Овечкин впервые в карьере остался без очков в розыгрыше плей-офф НХЛ. Ранее худшим результатом были 2 балла в 2013 году
Александр Овечкин впервые в карьере остался без очков в розыгрыше плей-офф НХЛ.
Капитан «Вашингтона» не отметился баллами за результативность в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (0-4).
Нынешний розыгрыш плей-офф стал для 38-летнего россиянина 15-м в карьере. Он впервые остался без очков.
Ранее худшим результатом были 2 (1+1) балла в 7 играх с теми же «Рейнджерс» в 2013 году.
Лучший результат Овечкина в плей-офф – 27 (15+12) очков в 24 играх в чемпионском для «Кэпиталс» 2018 году. По итогам розыгрыша ему был присужден приз самому ценному игроку – «Конн Смайт Трофи».
Если хот-доги и Бузовы - летом, то мученье на льду в регулярке.
Неужели Саня при всех его финансах не может найти грамотного физиотерапевта и тренера, который составит необходимую программу подготовки к сезону для решения конкретной проблемы провала в его физическом состоянии, которая видна не только ему, но всем любителям хоккея.
"Мужики, дался вам этот КС. Кто его только не выигрывал (1090 человек если что), а лучший снайпер в истории только 1 и вам посчастливилось с ним играть и помочь ему переписать рекорд"
Самому не смешно что выдал ?
Можно не любить товарища, но нельзя не признать его заслуги и вклад, даже в этом году ! И как минимум человек обладатель Кубка, где внес весомый вклад ! Так что мне кажется , вы ляпнули глупость