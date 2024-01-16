РФС не будет инициировать рассмотрение жеста Медведева про «Спартак», так как «такие вопросы должны решать клубы и лига»
РФС не будет инициировать рассмотрение оскорбительного жеста Александра Медведева.
Председатель правления «Зенита», встретившись на сборе с бразильцем, спросил, как у него дела, а потом сказал: «Ready (готов)? «Спартак»?» При этом менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт. Фрагмент был в видео, опубликованном на ютуб-канале «Зенита». Впоследствии ролик был удален.
Источник, близкий к руководству РФС, сообщил «РБ Спорт» следующее: «Исходим из того, что вопросы такого уровня должны решать клубы и, при необходимости, вмешиваться лига. Это далеко не первый случай, когда клубы, умышленно или неумышленно, а также с разной степенью грубости провоцируют друг друга. РФС исторически не вмешивался в подобные ситуации. Клубы вполне способны защитить свои интересы, либо в такие ситуации может вмешиваться лига, если считает это необходимым».
Алаев о жесте Медведева про «Спартак»: «Троллинг допустим, но есть мера и уместность. «Зенит» видео удалил, это важный сигнал об осознании ошибки»
Как вам жест Медведева про «Спартак»? «Зенит» даже удалил видео
"Исторически не вмешивался" - ох уж эти эксперты по истории)
понимаем)
Но в целом не считаю это вопиющим случаем. Лишь показатель воспитания конкретного человека.
Выкладывать не стоило 100%. Не красит это официальные лица.
Вам не стыдно?
Не то, чтобы как представитель культурной столицы признать факт, протестовать по этому поводу.
Но нет.
Если вы потратили силы на пустой опус, то могли бы написать, " Медведев поступил глупо, хамски, так не поступают, это излишне."
Так вы завоевали бы большее уважение, и помогли бы клубу.
А вы приводите что-то, что делу то не помогает.
Вы гордитесь действиями Медведева?
Это же днище просто.
А вы поддерживаете, приводя "прецеденты".
Как к вам относиться после этого?
Подумайте.