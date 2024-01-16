Ротенберг о детском хоккее: «Нужно, чтобы ребята были из хороших, правильных семей. Мечта – начало работы в 4 года, и в 15-16 лет они с преимуществом будут обыгрывать Канаду и США»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ КХЛ Роман Ротенберг детский хоккей Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг поделился мыслями о детском хоккее.

«Если вы вспомните сборную СССР и наши великие команды – ЦСКА с Тихоновым, «Динамо» с Юрзиновым, то поймете, о чем я говорю. Там даже игроков подбирали под систему.

Помню, как в армейском клубе работал селекционер Борис Шагас, с чьей работой я был близко знаком. У него была первая мобильная видеокамера в Советском Союзе, на которую он мог записывать игроков.

Вот Шагас ездил по стране, показывал видео Тихонову – и помогал набирать ему состав.

Мы же, тренеры, не успеваем следить за всеми. А вот селекционеры помогают с видеоматериалами, когда идет поиск хоккеистов.

Нам нужно, чтобы ребята были из хороших и правильных семей с точки зрения воспитания.

Это ведь очень важно, как мама и папа воспитывают детей, чтобы они росли хорошими ребятами – мальчиками и девочками, ведь они тоже играют в хоккей.

В первую очередь, мы отталкиваемся от человеческого фактора. Важно, чтобы дети получали хорошее образование. И конечно же, хоккей.

Наша мечта – чтобы эти ребятишки начинали работать в четыре года, и когда им будет 15-16 лет, они будут такими подготовленными, что с явным преимуществом станут обыгрывать и Канаду, и США, и Финляндию, и Швецию.

Это возможно, если их правильно тренировать и готовить.

Тогда через 15 лет мы будем выносить всех соперников», – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

38 комментариев
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Он так говорит, будто не о реальной жизни, а о каком-то симуляторе а-ля НХЛ или ФИФА.
+48
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+48
Я в ах..е
Походу это фенозепам
+32
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Нужно ему деревеньку крепостных, желательно многодетных, подарить (душ так тысяч 200-300). Пусть организует
+24
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Как же мерзко звучит . Все дети должны иметь возможность заниматься спортом и из любых семей и любым социальным статусом , а не только те дети, родители которых водят свое чадо на сольфеджио. Тьфу . Панарина бабушка воспитывала и жил он в интернате Витязя , получается он вообще должен мимо хоккея пройти . Где стыд и совесть ?
+22
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+21
"правильных семей с правильным капиталом"
+12
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+12
Ответ guizzy
Он так говорит, будто не о реальной жизни, а о каком-то симуляторе а-ля НХЛ или ФИФА.
На начинающем уровне
+6
0
+6
Готов организовать сбор средств для Спортс ру, чтобы таких комментариев этого товарища тут не было! Ну зачем чушь такую да еще в массы? Что значит из хороших семей??? Т.е идет разделение на холопов и других
+7
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+6
Лучше пусть беременные мамы начинаю играть...Тогда их дети точно всех вынесут!
Ну или хотя бы система будет.
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Ответ sergeant 131
Я в ах..е Походу это фенозепам
Я не специалист, конечно, но нет, он настолько сильно не прёт. Рилаха или тарен теперь
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Когда вы говорите, впечатление такое,, что вы бредите.(с)
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Ну а чо, всё верно. Пока смышлёные и перспективные дети из правильных семей будут гармонично развиваться в нашей Красной Машине Джуниор, все неблагополучные семьи в панике начнут бежать в загнивающую Европу и Северную Америку. А путь неблизкий, дорога полна трудностей. Как раз годам к 12-13 ребята с горем пополам освоятся там и кое-как начнут заниматься хоккеем, а тут - бац - наши уже мастера на их фоне, раскатывают их в одну калитку.

А своих способных и гармонично развитых детей, претендующих на какие-то успехи в хоккее, в ихних гейских обществах к тому моменту уже не будет. Многоходовая и чрезвычайно хитроумная стратегия!
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То есть по мнению РБР если папа алкаш, мама на трёх работах официантом, а на чадо положить, а ребёнок мечтает о хоккее, то ему путь заказан? А ну понятно, нужны дети из "системы"
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короче, программа на перспективу: смартфоны и интернет запретить. Селекционера одного гонять в командировки с видеокамерой, VHS кассеты будет привозить для главного.
Вот секрет советской школы
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Каким-то инкубатором и фабрикой клонов запахло)))
правильные мальчики и девочки))
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О, первые намеки на сегрегацию
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Ответ SergeyFedorov93
Я не специалист, конечно, но нет, он настолько сильно не прёт. Рилаха или тарен теперь
Не прет, а вырубает.
Сильнейший транквилизатор. Должен помочь) Особо не поболтаешь)
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В понимании Романа - правильная семья-это которая дарит должности председателя совета директоров, вице-президент СКА и главного тренера
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Солидный хоккей для солидных хозяев
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хороших, правильных семей, это значит богатых, ромка все-таки дурачок конкретный.
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Хорошие, правильные семьи.

А хороших правильных функционеров кто нам даст?

В 15-16 будут обыгрывать Канаду если зп у детских тренеров будет по 150 тыс, целью детских команд будет воспитание талантов, а не 1:0 выигрывать в защите поуже
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Из правильных семей? Ротенберг на Тимченко, Тимченко на Патрушева, Патрушев на Миллера, Миллер на Кабаева, Кабаев открывание и кистевой бросок!!!!! Это все гены Великой Грации и отличного комбинатора! Такой хоккей нам нужОн!!!!!
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Предлагаю для определения из правильной ли семьи ребёнок измерять всем детям черепа по достижении одного года..
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Лет через 15 и сыграем может быть....
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Ответ sergeant 131
Я в ах..е Походу это фенозепам
Когда дети на правильных и неправильных делятся? Это другое слово на ф...
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Сочинение на тему: "как я провел лето". За изложенние 3 с минусом...
Аж тошнит от приторности, скуднности словарного запаса и неуменя формвлировать свои мысли.
Самое интересное, что вопросы заренее ему известны. Ну если не тренируети не готовит команду к матчам, а просто смотрит... хоть бы к интервью готовился!
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В школьную программу мечтает попасть?
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Да уймись ты, мыслитель
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Тогда через 15 лет мы будем выносить всех соперников.
На столько лет вперед даже главный земляк программ не придумывал.
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Одно балабольство
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Ответ mitos
Не прет, а вырубает. Сильнейший транквилизатор. Должен помочь) Особо не поболтаешь)
Да там от дозировки и привыкания много зависит. Триган-Д с Нурофеном тоже обезболивающие… До определённого момента.
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