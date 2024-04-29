Овечкин впервые в карьере остался без очков в розыгрыше плей-офф НХЛ. Ранее худшим результатом были 2 балла в 2013 году

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин впервые в карьере остался без очков в розыгрыше плей-офф НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не отметился баллами за результативность в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (0-4). 

Нынешний розыгрыш плей-офф стал для 38-летнего россиянина 15-м в карьере. Он впервые остался без очков.

Ранее худшим результатом были 2 (1+1) балла в 7 играх с теми же «Рейнджерс» в 2013 году. 

Лучший результат Овечкина в плей-офф – 27 (15+12) очков в 24 играх в чемпионском для «Кэпиталс» 2018 году. По итогам розыгрыша ему был присужден приз самому ценному игроку – «Конн Смайт Трофи».

30 комментариев
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Чемодан вокзал Бузово)))))
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Если стоять на пятаке в большинстве и ждать когда поднесут снаряд, то чуда ждать не стоит 🤷
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в по очки не идут в рекорд, зачем их собирать?))) надо силы набирать еще на два сезона как минимум, ща на концерт схожу ольги б, потом на море в сочи, эх красотища)))
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+11
Sports, скажи, пожалуйста, а каким по счету в истории Овечкин стал по этому показателю в истории НХЛ среди всех игроков? Среди россиян? В истории франшизы? Среди форвардов? Среди правых нападающих? Среди европейцев? Среди игроков старше 35? Среди игроков младше 40? Среди бросающих по пустым воротам? Среди промахивающихся по пустым воротам? Процитируй трёх отечественных ветеранов, двух зарубежных, депутата Госдумы. И выдай две статьи Петухова.
+15
-5
+10
Ответ Бартоломью
Как бы искренне не верили в Саню его фанаты в гонке за рекордом, но прошедший сезон ярко и убедительно показал всем, что нужно кардинально менять подготовку в межсезонье. На одной природной генетике и здоровье уже не вытянешь. Если хот-доги и Бузовы - летом, то мученье на льду в регулярке. Неужели Саня при всех его финансах не может найти грамотного физиотерапевта и тренера, который составит необходимую программу подготовки к сезону для решения конкретной проблемы провала в его физическом состоянии, которая видна не только ему, но всем любителям хоккея.
да он слишком жадный, даже мерс от царя толкнул сразу, лишь бы баблишко поиметь
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Судя по всему, это была последняя игра Ови в плээйоф. Дальше будет домучивать рекорд - и на покой.
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Ответ HAMILTON#44
Там ничушкин хет трик положил, коваленко первый матч отыграл, а здесь с утра 6 новостных полос про вылет овцу, понятно про овцу люди и читать и писать комменты больше будут, там для Вашингтона главное не плей офф, а рекорд среди снайперов, если не в следующем, то через сезон должен побить рекорд, так здесь вообще наверное под 1 тысячу комметов будет и новестей 100 про овцу, но потом Вашингтон уйдёт в застой, как было до овцы с полупустыми трибунами
Ну как бы хет-трик Ничушкина на главной до сих пор висит. А про Овечкина - маленькой строкой слева. Так что тут претензия мимо
+7
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+5
Как бы искренне не верили в Саню его фанаты в гонке за рекордом, но прошедший сезон ярко и убедительно показал всем, что нужно кардинально менять подготовку в межсезонье. На одной природной генетике и здоровье уже не вытянешь.
Если хот-доги и Бузовы - летом, то мученье на льду в регулярке.
Неужели Саня при всех его финансах не может найти грамотного физиотерапевта и тренера, который составит необходимую программу подготовки к сезону для решения конкретной проблемы провала в его физическом состоянии, которая видна не только ему, но всем любителям хоккея.
+6
-1
+5
пора заканчивать, на пенсию
+4
0
+4
позорище конечно
+4
-1
+3
Ответ Владимири Йолкиннен
Это к Духу))))
Я уже начал забывать этого скуфа😬
+9
-6
+3
Ответ Ренат Ильясов
Sports, скажи, пожалуйста, а каким по счету в истории Овечкин стал по этому показателю в истории НХЛ среди всех игроков? Среди россиян? В истории франшизы? Среди форвардов? Среди правых нападающих? Среди европейцев? Среди игроков старше 35? Среди игроков младше 40? Среди бросающих по пустым воротам? Среди промахивающихся по пустым воротам? Процитируй трёх отечественных ветеранов, двух зарубежных, депутата Госдумы. И выдай две статьи Петухова.
Это к Духу))))
+4
-1
+3
Скоро на всех вечеринках Москвы 🤙🤙🤙
+4
-1
+3
старая овца борозду портит
+4
-1
+3
Ребят, тут фанатский закуток Овцы минусит не хуже домохозяек с фигурки.
+5
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+3
распиаренное бревно, закончившийся как хоккеист ещё пару сезонов назад, и благодаря партнёрам случайно попавший в ПО традиционно в нём обделался. Ничего нового)
+10
-7
+3
Этот антирекорд трудно будет повторить
+3
-1
+2
Ответ Фоксвольф3399
в по очки не идут в рекорд, зачем их собирать?))) надо силы набирать еще на два сезона как минимум, ща на концерт схожу ольги б, потом на море в сочи, эх красотища)))
Там свой рекорд у Грецки по шайбам регулярка+плей-офф. Но до него Овечкину далековато
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В раздевалке Вашингтона гробовая тишина и тут слово берёт капитан:
"Мужики, дался вам этот КС. Кто его только не выигрывал (1090 человек если что), а лучший снайпер в истории только 1 и вам посчастливилось с ним играть и помочь ему переписать рекорд"
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hhlg, дух - выходите))
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Танцуй 🕺 под Бузову на инагурации!!!!
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Ответ Глиста - перебежчик
распиаренное бревно, закончившийся как хоккеист ещё пару сезонов назад, и благодаря партнёрам случайно попавший в ПО традиционно в нём обделался. Ничего нового)
Распиаренное бревно?
Самому не смешно что выдал ?
Можно не любить товарища, но нельзя не признать его заслуги и вклад, даже в этом году ! И как минимум человек обладатель Кубка, где внес весомый вклад ! Так что мне кажется , вы ляпнули глупость
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Когда Саня загадочно улыбался после матча с Филой он все понимал…..
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что за кубковый берсерк
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Ответ Николай Володин
Чемодан вокзал Бузово)))))
youtu.be/pfujL4Dx-iA
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Ответ Великий Кукурузо
Я уже начал забывать этого скуфа😬
свят-свят-свят ))
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От 38 летнего ветерана наврядли ждали подвига в плове. Сам выход для столичных уже успех
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Ответ Бартоломью
Как бы искренне не верили в Саню его фанаты в гонке за рекордом, но прошедший сезон ярко и убедительно показал всем, что нужно кардинально менять подготовку в межсезонье. На одной природной генетике и здоровье уже не вытянешь. Если хот-доги и Бузовы - летом, то мученье на льду в регулярке. Неужели Саня при всех его финансах не может найти грамотного физиотерапевта и тренера, который составит необходимую программу подготовки к сезону для решения конкретной проблемы провала в его физическом состоянии, которая видна не только ему, но всем любителям хоккея.
лень матушка..
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