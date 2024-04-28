Мяч, похоже, не пересек линию ворот «Балтики» после удара Глебова. Судья Бобровский засчитал гол ЦСКА

Судья засчитал спорный гол в ворота «Балтики».

На 90-й минуте матча 26-го тура Мир хавбек ЦСКА Кирилл Глебов головой замкнул навес форварда Тамерлана Мусаева.

Голкипер Евгений Латышонок остановил мяч на линии и затем парировал второй удар Глебова.

Главный судья указал на центр поля, а после консультации с видеоассистентом подтвердил взятие ворот.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»