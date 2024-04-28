ФСБР выставили счет в 100 тысяч швейцарских франков за проверку борцов, претендующих на нейтральный статус

ФСБР выставили счет в 100 тысяч швейцарских франков за проверку борцов.

Сообщается, что эти деньги (в пересчете на рубли – более 10 миллионов) пойдут на компенсацию затрат на проверку российских борцов и их причастность к силовым структурам. После проверки решается вопрос о предоставлении нейтрального статуса спортсменам.

«Счет за 2023 год от проверяющей организации составил 100 тысяч швейцарских франков. Сумма за 2024 год тоже постепенно растет.

Тестируются борцы каждый выезд, и каждый выезд что-то новое – точный протокол допуска неизвестен никому. Причем клич о стукачестве и доносах, который растиражировал глава Международного олимпийского комитета в недавней беседе с «африканским» деятелем, только плодит эту историю – стоит беспрецедентная задача изоляции российского спорта.

Нам в этой ситуации необходимо сохранять адекватное понимание происходящего», – сказал Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.