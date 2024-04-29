Панарин забросил победную шайбу в 4-м матче серии с «Вашингтоном» и стал 1-й звездой. У него 2+1 в текущем плей-офф

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин забросил победную шайбу в 4-м матче серии с «Вашингтоном».

Форвард «Рейнджерс» также отметился результативной передачей и был признан первой звездой четвертого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Кэпиталс» (4:2, 4-0). 

В активе россиянина стало 3 (2+1) очка в 4 играх в текущем плей-офф. 

Сегодня Панарин (20:52, 4:22 – в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ и 3 мимо, а также сделал 1 блок. 

3 комментария
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Тёма и катается уже как канадец. Очень прибавил в этом элементе.
+2
0
+2
Лучший пока матч Хлеба в этом плове. И дело даже не в голе и пасе, был заметен и похож на себя в регулярке, помимо очков еще и удаление на себе в ключевой момент заработал, будем надеяться что это не разовый всплеск.
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0
+2
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