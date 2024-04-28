Думфрис показал плакат, на котором он держит собаку с головой Тео на поводке, во время чемпионского парада «Интера». Лаутаро пел с фанатами: «Кто не скачет, тот миланист, кусок дерьма»

Дензел Думфрис продемонстрировал издевательский плакат с Тео Эрнандесом.

Во время чемпионского парада «Интера» защитник держал над головой видоизмененное изображение из видеоигры Grand Theft Auto 5. На рисунке персонаж с его лицом держит на поводке ротвейлера с головой футболиста « ».

Следует отметить, что в последнем дерби, состоявшемся 22 апреля и завершившемся победой «нерадзурри» (2:1), между и возникла стычка. Главный судья Андреа Коломбо удалил обоих игроков.

Также в ходе парада « » форвард вместе с болельщиками распевал: «Кто не скачет, тот миланист, кусок дерьма».

Хавбек Давиде Фраттези демонстрировал публике плакат с надписью «Болтливый миланист» и плачущим красным эмодзи.

Фото: twitter.com/NicoSchira