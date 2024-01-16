РФС не будет инициировать рассмотрение жеста Медведева про «Спартак», так как «такие вопросы должны решать клубы и лига»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС Александр Медведев Футбол

РФС не будет инициировать рассмотрение оскорбительного жеста Александра Медведева.

Председатель правления «Зенита», встретившись на сборе с бразильцем, спросил, как у него дела, а потом сказал: «Ready (готов)? «Спартак»?» При этом менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт. Фрагмент был в видео, опубликованном на ютуб-канале «Зенита». Впоследствии ролик был удален.

Источник, близкий к руководству РФС, сообщил «РБ Спорт» следующее: «Исходим из того, что вопросы такого уровня должны решать клубы и, при необходимости, вмешиваться лига. Это далеко не первый случай, когда клубы, умышленно или неумышленно, а также с разной степенью грубости провоцируют друг друга. РФС исторически не вмешивался в подобные ситуации. Клубы вполне способны защитить свои интересы, либо в такие ситуации может вмешиваться лига, если считает это необходимым».

Алаев о жесте Медведева про «Спартак»: «Троллинг допустим, но есть мера и уместность. «Зенит» видео удалил, это важный сигнал об осознании ошибки»

Как вам жест Медведева про «Спартак»? «Зенит» даже удалил видео

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120 комментариев
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Слуцкого за 19-летнего дебила оштрафовали вне времени и истории
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Какой руководитель, такой и клуб.
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А разве кто-то ожидал другого исхода?) для красоты должны еще наградить ленточкой Мисс Корректность)
"Исторически не вмешивался" - ох уж эти эксперты по истории)
+70
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+56
А нетренерующий Слуцкий это другое)
понимаем)
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Ответ schwein
Правильной реакцией всей КБ братии было бы не обращать внимание на Медведева, раз уж вы себя слоном считаете. Но нет, второй день истерика.
Нет никакой истерики. За державу обидно, ибо из культурной столицы, кроме хамства и глупости, ничего уже ждать не стоит.
+29
-3
+26
Конечно исторически с прихода во власть типов из одного городка прописка в нем означает неприкосновенность и безнаказанность. тьфу...
+36
-14
+22
Ответ La Crosse Bobcats
Комментарий скрыт
помнится Эменике тоже похлопал себя по запястью
+23
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+21
Нам ####### на эту ситуацию, сказали в РФС и повторили жест
+24
-5
+19
Ответ Марат Кагин
Слуцкого за 19-летнего дебила оштрафовали вне времени и истории
Это другое
+22
-6
+16
Самым правильным решением руководства Спартака, было бы отсутствие реакции на странного человека от Газпрома. Басня дедушки Крылова про Моську и слона, очень точно описывает ситуацию. Не мешайте медведеву позориться.
+18
-6
+12
То есть признают что это нарушает нормы этики, публично показывать такой жест недопустимо (а они опубликовали это видео на оф.ресурсах), но считают что это не выходит за рамки традиционных взаимоотношений между клубами? А если традиционно посылать друг друга три буквы и показывать то что показывал Кордоба в последнем матче прошлого года, это тоже можно будет списывать на традиционность или так можно только Зениту?
+11
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+8
Ответ Александр Васильев
Комментарий скрыт
это очень важная информация в контексте новости, продолжайте вести наблюдение
+9
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+8
Ответ schwein
Комментарий скрыт
Медведев даже так не смог , ограничился жестами на уровне 5 классника
Но в целом не считаю это вопиющим случаем. Лишь показатель воспитания конкретного человека.
Выкладывать не стоило 100%. Не красит это официальные лица.
+8
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+7
Ответ schwein
Правильной реакцией всей КБ братии было бы не обращать внимание на Медведева, раз уж вы себя слоном считаете. Но нет, второй день истерика.
Я считаю что такие люди как Медведев позорят Зенит. Неужели нет нормального управленца, который заменит этого клоуна? Понятно что не Аршавин, не Малафеев и не Горшков. Но своего Ротенберга нам не нужно.
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+6
Ответ Чебурашка от Гены
Как залили видео, так сразу и удалили. Что за паника? Какие все прям правильные, легкоранимые. Ничего там страшного, в этом жесте. Как барышни кисейные себя ведёте.
а заливали зачем?
+6
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+6
Ответ Александр Васильев
Комментарий скрыт
Ты лучше задумайся кто во главе зенита находится, кто гос.деньги на клуб тратил.Святоши. трех президентов зенита в РФС ставили и людей за дурачков принимали.
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+5
Конечно, это же не Соболеву 3 матча давать за то, что он яйца почесал. Тут совсем другая ситуация, тут ещё и награду нужно выписать!
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Ответ Спасибо Деду за Победу!
ты прежде чем писать мне, посмотри кому и на какой комент я это написал, то есть вникни в суть, а не прочитай поверхностно. потом открой гугл или яндекс и почитай, что такое ирония и только после этого напиши умную мысль на мой коментарий, а лучше промолчи за умного сойдешь.
ОК. Был не прав. Ну зато про МУС разобрались. 😄
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Ответ Спасибо Деду за Победу!
сразу видно человека не большого ума
В чем я не прав, умный вы наш. Этот суд даже США не признает.
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Мерзкая команда и её руководство
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Пока мальчики сидят в окопах, один чудак носок не правильно надевает, другой на камеру половой акт имитирует. Посадить обоих
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Ответ kutavlik
Есть еще вопросы про админресурс и газпром?
Масса.
+2
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+2
Ответ schwein
Моралофаги из борщевика. Давайте порассуждаем. Окей, допустим Медведев показывал движение, которое имитирует половой акт. С четким посылом: "Клаудиньо, готов вступить в половые отношения со Спартаком в ближайшем матче?". Пусть будет по-вашему, что это оскорбительно. Тогда вопрос. Не считаете ли вы прозвище Зенита оскорбительным? Нет ли в ролике Спартака, посвящённому матчу с Зенитом (https://vk.com/video-15502770_456246374) отсылки к прозвищу Зенита (ролик кстати до сих пор лежит в группе клуба в ВК). Не является ли такой ролик со стороны Спартака оскорбительным? Хотя конечно же я знаю, что нет, потому что это другое.
Поражает глупость поклонников Зенита на подобные выходки представителей клуба, а некоторые тратят силы и эмоции, чтобы обелить сей факт.
Вам не стыдно?

