«Ак Барс» проиграл «Сочи» оба матча в сезоне. Южане прервали серию из 15 поражений подряд, команда Билялетдинова забила 3 гола в последних 3 матчах

«Ак Барс» проиграл «Сочи» второй матч в сезоне КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Кокорева победила со счетом 3:1 в игре Фонбет чемпионата .

Таким образом, южане прервали серию из 15 поражений подряд. Клуб выиграл впервые с 26 ноября 2023 года, когда была одержана победа над «Амуром» (5:2).

« » также выиграл у « » обе встречи в этом сезоне. 6 сентября «леопарды» победили в Казани со счетом 3:1.

«Ак Барс» забил всего три гола в трех прошедших матчах.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова ранее забросила по одной шайбе в играх с «Нефтехимиком» (1:0) и «Трактором» (1:3), а до этого за 65 минут игры не забила «Барысу» (1:0 Б), победив по буллитам.