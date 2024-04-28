Жак Вильнев: «Возможно, с приходом Хэмилтона мы получим «Феррари» версии 2.0»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Жак Вильнев Формула-1 Мерседес Джок Клиа Авто

Вильнев оценил шансы Хэмилтона достичь успеха с «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что приход Льюиса в Скудерию может заметно повысить конкурентоспособность команды и полноправно вернуть ее в число претендентов на титул.

«Они пытались с Феттелем, но Феттель на момент перехода в «Феррари» уже выгорел. У Алонсо почти получилось, но в итоге там тоже стало слишком много хаоса.

И Льюис может стать тем, кто заставит «Феррари» оставить все это в прошлом. И мы, возможно, получив «Феррари» версии 2.0. Потому что речь идет о том, что самый титулованный гонщик в истории переходит в крупнейшую команду всех времен. Трудно придумать что-то лучше, особенно в те времена, когда «Феррари» необходимо снова начать побеждать.

Им нужно, чтобы с командой случилось что-то хорошее. Потому что последние 10-15 лет они постоянно были где-то «очень близко [к титулу], но недостаточно близко». Несмотря на то, что они каждый раз приводили либо чемпиона мира, либо молодого и талантливого пилота вроде Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

Цикл длится 2-3 года, но хаос в команде все равно не прекращался. И пока все это продолжается. Сейчас ситуация такова, что каждые 2-3 года в «Феррари» меняется руководитель команды.

Некоторое время в «Феррари» пытались построить чисто итальянскую команду, и поэтому избавились от всего, не связанного с Италией. И это не сработало. Теперь они снова начинают нанимать специалистов не из Италии и восстанавливают многонациональную команду, стараются заполучить лучших инженеров, вообще все лучшее, вне зависимости от происхождения.

И будет очень интересно посмотреть на то, удастся ли Льюису сделать то, что не удалось Алонсо и Феттелю. В Феттеля я никогда не верил [в то, что Феттель выиграет титул в «Феррари»]. Что касается Алонсо, то в то время мне казалось, что у него может получиться, он был очень к этому близок, и он всегда был настоящим бойцом. И вот сейчас то же самое может попытаться сделать и Льюис.

Кроме того, в «Феррари» по-прежнему работает Джок Клиа [заведует молодежной Академией и является наставником Шарля Леклера]. И мне любопытно, станет ли Клиа гоночным инженером Хэмилтона, потому что это мог бы быть очень выгодный союз и для Льюиса, и для «Феррари», – рассказал Вильнев.

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13 комментариев
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Ответ Ват-сон
для таких команд как Феррари (Mерседес и Редбулл) любое место кроме первого это "не сложилось" а если пилотирует "быстрейший пилот в истории", то любое место кроме первого это полный провал ))
Ну так и делали бы машины способные быть первыми, а то одни хотелки уже второй десяток лет
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Ответ Ват-сон
кстати да, было бы интересно послушать версию Великого Алонсо почему не сложилось в Феррари у Алонсо )
А что у него не сложилось? Он вроде сделал максимум возможного, на том что было
+3
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Ответ Ват-сон
кстати да, было бы интересно послушать версию Великого Алонсо почему не сложилось в Феррари у Алонсо )
Штраф за фальстарт + штраф за обгон Кубицы по обочине = проигранный титул в 2010. Винить кроме самого себя некого.
+3
-2
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Ответ Клименко
Трепещите хейтеры, Вассер это новый Жан Тодт, даже внешне один типаж. Счас еще техдира-англичанина подвезут и вместе с итальянскими моторами Феррари всех порвет
Вассер был бы Жаном Тодтом если бы привёл в Феррари Ферстаппена, а не Хэмилтона
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Трепещите хейтеры, Вассер это новый Жан Тодт, даже внешне один типаж. Счас еще техдира-англичанина подвезут и вместе с итальянскими моторами Феррари всех порвет
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Чёт сильно сомневаюсь что Хэм поможет построить чемпионский болид.
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Ответ ibra207
А что у него не сложилось? Он вроде сделал максимум возможного, на том что было
для таких команд как Феррари (Mерседес и Редбулл) любое место кроме первого это "не сложилось"
а если пилотирует "быстрейший пилот в истории", то любое место кроме первого это полный провал ))
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Ответ ibra207
Ну так и делали бы машины способные быть первыми, а то одни хотелки уже второй десяток лет
Делали к примеру в 2022году, но на каждую их попытку, находится директива от ФИАдойч.
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Ответ VladimirGol
Делали к примеру в 2022году, но на каждую их попытку, находится директива от ФИАдойч.
Причем тут дойч, если лучшая машина была у РБ?
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Ответ ibra207
Причем тут дойч, если лучшая машина была у РБ?
А они типа не дойчи?
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Ответ VladimirGol
А они типа не дойчи?
А что вы дойч гимн слышите когда они побеждают? Да сама команда Мерседес фактически британская, дойчев там по пальце одной руки пересчитать, в том числе и руководство
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Ответ mclaren-honda
Вассер был бы Жаном Тодтом если бы привёл в Феррари Ферстаппена, а не Хэмилтона
Суть та же - приход звезд. Феррари наконец то набирает обороны, у Льюиса гигантский опыт борьбы за самые высокие места, один из лучших пилотов в истории. А еще Ньюи... Тогда титулы будут гарантированы. На бумаге все так хорошо...
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