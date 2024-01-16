Этери Тутберидзе станет наставником реалити-шоу про похудение «Большие девочки»

Этери Тутберидзе станет ведущей шоу на телеканале «Пятница».

Заслуженный тренер России по фигурному катанию снялась в шоу про похудение «Большие девочки». Первый выпуск выйдет в эфир 9 февраля.

«Большие девочки» на телеканале «Пятница!» – премьера от создателей социального реалити «Новые пацанки». 13 участниц весом от 100 кг будут пытаться изменить свою жизнь, похудев. Одним из наставников девушек станет Этери Тутберидзе», – сообщили в пресс-службе канала.

Помимо Тутберидзе, наставниками также выступили тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин, диетолог и нутрициолог доктор Регина и психолог Анетта Орлова.

Победительнице достанется 1 миллион рублей.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери