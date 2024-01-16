Де Росси возглавил «Рому» после отставки Моуринью. Контракт – до конца сезона

Даниэле де Росси стал новым тренером «Ромы».

Контракт с итальянцем рассчитан на срок до 30 июня 2024 года. Сообщалось, что продление соглашение будет зависеть от достижения определенных целей.

провел в составе римлян 616 матчей. В качестве игрока он дважды выиграл с клубом Кубок Италии и один раз взял Суперкубок страны.

В марте 2021-го он вошел в штаб Роберто Манчини в сборной Италии. Летом того же года Италия выиграла Евро-2020.

Затем де Росси возглавил СПАЛ. Там он работал с октября 2022-го по февраль 2023-го.

Напомним, сегодня « » уволила . Сейчас команда занимает 9-е место в таблице, отставание от 4-го места – 5 очков.

Моуринью уволили из «Ромы». Да, снова на третий сезон