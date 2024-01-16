Де Росси возглавил «Рому» после отставки Моуринью. Контракт – до конца сезона

Теги Рома Даниэле де Росси Жозе Моуринью серия А Италия трансферы Футбол

Даниэле де Росси стал новым тренером «Ромы».

Контракт с итальянцем рассчитан на срок до 30 июня 2024 года. Сообщалось, что продление соглашение будет зависеть от достижения определенных целей.

Де Росси провел в составе римлян 616 матчей. В качестве игрока он дважды выиграл с клубом Кубок Италии и один раз взял Суперкубок страны.

В марте 2021-го он вошел в штаб Роберто Манчини в сборной Италии. Летом того же года Италия выиграла Евро-2020.

Затем де Росси возглавил СПАЛ. Там он работал с октября 2022-го по февраль 2023-го.

Напомним, сегодня «Рома» уволила Жозе Моуринью. Сейчас команда занимает 9-е место в таблице, отставание от 4-го места – 5 очков.

Моуринью уволили из «Ромы». Да, снова на третий сезон

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36 комментариев
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Ответ Утя Ваткин
И смысл было Жозе увольнять. С таким успехом и Мостового можно было назначить.
Так Де Росси ещё никто не оскорблял
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И смысл было Жозе увольнять. С таким успехом и Мостового можно было назначить.
+66
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+57
Стоило ли оно того
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В марте 2021-го он вошел в штаб Роберто Манчини в сборной Италии. Летом того же года Италия выиграла Евро-2020.
Обожаю натягивание совы на глобус. Анри тоже причина того что Бельгия выиграла бронзу ЧМ. Пеп без Артеты ничего бы не добился, а еще есть легендарный помощник Клоппа с уходом которого Красные должны были развалиться, а он должен был стать супер топ тренером, а на деле я даже не помню его фамилию и без понятия где он тренирует.
+9
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+7
Ответ Утя Ваткин
И смысл было Жозе увольнять. С таким успехом и Мостового можно было назначить.
попытка встряхнуть команду, новая тактика, может что и получится. Моур исчерпал свой ресурс в конкретно этом клубе, вряд ли смог бы дать или придумать что-то новое, а старое не работает. Плюс Де Росси легенда Ромы и это попытка дать шанс одному из своих бывших лидеров
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Вперед, к очищению серией Б?
+6
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+3
Удачи, Даниэле! Очень хочется возвращения «Ромы» в ЛЧ и достижения стабильных успешных результатов в Серии А!
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Это временное и импульсивное решение на фоне кризиса (игрового и финансового) клуба. Но это очень красивая история: воспитанник, бывший лидер и капитан «Ромы» возвращается в клуб своей жизни.
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Ну хуже не будет думаю…
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Ответ Утя Ваткин
И смысл было Жозе увольнять. С таким успехом и Мостового можно было назначить.
Де Росси тренировал Спал

либо спал и тренировал. но в любом случае, человек работал, а не в студии сидел и плакал
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Ответ Алишер Мурадов
да я думаю с такой сильной игрой Байера , он бы и с Мауром выйграл бы
с какой такой, в начале сезона Байер был лучше, потом начался спад, едва заметный ,но спад, игры с Бонусом и Штутгартом были показательны.
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Ответ Илья Лисицкий
теперь можно Байеру быть уверенным ,что рому пройдут
да я думаю с такой сильной игрой Байера , он бы и с Мауром выйграл бы
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Ответ SaH4r.
шило на мыло
Автобус на трамвай
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Ответ Утя Ваткин
И смысл было Жозе увольнять. С таким успехом и Мостового можно было назначить.
Мостовой лучше чем де Росси чеканит. Не его уровень
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Будет интересно. Все ровно игра Ромы просто чудовищна. Имея столько вариантов в атаке, почему то Лукаку играет спиной к воротам, имея в составе Дибалу. Я этого не понимаю, надеюсь Де Росси встряхнет команду
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До конца сезона можно было и Монтеллу поставить. Тоже легенда Рима, который к тому же умеет ставить красивый футбол.
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Легенда Ромы, надеюсь у него будут хорошие результаты!)
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Мде, Лотито, по сравнению с Фридкиными, самый адекватный управленец мира
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тяжко будет чего-то добиться до конца сезона
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Честно говоря не верится, легенда клуба это конечно хорошо, но сколько уже таких неудачных примеров было
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Немного шокирует поведение Ромы. Они не проваливались жёстко, а Моуринью ещё явно не пережиток, хоть футбол и меняется. Но тут убрать Моуринью, и поставить ну, абы кого скажем, лучше бы дали доработать, и дать новому тренеру предсезонку.
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А вот это ещё более неожиданно чем отставка Моура 😁
Время покажет, но удачи ему)
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Клоуны
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