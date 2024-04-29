Овечкин остался без очков в серии с «Рейнджерс» (0-4). У него 0 бросков в створ в 4-й игре, всего в этом плей-офф – 5
Александр Овечкин остался без очков в серии с «Рейнджерс».
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в 4-й игре серии первого раунда Кубка Стэнли (2:4, 0-4).
38-летний россиянин (15:26, 3:58 – в большинстве, «0») сегодня остался без бросков в створ (2 прошли мимо, еще 2 были заблокированы) и применил 1 силовой прием.
Всего в 4 матчах серии Овечкин нанес 5 бросков в створ (из них 4 – в третьей игре). Он завершил плей-офф с показателем полезности «минус 2».
"Границы плейофф ключ переломлен пополам,
А наш батюшка Саня на льду совсем усоп,
Он разложился на плесень и на липовый мёд,
А перестройка Кэпс все идёт и идёт по плану"
Но дальше чудеса закончились....
А вообще до рекорда он и со Строумом может дойти)