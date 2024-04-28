Думфрис показал плакат, на котором он держит собаку с головой Тео на поводке, во время чемпионского парада «Интера». Лаутаро пел с фанатами: «Кто не скачет, тот миланист, кусок дерьма»
Дензел Думфрис продемонстрировал издевательский плакат с Тео Эрнандесом.
Во время чемпионского парада «Интера» защитник держал над головой видоизмененное изображение из видеоигры Grand Theft Auto 5. На рисунке персонаж с его лицом держит на поводке ротвейлера с головой футболиста «Милана».
Следует отметить, что в последнем дерби, состоявшемся 22 апреля и завершившемся победой «нерадзурри» (2:1), между Думфрисом и Эрнандесом возникла стычка. Главный судья Андреа Коломбо удалил обоих игроков.
Также в ходе парада «Интера» форвард Лаутаро Мартинес вместе с болельщиками распевал: «Кто не скачет, тот миланист, кусок дерьма».
Хавбек Давиде Фраттези демонстрировал публике плакат с надписью «Болтливый миланист» и плачущим красным эмодзи.
Фото: twitter.com/NicoSchira
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