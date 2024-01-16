РФС не будет инициировать рассмотрение жеста Медведева про «Спартак», так как «такие вопросы должны решать клубы и лига»

РФС не будет инициировать рассмотрение оскорбительного жеста Александра Медведева.

Председатель правления «Зенита», встретившись на сборе с бразильцем, спросил, как у него дела, а потом сказал: «Ready (готов)? «Спартак»?» При этом менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт. Фрагмент был в видео, опубликованном на ютуб-канале « ». Впоследствии ролик был удален.

Источник, близкий к руководству , сообщил «РБ Спорт» следующее: «Исходим из того, что вопросы такого уровня должны решать клубы и, при необходимости, вмешиваться лига. Это далеко не первый случай, когда клубы, умышленно или неумышленно, а также с разной степенью грубости провоцируют друг друга. РФС исторически не вмешивался в подобные ситуации. Клубы вполне способны защитить свои интересы, либо в такие ситуации может вмешиваться лига, если считает это необходимым».

Алаев о жесте Медведева про «Спартак»: «Троллинг допустим, но есть мера и уместность. «Зенит» видео удалил, это важный сигнал об осознании ошибки»

Как вам жест Медведева про «Спартак»? «Зенит» даже удалил видео