется титул Кубок Американских Лиг 2023)) а дальше летом Кубок Америки 2024 в США и Аргентина в ранге Чемпионов Мира конечно фаворит турнира. ))
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Ответ Joaninho90
Комментарий скрыт
У Месси есть скальпы Буффона, Нойера, Касильяса.
Так что мимо)
+5
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Сколько до рекорда Гретцки?
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И это он ещё «пешеходит». Какая статистика была бы, если бы он носился нон стоп? Уникум
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роналду будет стоять в штрафной ,даже шевелится не будет, уже с палочкой, но будет закатывать мяч ,пока ну все рекорды не побьёт, причём пусть это будет чемпионат бурунди.
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0
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Что за цифры 😨 это же космос !
+2
0
+2
видно, что Месси стал набирать ход, причем играя на расслабоне в кругу друзей пенсионного возраста, да и соперников низкого уровня, чего уж тут таить. все всё понимают, Лео закончил с клубным футболом после отъезда из ЕС, никто не переживает, просто наслаждаются игрой.

и только пустынный принц, где-то среди берберов, бегает угрожает судьям, показывает жесты связанные с мастурбацией, засовывает шарфы в трусы, орёт на всех, психует... и это мы не берем в расчет то, что играет он против продавцов кебабов, так же ожидая прострелы в пустые с метра, ему и накупили туда в команду таких игроков (хотя решает все равно Талиска) для этого. а все ради того, чтобы шакалить стату, чтобы хоть где-то быть лучше Месси. стыд и позор
+3
-1
+2
Ответ Рэд Уайт
1147
885 + 250 = 1135
+2
0
+2
Величественно, это не португальский замыкатель- криштианус аравийский
+2
0
+2
Только один вопрос сколько у Рона ))
+3
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Ответ Domian
Только не понимаю, почему фанаты кринжа минусы ставят? Это же факты, сухие цифры?) Все таки для многих 18.12.2022 было фатальным.
Они выбрали мере беспонтоаого божка которому упорно с тупым упорство и верностью поклоняются) и не в курсе что их божок это фикция и они обосновались, продолжают в обоснованных штанах ходить гордо задирая нос и споряс упорством осла, а от них требовалось то отказаться от их глупец религии в их божка
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Ответ dr. cage
В чем прикол продолжать считать очки в третьесортных турнирах? Ладно, когда этим грешат персофаны португальца и Месси, они высчитывают их КПД, даже когда те на заднем дворе с детьми играют.. Но для серьёзных изданий, как по мне это моветон.. Сами тут все смеются со статистик Пеле, Ромарио и венгров из 50-х, мол несчитово, а потом тут же наяривают на мусорную стату нынешних прим в любительских лигах.. Более великими они от этого не станут.. А повод словить с этого лулзов - пожалуйста..
Потому что Месси и Роналду имеют фан базы, которые больше чем фан база футбола в целом.
Месси так вообще стадионы НФЛ заполняет битком, ставя рекорды посещаемости, что никогда до него не было.
Вчера на матче было 65 000, обычно соккер там собирает 18 000.
Но все идут на Лео.
Поэтому имей уважение, как Месси больше не будет. Да и как кринжа тоже ибо повторить карьеру Роналду сложно, а Месси невозможно.
Никакие ваши Винисиусы, Де Брюйне с Беллингемами и Фоденами и близко не встанут.
+3
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Ответ Irakli Kan
Комментарий скрыт
Тренироваться легко, ты попробуй на диване сидеть и комментарии строчить!
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Ответ stz_alex
Это же больше, чем у Гретцки? Я запутался
Месси величина бОльшая чем Грецки.
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Месси Легенда Футбола ! Если считать все матчи , 1120 матчей , 925 голов , 420 голевых передач , 300 предголевых пасов , 5000 успешных обводок, 4000 созданных голевых моментов. Самый Титулованный Футболист в истории Футбола - 44 титула ! Чемпион Мира 2022 ! Лучший игрок Турнира и лучший по системе гол+пас рекорд 7+3, ВицеЧемпион Мира 2014 лучший игрок турнира, Чемпион Мира до 20 лет 2005 год лучший игрок турнира, Олимпийский Чемпион Мира 2008 лучший игрок турнира, 10 Ла Лиг 12 раз Лучший игрок турнира, 4 Лиги Чемпионов, 7 раз Лучший игрок Турнира. Если бы не 5 наилевейших судейских ЛЧ реалки , и 5 судейских беспределов против Барселоны, то Месси выиграл бы ещё 2-3 Лиги Чемпионов .
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Как дела в лиге верблюдов)))?
Кто то может тут статистику скинуть для сравнения?)
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Ответ Domian
Лучший результат в истории футбола и это сделал игрок, который ИФФХС пять раз признавался лучшим плеймейкером мира. На секундочку: У якобы лучшего форварда Роналду 832 гола были забиты за 1157 игр. У плеймейкера Месси 832 гола забиты за 1057 игр. Это все равно что от Иньесты, Хави, Пирло, Модрича, Де Брюйне требовать статистику 832 гола и 368 ассистов за 1057 игр. Когда Лео уйдет из футбола, тогда мы и осознаем что за футбольный Бог снизошел к нам, его современникам.
как говорится не добавить, не убавить, все по делу написано, истина, респект твоим комментам и твоей голове)))👋
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Ответ Человек1991
Месси чисто по игре в футбол всё равно лучший в мире и сейчас. Золотой Мяч вручается за сезон 23/24 и в этом сезоне у Месси 28 голов более20 из них очень красивые голы, 11 мастерских голевых передач, топ 5 в мире по гол+пас, а в среднем за матч топ 3 мира вместе с Мбаппе и Кейном, также 10 ключевых предголевых пасов, более 100 успешных обводок, более 100 ключевых пасов, имеется титул Кубок Американских Лиг 2023)) а дальше летом Кубок Америки 2024 в США и Аргентина в ранге Чемпионов Мира конечно фаворит турнира. ))
Если выиграет Аргентина КА 2024, то повторит Испанию 2008, 2010, 2012.
У Аргентины будет в таком случае 2021, 2022, 2024.
Это самый успешный результат в истории сборной.
Спасибо еще раз Скалони и всему тренерскому штабу.
Они нам подарили самую большую спортивную мечту, когда мы уже и не надеялись.
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