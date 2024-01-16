«Ак Барс» проиграл «Сочи» оба матча в сезоне. Южане прервали серию из 15 поражений подряд, команда Билялетдинова забила 3 гола в последних 3 матчах

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Хоккей

«Ак Барс» проиграл «Сочи» второй матч в сезоне КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Кокорева победила со счетом 3:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Таким образом, южане прервали серию из 15 поражений подряд. Клуб выиграл впервые с 26 ноября 2023 года, когда была одержана победа над «Амуром» (5:2).

«Сочи» также выиграл у «Ак Барса» обе встречи в этом сезоне. 6 сентября «леопарды» победили в Казани со счетом 3:1.

«Ак Барс» забил всего три гола в трех прошедших матчах.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова ранее забросила по одной шайбе в играх с «Нефтехимиком» (1:0) и «Трактором» (1:3), а до этого за 65 минут игры не забила «Барысу» (1:0 Б), победив по буллитам.

17 комментариев
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По соотношению цена/качество - худший клуб в лиге.
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Ну с Сочи мы всегда играем плохо, вне зависимости от силы команд, но это не отменяет того, что барсы с каждым матчем выглядят всё хуже и хуже
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Просто Сочи молодцы!
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Даже уже нет смысла это комментировать. Уже всем понятно, что сезон доигрывают
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позор, стыдно за вас, разогнать и вхл, а зхб уходил же , нахрена вернулся клуб позорить
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и ещё б проиграл немного, и не видеть его в ПО
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Хуже уже не куда с таким составом
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Просто ДНО
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срамота
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Ответ Mac Miller
По соотношению цена/качество - худший клуб в лиге.
абсолютно согласен
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Ответ rasul5700
вылет 0-4 во втором раунде..
не факт. если первый пройдут, то дальше там запад, с которым все возможно
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забавно
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🔥 Сочи красавцы! Сегодня вся страна за вас болела! С победой над позорищем КХЛ!!!
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Ответ deadflower
и ещё б проиграл немного, и не видеть его в ПО
в КХЛ легче выйти в ПО, чем не выйти)
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Ответ rasul5700
вылет 0-4 во втором раунде..
С такой игрой можно вылететь и в первом раунде.
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