Панарин забросил победную шайбу в 4-м матче серии с «Вашингтоном» и стал 1-й звездой. У него 2+1 в текущем плей-офф

Артемий Панарин забросил победную шайбу в 4-м матче серии с «Вашингтоном».

Форвард « » также отметился результативной передачей и был признан первой звездой четвертого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Кэпиталс» (4:2, 4-0).

В активе россиянина стало 3 (2+1) очка в 4 играх в текущем плей-офф.

Сегодня Панарин (20:52, 4:22 – в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ и 3 мимо, а также сделал 1 блок.