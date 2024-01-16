Тихонов о посещаемости биатлона: «В Ханты-Мансийске стадион на 40 тысяч, а было, дай Бог, человек 200. Вот к чему мы пришли в таком популярном виде спорта»

Александр Тихонов заявил о низкой посещаемости биатлонных соревнований.

«В Уфе прекрасный стадион, но на биатлоне и 100 человек не было. В Ханты-Мансийске стадион на 40 тысяч, а было, дай Бог, человек 200. Вот к чему мы пришли в таком популярном виде спорта.

Все подчеркивают нашу дружбу с Губерниевым, но мне глубоко плевать. У хорошего пастуха стадо не разбегается. «Биатлон с »... На стадионах и 100 человек нет! Вот что творится.

А ведь стадион в Ханты- я строил с губернатором Филипенко. В Уфе построили стадион с Муртаза Губайдулловичем Рахимовым. Так билетов там не хватало.

Сделали сначала 1500, потом ко мне прибегают и говорят, что билеты кончились! На следующий день и 2000 не хватило. Это говорит о том, что тогда биатлоном занимались профессионалы», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.