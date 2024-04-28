ФСБР выставили счет в 100 тысяч швейцарских франков за проверку борцов, претендующих на нейтральный статус

Теги МОК вольная борьба греко-римская борьба сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили Женская борьба деньги Борьба

ФСБР выставили счет в 100 тысяч швейцарских франков за проверку борцов.

Сообщается, что эти деньги (в пересчете на рубли – более 10 миллионов) пойдут на компенсацию затрат на проверку российских борцов и их причастность к силовым структурам. После проверки решается вопрос о предоставлении нейтрального статуса спортсменам.

«Счет за 2023 год от проверяющей организации составил 100 тысяч швейцарских франков. Сумма за 2024 год тоже постепенно растет.

Тестируются борцы каждый выезд, и каждый выезд что-то новое – точный протокол допуска неизвестен никому. Причем клич о стукачестве и доносах, который растиражировал глава Международного олимпийского комитета в недавней беседе с «африканским» деятелем, только плодит эту историю – стоит беспрецедентная задача изоляции российского спорта.

Нам в этой ситуации необходимо сохранять адекватное понимание происходящего», – сказал Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну я даже не знаю. Если вопрос ставят таким образом, что на российские деньги проверяют российских же спортсменов на какие размытые критерии допуска на международные соревнования, то тут прямым текстом уже указывают: мы вас там видеть не хотим, но если желаете, за ваши же деньги мы ещё поиздеваемся над вами.

Участвовать на таких условиях, ну неразумно. Хотя бы из условия минимального самоуважения к себе.
+13
-1
+12
Ахаххаха, они еще заставляют нас платить, чтобы они провели проверку наших спортсменов и разрешили выступать
А потом местные будут рассказывать, что надо ехать
Ну тогда заплатите за проверку)))
+8
-1
+7
А вы разве не поняли это сразу? Вы чего ждали то?
+6
0
+6
Нормально. Ты ещё и деньги должен заплатить за проверку размера своего черепа. Вот же отстой.
+4
0
+4
Возьмут деньги и кинут. Это же мафия.
+2
0
+2
Видимо у них от своих прав и свобод слова для меньшинств, голубых и ментально не здоровых людей вообще крыша поехала. Открытым текстом просят бабки лишь за участие на соревнованиях и то не факт что всех допустят, конкурентной способных 100 процентов не возьмут.
+2
0
+2
Надеюсь план такой, наши борцы занимают весь пьедестал, достают Российский флаг, флаги ZOV
И кричат АХМАТ СИЛА!
Я за взорвпнные пуканы либералов и 100 млн отдал бы)
+1
0
+1
Но ведь нужно ехать?)) Спортсмены же тренировались - всю жизнь готовились к этим унижениям - и к великой чести сражаться за флаг AIN - это же мечта их жизни))
+1
-1
0
Какая же гадость эта МОК. Ещё и билеты на стадион заставят покупать спортсменов, что бы посоревноваться.
0
0
0
Ответ Montenegro Serbian
Ну я даже не знаю. Если вопрос ставят таким образом, что на российские деньги проверяют российских же спортсменов на какие размытые критерии допуска на международные соревнования, то тут прямым текстом уже указывают: мы вас там видеть не хотим, но если желаете, за ваши же деньги мы ещё поиздеваемся над вами. Участвовать на таких условиях, ну неразумно. Хотя бы из условия минимального самоуважения к себе.
И главное кто проверяет. ФСБР!!! Это какое-то ФСБ России?
+1
-1
0
Ответ AF
Надеюсь план такой, наши борцы занимают весь пьедестал, достают Российский флаг, флаги ZOV И кричат АХМАТ СИЛА! Я за взорвпнные пуканы либералов и 100 млн отдал бы)
👍
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий