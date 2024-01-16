«Ак Барс» проиграл «Сочи» оба матча в сезоне. Южане прервали серию из 15 поражений подряд, команда Билялетдинова забила 3 гола в последних 3 матчах
«Ак Барс» проиграл «Сочи» второй матч в сезоне КХЛ.
Команда тренера Дмитрия Кокорева победила со счетом 3:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, южане прервали серию из 15 поражений подряд. Клуб выиграл впервые с 26 ноября 2023 года, когда была одержана победа над «Амуром» (5:2).
«Сочи» также выиграл у «Ак Барса» обе встречи в этом сезоне. 6 сентября «леопарды» победили в Казани со счетом 3:1.
«Ак Барс» забил всего три гола в трех прошедших матчах.
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова ранее забросила по одной шайбе в играх с «Нефтехимиком» (1:0) и «Трактором» (1:3), а до этого за 65 минут игры не забила «Барысу» (1:0 Б), победив по буллитам.