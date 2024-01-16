Ротенберг о детском хоккее: «Нужно, чтобы ребята были из хороших, правильных семей. Мечта – начало работы в 4 года, и в 15-16 лет они с преимуществом будут обыгрывать Канаду и США»
Роман Ротенберг поделился мыслями о детском хоккее.
«Если вы вспомните сборную СССР и наши великие команды – ЦСКА с Тихоновым, «Динамо» с Юрзиновым, то поймете, о чем я говорю. Там даже игроков подбирали под систему.
Помню, как в армейском клубе работал селекционер Борис Шагас, с чьей работой я был близко знаком. У него была первая мобильная видеокамера в Советском Союзе, на которую он мог записывать игроков.
Вот Шагас ездил по стране, показывал видео Тихонову – и помогал набирать ему состав.
Мы же, тренеры, не успеваем следить за всеми. А вот селекционеры помогают с видеоматериалами, когда идет поиск хоккеистов.
Нам нужно, чтобы ребята были из хороших и правильных семей с точки зрения воспитания.
Это ведь очень важно, как мама и папа воспитывают детей, чтобы они росли хорошими ребятами – мальчиками и девочками, ведь они тоже играют в хоккей.
В первую очередь, мы отталкиваемся от человеческого фактора. Важно, чтобы дети получали хорошее образование. И конечно же, хоккей.
Наша мечта – чтобы эти ребятишки начинали работать в четыре года, и когда им будет 15-16 лет, они будут такими подготовленными, что с явным преимуществом станут обыгрывать и Канаду, и США, и Финляндию, и Швецию.
Это возможно, если их правильно тренировать и готовить.
Тогда через 15 лет мы будем выносить всех соперников», – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Походу это фенозепам
Ну или хотя бы система будет.
А своих способных и гармонично развитых детей, претендующих на какие-то успехи в хоккее, в ихних гейских обществах к тому моменту уже не будет. Многоходовая и чрезвычайно хитроумная стратегия!
Вот секрет советской школы
правильные мальчики и девочки))
Сильнейший транквилизатор. Должен помочь) Особо не поболтаешь)
А хороших правильных функционеров кто нам даст?
В 15-16 будут обыгрывать Канаду если зп у детских тренеров будет по 150 тыс, целью детских команд будет воспитание талантов, а не 1:0 выигрывать в защите поуже
Аж тошнит от приторности, скуднности словарного запаса и неуменя формвлировать свои мысли.
Самое интересное, что вопросы заренее ему известны. Ну если не тренируети не готовит команду к матчам, а просто смотрит... хоть бы к интервью готовился!
На столько лет вперед даже главный земляк программ не придумывал.