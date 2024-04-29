Овечкин остался без очков в серии с «Рейнджерс» (0-4). У него 0 бросков в створ в 4-й игре, всего в этом плей-офф – 5

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без очков в серии с «Рейнджерс».

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в 4-й игре серии первого раунда Кубка Стэнли (2:4, 0-4). 

38-летний россиянин (15:26, 3:58 – в большинстве, «0») сегодня остался без бросков в створ (2 прошли мимо, еще 2 были заблокированы) и применил 1 силовой прием. 

Всего в 4 матчах серии Овечкин нанес 5 бросков в створ (из них 4 – в третьей игре). Он завершил плей-офф с показателем полезности «минус 2». 

47 комментариев
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Ответ sd4fmwrvz8
И стоило ли вообще выходить в плей офф , так жидко жидко там обо…..вообще , еще и радовались выходу в ПО, а толку то
А это уже проблема Детройта или пингвинов, что они не смогли забежать в последний вагон. А если рассуждать в стиле "да мы всё равно потом проиграем", то тогда лучше вообще спортом не заниматься
+27
-3
+24
И стоило ли вообще выходить в плей офф , так жидко жидко там обо…..вообще , еще и радовались выходу в ПО, а толку то
+21
-7
+14
Ответ sd4fmwrvz8
И стоило ли вообще выходить в плей офф , так жидко жидко там обо…..вообще , еще и радовались выходу в ПО, а толку то
В ПО следует заходить хотя-бы потому, что клуб за каждый домашний матч хорошие деньги зарабатывает)
+12
0
+12
Вот она гордость Третьяка, Назарова, Кожевникова и Путэна.
+26
-19
+7
у hhlg мигрень всю неделю теперь будет))))
+9
-2
+7
Мэт Рэмпе > санька шубский
+13
-7
+6
Какой ещё плей-офф? Какой ещё Кубок Стэнли!? Рекорд важнее…
+12
-6
+6
БезДУХовно провел плей-офф
+7
-2
+5
Еще один дед не смог вовремя уйти на покой
+6
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+3
говорят, он до сих пор стоит и улыбается после игры с Филадельфией))))
+5
-2
+3
Ответ Большое сердце Неймара
Вот она гордость Третьяка, Назарова, Кожевникова и Путэна.
Ну позор же такое писать. Ови один из величайших игроков НХЛ. Даже если он будет просто стоять на льду, это уже ничего не изменит
+5
-2
+3
Ответ hhlg
А что случилось? 0+0 против лучшей команды регулярки с командой вышедшей в ПО с -37. Кто-то ожидал от 38 летнего чувака 4+4? Итак вывел это дно в ПО забив 23 в 36 (кек помню как Ириска считала голы весной 23 и говорила что Ови всё) ;)
4+4 никто не ждал, но и 0+0 тоже. Дед пешком ходил всю серию, что непозволительно, даже в 38. Если уже не можешь в по- нефик место занимать😬
+3
-1
+2
Ответ Алексей Пирожков
Еще один дед не смог вовремя уйти на покой
Теперь задача кэпиталз как можно быстрее указать этому деду на дверь.
+3
-1
+2
Ответ hhlg
А можно примеры того что значит строить команду вокруг Овечкина? М?
Количество игрового времени, количество минут в большинстве. Так понятно?
+3
-1
+2
Ответ myalenkov_serg@mail.ru
Какой ещё плей-офф? Какой ещё Кубок Стэнли!? Рекорд важнее…
Так его только ради рекорда и держат в составе. Ну и ради кассы естественно. Если бы не его статус уже давно сидел бы в запасе. В принципе по нему Будро недавно в тему высказался.
+2
0
+2
Вот и завершилась лёгкая прогулка Рейнджерс. Пожелаем успехов Шестеркину и Панарину с серьёзными соперниками, а боссы кэпиталз наверное всё таки поняли, что продолжать строить команду вокруг престарелого Овечкина глупо. Его показатели говорят сами за себя.
+5
-3
+2
Ответ hhlg
Чье место стесняюсь спросить? Там типа лучший бомбардир Строум 2 очка набрал и ещё 10 игроков с 0 сидят и что? ;) Ты поправку на возраст делай и общую ситуацию в команде
вашик свипнут, брысь отсюда)) дай взрослым людям пообщаться;)
+2
-1
+1
Ответ борецЗАнеСправедливость
https://youtu.be/pfujL4Dx-iA?si=l6RJSe-_SQHnjSwg
И что? Чудом вползли в ПО, соответственно человек стоит и улыбается, причем в том что вышли его немалый вклад в том числе. Но даже тут почему то видят повод для хейта) ребята у вас что какие то комплексы ?
+1
0
+1
Ответ Михаил1970
В ПО следует заходить хотя-бы потому, что клуб за каждый домашний матч хорошие деньги зарабатывает)
Всё верно да и четыре матча к статистике тоже не помешает.
+1
0
+1
Исполняет Спенсер Карбери
"Границы плейофф ключ переломлен пополам,
А наш батюшка Саня на льду совсем усоп,
Он разложился на плесень и на липовый мёд,
А перестройка Кэпс все идёт и идёт по плану"
+4
-3
+1
А что тут сказать? Да ничего.
+3
-3
0
Ответ Большое сердце Неймара
Вот она гордость Третьяка, Назарова, Кожевникова и Путэна.
Ну не за твоего же Неймара, хрустального переживать 😀.
+5
-5
0
Ответ борецЗАнеСправедливость
https://youtu.be/pfujL4Dx-iA?si=l6RJSe-_SQHnjSwg
Как перестать смеяться над этим недоразумением
+6
-6
0
Чудом попали в плей-офф...
Но дальше чудеса закончились....
0
0
0
я и тут скандировал саша давай но не помогло))) было лучше когда кричал летс гоу сэша))) наверное он уже ассимилировался по большому)))
0
0
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О очков за серию и -2.Так выглядело величие ахах
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0
Ответ myalenkov_serg@mail.ru
Какой ещё плей-офф? Какой ещё Кубок Стэнли!? Рекорд важнее…
Именно. Поэтому НХЛ самая интересная хоккейная лига. В сша умеют делать шоу. А спорт это в первую очередь шоу. Дай им раскрутить соревнование «кто дальше плюнет», и весь мир будет по выходным смотреть на чужие харкания
0
0
0
Ответ hhlg
А почему ради рекорда ему не дадут топового центра и крайнего? Все же ради рекорда
Можно конкретные фамилии, кого ВК могут взять?

А вообще до рекорда он и со Строумом может дойти)
0
0
0
Ответ hhlg
Комментарий скрыт
Тут даже безо всякого соевого либеральства нельзя хотя бы нейтрально относится к Овцову из-за его зашквара по ситуации с Федотовым, когда он как трус промолчал
+3
-3
0
Ответ hhlg
А ты что сказал по ситуации с Федотовым?
Жополиз везде ты
+2
-2
0
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