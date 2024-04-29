Овечкин впервые в карьере остался без очков в розыгрыше плей-офф НХЛ. Ранее худшим результатом были 2 балла в 2013 году

Александр Овечкин впервые в карьере остался без очков в розыгрыше плей-офф НХЛ.

Капитан « » не отметился баллами за результативность в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (0-4).

Нынешний розыгрыш плей-офф стал для 38-летнего россиянина 15-м в карьере. Он впервые остался без очков.

Ранее худшим результатом были 2 (1+1) балла в 7 играх с теми же « » в 2013 году.

Лучший результат в плей-офф – 27 (15+12) очков в 24 играх в чемпионском для «Кэпиталс» 2018 году. По итогам розыгрыша ему был присужден приз самому ценному игроку – «Конн Смайт Трофи».