Мяч, похоже, не пересек линию ворот «Балтики» после удара Глебова. Судья Бобровский засчитал гол ЦСКА

Теги ЦСКА Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Балтика видеоповторы Евгений Латышонок Тамерлан Мусаев Кирилл Глебов Футбол

Судья засчитал спорный гол в ворота «Балтики».

На 90-й минуте матча 26-го тура Мир РПЛ хавбек ЦСКА Кирилл Глебов головой замкнул навес форварда Тамерлана Мусаева.

Голкипер Евгений Латышонок остановил мяч на линии и затем парировал второй удар Глебова.

Главный судья Ян Бобровский указал на центр поля, а после консультации с видеоассистентом подтвердил взятие ворот.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»

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96 комментариев
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«Фантастические» судьи у нас в Лиге Приколов работают. Что в поле, что на вар
+124
-11
+113
Какой то бред. Тут точно нет гола, пенальти точно за штрафной, причём фол сам по себе спорный. Они там слепые, что-ли?
+61
-6
+55
я призываю болельщиков всех клубов в конце сезона голосовать за этот "гол" ЦСКА, как "Гол сезона"
+51
-2
+49
Ответ Roman Araslanov
«Фантастические» судьи у нас в Лиге Приколов работают. Что в поле, что на вар
Да ладно, там недавно аж в ла лиге в класико не могли разобраться, был гол или нет, че уж про нашу лигу приколов говорить
+44
-2
+42
Ответ Roman Araslanov
«Фантастические» судьи у нас в Лиге Приколов работают. Что в поле, что на вар
Это из матча Реал-Барса, по фото с таких ракурсов нереально понять пересек или нет
+29
-5
+24
Смешно когда потом был момент с полунавесом в створ, вратарь взял крепко, а Трушечкин сказал что смотрит на судью, а в то вдруг гол)
Момент с ударом Глебова позор, а не гол, конечно
+25
-2
+23
Просто на ВАРе у кого-то горела ставка обе забьют
+19
-1
+18
Цирк
+14
0
+14
Да там и в динамике было видно что мяч не пересек, как они умудрились засчитать и как объяснят не ясно, лучше бы осталось 3-0
+14
-1
+13
судьи РПЛ умеют удивлять. Когда думаешь, что после Казарцева планку уже не поднять - они всё равно поднимают
+13
-1
+12
Очень странный эпизод, Латышонок топовый
+11
0
+11
Почему что здесь, что в Классико, лига, зная что системы фиксации голов нет, не установит камеру именно под таким ракурсом, чтобы можно было в такой ситуации понять был гол или нет, возможно не всегда это будет понятно просто по повтору, но в более очевидных моментах можно будет разобраться
+10
0
+10
Ответ Adanilove1991
Какой то бред. Тут точно нет гола, пенальти точно за штрафной, причём фол сам по себе спорный. Они там слепые, что-ли?
Пеналь был, гола не было..
+14
-5
+9
Ответ Anti2
я призываю болельщиков всех клубов в конце сезона голосовать за этот "гол" ЦСКА, как "Гол сезона"
Если будет номинирован-безусловно)
+8
0
+8
Ответ Mu5ta
Это из матча Реал-Барса, по фото с таких ракурсов нереально понять пересек или нет
Да там по всем ракурсам видно что мяч полностью линию не пересек! Это слепым надо быть или очень заряженным на обе забьют!
+8
-1
+7
Треш матч. Левый пеналь в ворота ЦСКА, потом левый гол
+9
-2
+7
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Почему что здесь, что в Классико, лига, зная что системы фиксации голов нет, не установит камеру именно под таким ракурсом, чтобы можно было в такой ситуации понять был гол или нет, возможно не всегда это будет понятно просто по повтору, но в более очевидных моментах можно будет разобраться
Потому что это никому не надо. Тебас с зарплатой 5 миллионов евро не стал устанавливать систему определения гола, которая стоит 3 миллиона евро. В нашей лиге тоже самое
+9
-2
+7
Ответ Roman Araslanov
«Фантастические» судьи у нас в Лиге Приколов работают. Что в поле, что на вар
Фантастические судьи и где они обитают.
+5
-1
+4
Кстати, благодаря этому чудо-голу мы вышли в лидера РПЛ по забитым мячам. Горжусь парнями.
+5
-1
+4
Просто РПЛ равняется на Ла Лигу.
Зачем автоматическая фиксация гола…

Странно, что ВАР увидел гол🙀
+5
-1
+4
Да конечно не пересек, я не понимаю как нужно было смотреть чтобы увидеть там гол.
+4
0
+4
Зачем-то решили подсластить горькую пилюлю для ЦСКА.
Акинфееву пора на пенсию.
+4
-1
+3
Ответ Семен Забоев
Судья продажная...
дон
+2
0
+2
Ответ kacnep
Очень странный эпизод, Латышонок топовый
Похоже на уничижительное название жителя Латвии
+6
-4
+2
Ответ Футбольные Хроники
Камера тоже денег стоит, а их тратить никто не хочет)
Я думаю достаточно будет просто уже имеющиеся камеры немного переставить
+2
0
+2
Ответ Ибн Хоттабыч
Ну, не знаю, но на втором повторе явно Латышонок выгребает мяч из-за линии.
мяч целиком должен пересечь линию )
+2
0
+2
Ответ ezheloko
судьи РПЛ умеют удивлять. Когда думаешь, что после Казарцева планку уже не поднять - они всё равно поднимают
Тут скорее опустить планку))
+2
0
+2
Ответ Футбольные Хроники
Потому что это никому не надо. Тебас с зарплатой 5 миллионов евро не стал устанавливать систему определения гола, которая стоит 3 миллиона евро. В нашей лиге тоже самое
Окей, но камеру то поставьте напротив штанг, или над воротами, всяко лучше будет
+2
0
+2
На ВАР-е сидел Сото Градо?
+1
0
+1
Если голы не засчитывают когда сфера мяча полностью не пересекает линию ворот, то здесь и подавно мяч не пересёк. Повезло, что этот гол ничего не решал в матче.
+1
0
+1
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