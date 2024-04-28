Думфрис показал плакат, на котором он держит собаку с головой Тео на поводке, во время чемпионского парада «Интера». Лаутаро пел с фанатами: «Кто не скачет, тот миланист, кусок дерьма»

Теги Интер Милан серия А Италия болельщики Тео Эрнандес Дензел Думфрис Лаутаро Мартинес Давиде Фраттези брань Футбол

Дензел Думфрис продемонстрировал издевательский плакат с Тео Эрнандесом.

Во время чемпионского парада «Интера» защитник держал над головой видоизмененное изображение из видеоигры Grand Theft Auto 5. На рисунке персонаж с его лицом держит на поводке ротвейлера с головой футболиста «Милана».

Следует отметить, что в последнем дерби, состоявшемся 22 апреля и завершившемся победой «нерадзурри» (2:1), между Думфрисом и Эрнандесом возникла стычка. Главный судья Андреа Коломбо удалил обоих игроков.

Также в ходе парада «Интера» форвард Лаутаро Мартинес вместе с болельщиками распевал: «Кто не скачет, тот миланист, кусок дерьма».

Хавбек Давиде Фраттези демонстрировал публике плакат с надписью «Болтливый миланист» и плачущим красным эмодзи.

Фото: twitter.com/NicoSchira

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105 комментариев
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Картонные болваны
+128
-30
+98
Где то в сторонке курит ветеран Дармиан, вытесневший хвалёного Дюмфриса из основы Интера
+48
-3
+45
Комплексы полезли
+52
-19
+33
Ответ Ashnoet
Комплексы полезли
а фанаты Милана святые? Или оскорблять Ачерби после рака нормально? или Кассано с его проблемами с сердцем?
+43
-16
+27
Ощущение будто не профессиональные футболисты, а игроки медиалиги
+27
-6
+21
Ответ Dmitry Ptitsyn
Ответка за то что было два года назад
А что у нас было 2 г назад?
+27
-7
+20
Милан все равно красный
+26
-10
+16
Ответ fallout
Картонные болваны
Ответка за то что было два года назад
+38
-22
+16
Ответ <Inter>
а фанаты Милана святые? Или оскорблять Ачерби после рака нормально? или Кассано с его проблемами с сердцем?
Не утрируй и не придумывай. Аче оскорбляли фаны Ромы
+21
-9
+12
Ответ Никита Карпинский
А что у нас было 2 г назад?
2022
+11
0
+11
Это очевидная ответка за 2022 год, когда ошалевшие от случайного скудетто миланисты всем парадом оскорбляли Интер и предлагали "засунуть в задницу" кубок Италии. Но в этом году у самих даже кубка Италии нет, бгг.
+25
-14
+11
Ответ Kubinec_
кузены говорите? )) хорошо к миланистам относятся они смотрю )
Так это же взаимно с обеих сторон. У Милана и Интера ни одно празднование без оскорбления соседа не происходит
+9
-1
+8
Ответ Футбольные Хроники
Ощущение будто не профессиональные футболисты, а игроки медиалиги
Спортсмены по большей части не отличаются умом, тут как бы все ожидаемо ;) товарищей вроде Крооса единицы
+9
-1
+8
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
Вы не в порядке сударь, пройдите лечение
+12
-6
+6
Ответ RareGamer
Милан все равно красный
Скоро он будет чёрным.
Независимо от футбольных предпочтений.
+11
-6
+5
Ответ <Inter>
а фанаты Милана святые? Или оскорблять Ачерби после рака нормально? или Кассано с его проблемами с сердцем?
Фаны, а не игроки...
+5
0
+5
Ну там обоюдная любовь. И те, кто думают что это слишком, просто не видели празднование Милана.
+6
-2
+4
Деграданты позорные!
+12
-8
+4
Ответ <Inter>
а фанаты Милана святые? Или оскорблять Ачерби после рака нормально? или Кассано с его проблемами с сердцем?
кассано пожизненно оскорблять надо 🤣
+6
-2
+4
Ответ Radik_2.0
у всех ущербных кричалки про тех, кто "не скачет"?
такое постоянно у миланских команд. Помнится фанаты Милана в свое время пели эту песню Синише, когда он тренировал Милан и по итогу он начал прыгать. Хотя была обычная провокация из-за прошлого Синиши в Интере
+3
0
+3
Ответ Radik_2.0
у всех ущербных кричалки про тех, кто "не скачет"?
ты сейчас оскорбил фанатов всех итальянских команд - кричалка - кто не скачет , тот <команда_соперника> используется фанами всех команд давно, даже удивительно сколько на ветке кальчо комментаторов которые элементарных вещей про итальянский футбол не знают, ну а небратья просто украли у них эту кричалку потому что выдумать свою не хватило ума
+3
0
+3
Ответ Palacio8
Лицемеры спортса на одной ветке осуждают Винисиуса, а на другой расизм. На одной орут как все плохо в России, а на другой кричат об англосаксах. Вопят о стерильности футбола, а потом жалуются на проявление эмоции. Типичная шизофрения диванного эксперта по всем вопросам.
а мне на хоккейной ветке нравится. -"хватит финансировать клубы из бюджета, пусть учатся зарабатывать деньги сами"
также юзеры
"почему хоккей не показывают на матч ТВ, я не буду покупать подписку на КиноПоиск"
+3
0
+3
Без жаришки не обошлось конечно) Ну и круто. Немного удивительно на фоне слухов о том что Думфрис уходит. Его будет нехватать, у Интера мало мощных тафгаев. А Тео он разматал по-делу.
+2
0
+2
Ответ Palacio8
Так то же самое и в футболе. Особенно смешно, когда болельщики иностранных клубов требуют показа какого-нибудь заштатного дерби вместо РПЛ или КХЛ.
это при том, что абсолютно всё можно найти в интернете бесплатно от АПЛ до чемпионата Брунея
+2
0
+2
Ответ Никита Карпинский
А что у нас было 2 г назад?
Оскорбляли Чолханоглу
+6
-4
+2
А чего все обиделись? Нормально же, Милан тоже так делал, и старуха тоже
+2
0
+2
Ответ El Terrible
Казалось бы, взяли чемп, абсолютно по делу, кстати, так фокусируйтесь на этом! Празднуйте юбилейный титул. Но нет, нужно этой дичью заниматься. Обычно в таких случаях закон бумеранга срабатывает.
так всегда миланские команды празднуют
+3
-1
+2
Про Эрнандеса реально смешно
+2
0
+2
Главное - не гомофибия/расизм/сексизм. А на остальное всем плевать.
+5
-3
+2
Ответ Bayern2004
Скоро он будет чёрным. Независимо от футбольных предпочтений.
Так держать !
Привет ))
Победы во вторник , если получится !
+1
0
+1
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