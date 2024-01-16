Де Росси возглавил «Рому» после отставки Моуринью. Контракт – до конца сезона
Даниэле де Росси стал новым тренером «Ромы».
Контракт с итальянцем рассчитан на срок до 30 июня 2024 года. Сообщалось, что продление соглашение будет зависеть от достижения определенных целей.
Де Росси провел в составе римлян 616 матчей. В качестве игрока он дважды выиграл с клубом Кубок Италии и один раз взял Суперкубок страны.
В марте 2021-го он вошел в штаб Роберто Манчини в сборной Италии. Летом того же года Италия выиграла Евро-2020.
Затем де Росси возглавил СПАЛ. Там он работал с октября 2022-го по февраль 2023-го.
Напомним, сегодня «Рома» уволила Жозе Моуринью. Сейчас команда занимает 9-е место в таблице, отставание от 4-го места – 5 очков.
Обожаю натягивание совы на глобус. Анри тоже причина того что Бельгия выиграла бронзу ЧМ. Пеп без Артеты ничего бы не добился, а еще есть легендарный помощник Клоппа с уходом которого Красные должны были развалиться, а он должен был стать супер топ тренером, а на деле я даже не помню его фамилию и без понятия где он тренирует.
либо спал и тренировал. но в любом случае, человек работал, а не в студии сидел и плакал
Время покажет, но удачи ему)