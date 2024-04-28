Мяч, похоже, не пересек линию ворот «Балтики» после удара Глебова. Судья Бобровский засчитал гол ЦСКА
Судья засчитал спорный гол в ворота «Балтики».
На 90-й минуте матча 26-го тура Мир РПЛ хавбек ЦСКА Кирилл Глебов головой замкнул навес форварда Тамерлана Мусаева.
Голкипер Евгений Латышонок остановил мяч на линии и затем парировал второй удар Глебова.
Главный судья Ян Бобровский указал на центр поля, а после консультации с видеоассистентом подтвердил взятие ворот.
Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»
Момент с ударом Глебова позор, а не гол, конечно
Зачем автоматическая фиксация гола…
Странно, что ВАР увидел гол🙀
Акинфееву пора на пенсию.