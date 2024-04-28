Жак Вильнев: «Возможно, с приходом Хэмилтона мы получим «Феррари» версии 2.0»

оценил шансы Хэмилтона достичь успеха с «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что приход Льюиса в Скудерию может заметно повысить конкурентоспособность команды и полноправно вернуть ее в число претендентов на титул.

«Они пытались с Феттелем, но на момент перехода в « » уже выгорел. У Алонсо почти получилось, но в итоге там тоже стало слишком много хаоса.

И Льюис может стать тем, кто заставит «Феррари» оставить все это в прошлом. И мы, возможно, получив «Феррари» версии 2.0. Потому что речь идет о том, что самый титулованный гонщик в истории переходит в крупнейшую команду всех времен. Трудно придумать что-то лучше, особенно в те времена, когда «Феррари» необходимо снова начать побеждать.

Им нужно, чтобы с командой случилось что-то хорошее. Потому что последние 10-15 лет они постоянно были где-то «очень близко [к титулу], но недостаточно близко». Несмотря на то, что они каждый раз приводили либо чемпиона мира, либо молодого и талантливого пилота вроде Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

Цикл длится 2-3 года, но хаос в команде все равно не прекращался. И пока все это продолжается. Сейчас ситуация такова, что каждые 2-3 года в «Феррари» меняется руководитель команды.

Некоторое время в «Феррари» пытались построить чисто итальянскую команду, и поэтому избавились от всего, не связанного с Италией. И это не сработало. Теперь они снова начинают нанимать специалистов не из Италии и восстанавливают многонациональную команду, стараются заполучить лучших инженеров, вообще все лучшее, вне зависимости от происхождения.

И будет очень интересно посмотреть на то, удастся ли Льюису сделать то, что не удалось Алонсо и Феттелю. В Феттеля я никогда не верил [в то, что Феттель выиграет титул в «Феррари»]. Что касается Алонсо, то в то время мне казалось, что у него может получиться, он был очень к этому близок, и он всегда был настоящим бойцом. И вот сейчас то же самое может попытаться сделать и Льюис.

Кроме того, в «Феррари» по-прежнему работает Джок Клиа [заведует молодежной Академией и является наставником Шарля Леклера]. И мне любопытно, станет ли Клиа гоночным инженером , потому что это мог бы быть очень выгодный союз и для Льюиса, и для «Феррари», – рассказал Вильнев.

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