Тутберидзе о реалити-шоу про похудение: «Мы все рождаемся практически с одинаковыми телами, а живем уже в тех, которые сами себе заслужили и заработали»
Тутберидзе рассказала о шоу про похудение, где она будет наставницей участниц.
Реалити-шоу «Большие девочки» будет выходить на телеканале «Пятница».
«Это не просто жесткий проект, где девочек изнуряют физически и за счет испытываемого стресса они худеют. Это проект, в котором мы с ними по-человечески общаемся, лезем в головы и вместе ищем причины переедания.
Моя задача на проекте — помочь девушкам выйти из состояния, в котором им самим не нравится жить. Обрести тела, которые они хотели бы видеть в зеркале. В работе с девочками я пыталась до них донести, что они обязаны прекратить обвинять в своих проблемах других, а начать с себя.
Мы не на все в этой жизни можем влиять, но что касается собственного веса – то он абсолютно в наших руках.
Мы все рождаемся практически с одинаковыми телами, а живем уже в тех, которые сами себе заслужили и заработали», – приводит слова Этери Тутберидзе пресс-служба телеканала.
Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери
или не?
Где она одинаковых видела?
С нетерпением ждём! Удачи Этери Георгиевне на новом поприще.
С одной стороны, правда в том, что нужно работать над собой.
Но с другой, есть стрессы, болезни, а человек- не киборг, и ресурс не безграничен. К примеру, прием различных препаратов может легко быть жизненно необходим, и при этом способствовать резкому набору веса.
И да, кость не всегда широкая, но генетика играет огромную роль.
В любом случае, если проект будет мотивировать людей улучшаться, посыл хороший.
ей бы про генетику, про эндокринологию, про биохимию побольше узнать