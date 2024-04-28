Медведева об условиях допуска россиян к Олимпиаде: «Мы думали, что в 2018 году жесть, потом в 2020-м. А жесть – она сейчас, оказывается»

Евгения Медведева сравнила условия допуска россиян на Олимпиаду в разные годы.

На Игры-2024 в Париже МОК допускает российских спортсменов только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий. Представители командных видов спорта, а также силовых ведомств допущены не будут.

«Мы думали, что у нас в 2018 году жесть, потом в 2020-м думали, что жесть. А жесть – она сейчас, оказывается.

Когда я выступала в 2018 году, мы были командой « атлеты из России», все все понимали, но такого накаленного воздуха не было, как сейчас. Сейчас такая ситуация, что как команда существовать спортсмены не будут.

Болеть или не болеть за тех, кто поедет, один вопрос. Смотреть – точно [буду]. Я буду наблюдать, спорт – это моя жизнь. Как я могу не смотреть», – сказала двукратная чемпионка мира.

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