Ротенберг о детском хоккее: «Нужно, чтобы ребята были из хороших, правильных семей. Мечта – начало работы в 4 года, и в 15-16 лет они с преимуществом будут обыгрывать Канаду и США»

Роман Ротенберг поделился мыслями о детском хоккее.

«Если вы вспомните сборную СССР и наши великие команды – ЦСКА с Тихоновым, «Динамо» с Юрзиновым, то поймете, о чем я говорю. Там даже игроков подбирали под систему.

Помню, как в армейском клубе работал селекционер Борис Шагас, с чьей работой я был близко знаком. У него была первая мобильная видеокамера в Советском Союзе, на которую он мог записывать игроков.

Вот Шагас ездил по стране, показывал видео Тихонову – и помогал набирать ему состав.

Мы же, тренеры, не успеваем следить за всеми. А вот селекционеры помогают с видеоматериалами, когда идет поиск хоккеистов.

Нам нужно, чтобы ребята были из хороших и правильных семей с точки зрения воспитания.

Это ведь очень важно, как мама и папа воспитывают детей, чтобы они росли хорошими ребятами – мальчиками и девочками, ведь они тоже играют в хоккей.

В первую очередь, мы отталкиваемся от человеческого фактора. Важно, чтобы дети получали хорошее образование. И конечно же, хоккей.

Наша мечта – чтобы эти ребятишки начинали работать в четыре года, и когда им будет 15-16 лет, они будут такими подготовленными, что с явным преимуществом станут обыгрывать и Канаду, и США, и Финляндию, и Швецию.

Это возможно, если их правильно тренировать и готовить.

Тогда через 15 лет мы будем выносить всех соперников», – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.