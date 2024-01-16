Тутберидзе о реалити-шоу про похудение: «Мы все рождаемся практически с одинаковыми телами, а живем уже в тех, которые сами себе заслужили и заработали»

Теги телевидение сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Тутберидзе рассказала о шоу про похудение, где она будет наставницей участниц.

Реалити-шоу «Большие девочки» будет выходить на телеканале «Пятница».

«Это не просто жесткий проект, где девочек изнуряют физически и за счет испытываемого стресса они худеют. Это проект, в котором мы с ними по-человечески общаемся, лезем в головы и вместе ищем причины переедания.

Моя задача на проекте — помочь девушкам выйти из состояния, в котором им самим не нравится жить. Обрести тела, которые они хотели бы видеть в зеркале. В работе с девочками я пыталась до них донести, что они обязаны прекратить обвинять в своих проблемах других, а начать с себя.

Мы не на все в этой жизни можем влиять, но что касается собственного веса – то он абсолютно в наших руках.

Мы все рождаемся практически с одинаковыми телами, а живем уже в тех, которые сами себе заслужили и заработали», – приводит слова Этери Тутберидзе пресс-служба телеканала. 

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери

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52 комментария
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Очень опасное и самое главное антинаучное заявление. Уровень гормонов у всех людей разный, люди не одинаковые. Тудберидзе сказала бред теперь понятно почему у нее никто выйти во взрослые после 19 лет нормально не может
+57
-11
+46
Сказала великий специалист в биологии. Очень опасно привлекать таких людей к таким проектам понятно все ради пиара и денег но это может очень плохо повлиять на большое количество людей
+34
-9
+25
Какая несусветная глупость. Кто-то ест все, что не прмколочено, и ни грамма не набирает, а кто-то вынужден постоянно считать калории, чтобы держать все. Люди разные, странно в таком возрасте этого не понимать.
+28
-5
+23
В общем, ее взяли из-за известности и постоять в кадре, но это же Этери. Боюсь, что там похудели все от участниц до костюмеров, плюс бонусом начали кататься на коньках с перепугу)
+22
-1
+21
про лицо то же можно сказать
или не?
+22
-5
+17
Это уже ложь) есть дети, которые в детстве пухлые, но потом худеют, и наоборот. Генетика, гормональный фон, заболевания, приём глюкокортекостероидов-все это влияет на вес
+18
-6
+12
С какими одинаковыми?! Один ребенок 3 кг, другой 6 кг.
Где она одинаковых видела?
+11
-3
+8
Что она несёт. Обмен веществ у всех разный. Кто то ест и поправляется, а кто-то, как я, наоборот, хочет, но не может набрать вес, я только к 30 годам смогла поправиться до 50 кг.
+14
-6
+8
Ответ Jessi
Это уже ложь) есть дети, которые в детстве пухлые, но потом худеют, и наоборот. Генетика, гормональный фон, заболевания, приём глюкокортекостероидов-все это влияет на вес
Это нюансы,которые имеют место быть. Но глобально, для большинства обычных людей , уметь следить за своим весом-норма. Она как раз об этом и говорит, что надо перестать обвинять всех и все вокруг и суметь взять ответственность на себя.
+9
-4
+5
Ответ Ashly
Какая несусветная глупость. Кто-то ест все, что не прмколочено, и ни грамма не набирает, а кто-то вынужден постоянно считать калории, чтобы держать все. Люди разные, странно в таком возрасте этого не понимать.
И да, и нет. Сколько людей, которые считают, что попровляются от воздуха? Да большинство. А если копнуть поглубже и посмотреть, что они едят, выясняется, что не только от воздуха. Это и из личного опыта тоже😉
+5
0
+5
Как там говорил товарищ Глейхенгауз? "А диетологом у нас Этери Георгиевна", ученицы которой сообщали, что "Пубертат – это выдумки. Просто нужно закрыть рот и не есть!"

С нетерпением ждём! Удачи Этери Георгиевне на новом поприще.
+8
-3
+5
Двоякие чувства вызывает сие заявление.

С одной стороны, правда в том, что нужно работать над собой.

Но с другой, есть стрессы, болезни, а человек- не киборг, и ресурс не безграничен. К примеру, прием различных препаратов может легко быть жизненно необходим, и при этом способствовать резкому набору веса.

И да, кость не всегда широкая, но генетика играет огромную роль.

