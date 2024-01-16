Тутберидзе о реалити-шоу про похудение: «Мы все рождаемся практически с одинаковыми телами, а живем уже в тех, которые сами себе заслужили и заработали»

Тутберидзе рассказала о шоу про похудение, где она будет наставницей участниц.

Реалити-шоу «Большие девочки» будет выходить на телеканале «Пятница».

«Это не просто жесткий проект, где девочек изнуряют физически и за счет испытываемого стресса они худеют. Это проект, в котором мы с ними по-человечески общаемся, лезем в головы и вместе ищем причины переедания.

Моя задача на проекте — помочь девушкам выйти из состояния, в котором им самим не нравится жить. Обрести тела, которые они хотели бы видеть в зеркале. В работе с девочками я пыталась до них донести, что они обязаны прекратить обвинять в своих проблемах других, а начать с себя.

Мы не на все в этой жизни можем влиять, но что касается собственного веса – то он абсолютно в наших руках.

Мы все рождаемся практически с одинаковыми телами, а живем уже в тех, которые сами себе заслужили и заработали», – приводит слова пресс-служба телеканала.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери