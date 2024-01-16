Тихонов о посещаемости биатлона: «В Ханты-Мансийске стадион на 40 тысяч, а было, дай Бог, человек 200. Вот к чему мы пришли в таком популярном виде спорта»

Теги Александр Тихонов сборная России сборная России жен Дмитрий Губерниев Кубок России Центр имени А.Филипенко (Ханты-Мансийск) стадион Уфа Биатлон

Александр Тихонов заявил о низкой посещаемости биатлонных соревнований.

«В Уфе прекрасный стадион, но на биатлоне и 100 человек не было. В Ханты-Мансийске стадион на 40 тысяч, а было, дай Бог, человек 200. Вот к чему мы пришли в таком популярном виде спорта.

Все подчеркивают нашу дружбу с Губерниевым, но мне глубоко плевать. У хорошего пастуха стадо не разбегается. «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»... На стадионах и 100 человек нет! Вот что творится.

А ведь стадион в Ханты-Мансийске я строил с губернатором Филипенко. В Уфе построили стадион с Муртаза Губайдулловичем Рахимовым. Так билетов там не хватало.

Сделали сначала 1500, потом ко мне прибегают и говорят, что билеты кончились! На следующий день и 2000 не хватило. Это говорит о том, что тогда биатлоном занимались профессионалы», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.

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9 комментариев
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Может не до биатлону нынче народу ханты-русскому ?..
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Стараниями губерниева перестали не только на стадионы ходить, но и трансляции стали без звука смотреть.
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в Хантах на 40 тысяч? а что не на 200?
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Наверное, случилось что-то...
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Я строил. Скромненько. Я добивался посещаемости. Ну так кто сейчас мешает? Губерниев? Майгуров? Нуждов? Путин? Сейчас ни биатлон, ни, вообще, спорт в России никому нафиг не нужен. И все знают почему. Кроме болтунов Тихонова, Васильева и похожих. И те знают, но говорят о другом
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В Хантах на 40 тыщ? 😂😂😂
Только если по денежным знакам
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Это промах, штрафной круг
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Все остальные на Губер Бэнд ходят😄
Реклама ведь мощная в эфире ((
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