В любом случае, если проект будет мотивировать людей улучшаться, посыл хороший.
+5
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+4
И ярлыки уже навешала,кто за публичностью пришел,кто за результатом,ну прямо сразу определила)
+10
-7
+3
Как сказала моя подруга, она же врач-эндокринолог: "еще ни один пациент с лишним весом не сказал мне, что много ест. И ни один пациент с недостаточным весом не скащал, что он мало ест." Конкчно, бывают исключения, нарушения, но это все же редкость. По себе знаю - надо меньше есть, если хочешь быть в форме. Тяжело это🙈🙈🙈
+6
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Сколько негатива в комментариях. Я вот согласен хотя бы с тем, что в основном люди сами виноваты в своей фигуре. Спорт игнор, едим что захотим, пивасик, потом страдания
+6
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Ответ k4rmazin2007
"А живем уже в тех, которые сами себе заслужили и заработали" Это она про свой нос и про нос Дианы? Походу на новые апгрейды надо заработать денежек, участвую вот вот в таких проектах
Ещё один остроумный комментарий. Але, шоу не про пластическую хирургию, успокойтесь.
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Ответ Александр Шульгин
Очень опасное и самое главное антинаучное заявление. Уровень гормонов у всех людей разный, люди не одинаковые. Тудберидзе сказала бред теперь понятно почему у нее никто выйти во взрослые после 19 лет нормально не может
150кг+ это не норма, независимо от генетики. А уровень гормонов определяется и стилем жизни, можно не двигаться, есть все подряд, а потом сказать что у меня плохие гормоны.
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Ответ Большой Влад
Один человек может весить 60 кг, другой 80 кг. Это естественные вариации. Чтобы весить 240 кг, необходимо есть нездоровую пищу в любое время дня. Этих толстух не нужно жалеть, им нужно сказать, чтобы они перестали есть.
Ни один здоровый человек сколько бы он не ел не будет весить 240 кг. Это медицинское заболевание и муштрой это не решается. Вместе с продуманной физической нагрузкой нужно медикаментозное лечение. Это болезнь и не все люди одинаковые как тут заявляет Тудберидзе и ещё раз понятно почему у нее никто нормально во взрослые выйти не может.
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Не согласна. Всегда любила поесть, а до 45лет была худышкой, от чего очень страдала, в 45 начала набирать при том же пищевом режиме. Недавно прочитала ,что ЭТ то за иогурт, то за котлету выгоняет девочек. Липницкая сидела на какой-то порошковой диете, пока серьезно не заболела.
ей бы про генетику, про эндокринологию, про биохимию побольше узнать
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Ответ Большой Влад
Один человек может весить 60 кг, другой 80 кг. Это естественные вариации. Чтобы весить 240 кг, необходимо есть нездоровую пищу в любое время дня. Этих толстух не нужно жалеть, им нужно сказать, чтобы они перестали есть.
Перестали есть = прямая дорога к РПП, анорексии, булимии и прочим прелестям. А ваш буллинг а-ля «толстуха» говорит только об уровне вашего же развития
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Ответ smoky eyes
В общем, ее взяли из-за известности и постоять в кадре, но это же Этери. Боюсь, что там похудели все от участниц до костюмеров, плюс бонусом начали кататься на коньках с перепугу)
Прям по сцене на коньках с двойными прыгать 😊
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+2
Ответ N-fox
Как сказала моя подруга, она же врач-эндокринолог: "еще ни один пациент с лишним весом не сказал мне, что много ест. И ни один пациент с недостаточным весом не скащал, что он мало ест." Конкчно, бывают исключения, нарушения, но это все же редкость. По себе знаю - надо меньше есть, если хочешь быть в форме. Тяжело это🙈🙈🙈
Эндокринолог и не знает, что людям астенического типа телосложения очень трудно набрать вес? И который считает, что беда людей с эндокринными заболеваниями, приводящими к лишнему весу, в том, что они много едят?
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Что??! Какие одинаковые тела? Про широкую кость, наследственность она не курсе? Есть люди с тонкими руками и ногами (да можно пойти накачаться в зал, но речь не об этом), есть люди без "лишнего веса", но визуально крупные. Мы что клоны, чтобы рождаться одинаковыми? Даже сестры могут иметь разное телосложение (см Сабина и Алина они обе худенькие, но абсолютно разные фигуры и дело не в занятиях в спорте. Или Камилла крупнее визуально мамы, но это не потому что Камилла кушать любит, например).
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+2
Ответ Александр Шульгин
Очень опасное и самое главное антинаучное заявление. Уровень гормонов у всех людей разный, люди не одинаковые. Тудберидзе сказала бред теперь понятно почему у нее никто выйти во взрослые после 19 лет нормально не может
речь о здоровых изначально людях , если у вас гормональный сбой , а он явно есть в сторону чисто женского трепания языком на форумах , то это не как не оправдывает поеданию вами булок с колбасой 😁 может это ваш сбой и есть следствие этих булок ) любому человеку чтобы выглядеть хорошо нужна самодисциплина ! об этом речь !
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Ответ Александр Шульгин
Очень опасное и самое главное антинаучное заявление. Уровень гормонов у всех людей разный, люди не одинаковые. Тудберидзе сказала бред теперь понятно почему у нее никто выйти во взрослые после 19 лет нормально не может
+++++++++
+2
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+1
Ответ k4rmazin2007
"А живем уже в тех, которые сами себе заслужили и заработали" Это она про свой нос и про нос Дианы? Походу на новые апгрейды надо заработать денежек, участвую вот вот в таких проектах
Этери выглядит великолепно. Очень легко не толстеть, просто потребляя достаточно еды, чтобы дать вам энергию.
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Ответ N-fox
И да, и нет. Сколько людей, которые считают, что попровляются от воздуха? Да большинство. А если копнуть поглубже и посмотреть, что они едят, выясняется, что не только от воздуха. Это и из личного опыта тоже😉
При чем тут воздух? Мой комментарий был вообще не о том. Будете отрицать, что обмен веществ у всех разных?
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Ответ Ashly
При чем тут воздух? Мой комментарий был вообще не о том. Будете отрицать, что обмен веществ у всех разных?
Разный но если есть 2000кк в день то при любом обмене веществ вы за 150кг не уйдёте
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Ответ Девушка Безимени
про лицо то же можно сказать или не?
воот
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Ответ KMR
С какими одинаковыми?! Один ребенок 3 кг, другой 6 кг. Где она одинаковых видела?
6 кг там и не 47 см, а поболее росту
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