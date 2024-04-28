Медведева об условиях допуска россиян к Олимпиаде: «Мы думали, что в 2018 году жесть, потом в 2020-м. А жесть – она сейчас, оказывается»

Теги сборная России МОК женское катание Париж-2024 Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева сравнила условия допуска россиян на Олимпиаду в разные годы.

На Игры-2024 в Париже МОК допускает российских спортсменов только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий. Представители командных видов спорта, а также силовых ведомств допущены не будут.

«Мы думали, что у нас в 2018 году жесть, потом в 2020-м думали, что жесть. А жесть – она сейчас, оказывается.

Когда я выступала в 2018 году, мы были командой «Олимпийские атлеты из России», все все понимали, но такого накаленного воздуха не было, как сейчас. Сейчас такая ситуация, что как команда существовать спортсмены не будут.

Болеть или не болеть за тех, кто поедет, один вопрос. Смотреть – точно [буду]. Я буду наблюдать, спорт – это моя жизнь. Как я могу не смотреть», – сказала двукратная чемпионка мира.

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11 комментариев
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Не хочу расстраивать Медведеву, но дальше будет бОльшая жесть...
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Ответ kost68
по какому принципу в текст лепятся квадратные скобки? кто-нибудь понимает?
для авторского пояснения цитат. если цитируемый какое-то слово не договорил, то в квадратных скобках автор может дописать пояснение, чтобы было понятнее, о чем речь.
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а что же такое случилось?
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Ответ kost68
по какому принципу в текст лепятся квадратные скобки? кто-нибудь понимает?
Квадратными скобками в цитатах задают авторский текст, который проясняет контекст цитаты. Например, «Их [заложников] было около 100 человек».
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Да, Евгения, по сравнению с 2018 и 2020 годами сейчас действительно жесть, и это не только про критерии допуска к Олимпиаде.
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"Мы думали, что у нас в 2018 году жесть, потом в 2020-м думали, что жесть. А жесть – она сейчас, оказывается".
Очень хорошие слова, точно отражающие суть. Другой вопрос, что и сейчас возможно не жесть еще.
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Что ещё раз доказывает, что все в этом мире относительно
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Когда пишут фамилию Медведев надо указывать имя, а то непонятно о ком речь. И премьер, и фигуристка, и теннисист. Ещё управленцы разные есть.
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Ответ Юрий Стариков
для авторского пояснения цитат. если цитируемый какое-то слово не договорил, то в квадратных скобках автор может дописать пояснение, чтобы было понятнее, о чем речь.
Хорошее объяснение. Ещё добавлю, что иногда вопросы интервьюера в текст не ставят, а ответы на них могут нескладно звучать вне контекста. Тогда скобки с пояснениями часто добавляют.
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Ответ Юрий Стариков
для авторского пояснения цитат. если цитируемый какое-то слово не договорил, то в квадратных скобках автор может дописать пояснение, чтобы было понятнее, о чем речь.
но может же быть такая ситуация когда интервьюируемый сказал именно так как хотел сказать и добавление своих слов будет искажать смысл. так что метод сомнительный конечно, хотя для спортсменов может и пойдет, эти вряд ли глубокой смысл будут прятать в своей говорильне
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