Не то, чтобы как представитель культурной столицы признать факт, протестовать по этому поводу.
Но нет.
Если вы потратили силы на пустой опус, то могли бы написать, " Медведев поступил глупо, хамски, так не поступают, это излишне."
Так вы завоевали бы большее уважение, и помогли бы клубу.
А вы приводите что-то, что делу то не помогает.

Вы гордитесь действиями Медведева?
Это же днище просто.
А вы поддерживаете, приводя "прецеденты".
Как к вам относиться после этого?

Подумайте.
+4
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+2
Ответ Чебурашка от Гены
ОК. Был не прав. Ну зато про МУС разобрались. 😄
👍
+2
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+2
Ответ Спасибо Деду за Победу!
а еще в нашей стране, мо заверению МУС, живет преступник на которого выдан ордер на арест
имели мы этот МУС. Не жарко, не холодно.
+3
-1
+2
Ответ Чебурашка от Гены
В чем я не прав, умный вы наш. Этот суд даже США не признает.
ты прежде чем писать мне, посмотри кому и на какой комент я это написал, то есть вникни в суть, а не прочитай поверхностно. потом открой гугл или яндекс и почитай, что такое ирония и только после этого напиши умную мысль на мой коментарий, а лучше промолчи за умного сойдешь.
+2
0
+2
Ответ Александр Васильев
так с чего мы городок, с того, что вы Большая Деревня?
не имею даже малейшего представления почему это может оскорбить любую из двух сторон.
+2
0
+2
Есть еще вопросы про админресурс и газпром?
+3
-2
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Ответ Компотов
Какое решение должен был принять РФС?
Как обычно.. справедливое.. например забанить Абаскаля на три игры..Это же он спровоцировал?)))
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Мне не нравится примитивный жест Медведева на сборах команды. Но какое наказание многие ждут? Штраф, тюрьму?
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