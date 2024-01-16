Этери Тутберидзе станет наставником реалити-шоу про похудение «Большие девочки»
Этери Тутберидзе станет ведущей шоу на телеканале «Пятница».
Заслуженный тренер России по фигурному катанию снялась в шоу про похудение «Большие девочки». Первый выпуск выйдет в эфир 9 февраля.
«Большие девочки» на телеканале «Пятница!» – премьера от создателей социального реалити «Новые пацанки». 13 участниц весом от 100 кг будут пытаться изменить свою жизнь, похудев. Одним из наставников девушек станет Этери Тутберидзе», – сообщили в пресс-службе канала.
Помимо Тутберидзе, наставниками также выступили тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин, диетолог и нутрициолог доктор Регина и психолог Анетта Орлова.
Победительнице достанется 1 миллион рублей.
Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери
Ученицы в теле 12-летних девочек, которые мгновенно набирают после "потери мотивации", не дадут соврать.
Но, видимо, запасы сквизи очень надо реализовать.
«Конечно, я знала, что такое «Пятница», как их можно не знать. Но когда мне это предложили, я, честно говоря, сначала удивилась и даже рассмеялась. Меня позабавило, что позвали именно меня. Получается, что люди воспринимают меня как человека, который может мотивировать на похудение.
Я понимаю, дело в том, что я внешне строгая, а ребята у меня все худые и подтянутые. А потом я подумала: если бы я была продюсером шоу, и мне нужно было бы новое лицо и мотиватор для героев – наверное, и правда можно было бы вспомнить про меня.
Я рассказала об этом Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову (ключевые хореограф и тренер в команде Этери – Sports.ru), а они вдруг начали наперебой меня уговаривать: соглашайтесь, это же очень прикольно. Даниил вообще взял меня в настоящую осаду: «Если вы откажетесь, будет очень обидно». Я начала с ними спорить: мол, где я, а где реалити-шоу на развлекательном канале? Микрофон, камеры, софиты – это совсем не про меня, я все это не люблю.
Мне до сих пор кажется, что кто-нибудь другой справился бы с этой ролью лучше. Я неуютно чувствую себя в центре внимания», – рассказала Этери Sports.ru.
1)отбирать у девочек котлеты
2)кормить их разведенным сквизи
3)не давать им пить, а только полоскать рот
4)заставлять их бегать в пищевой пленке
Это же ее методика, так ведь?
Но это рофла ради, а если серьезно, то это просто какой-то сюр. Женщина, у ученицы которой официально диагностировали анорексию, женщина, учениц которой раздувает, как только они слезают с диеты «три креветки/шоколадка в день», которой в норм отбирать у подростков еду, у которой даже 12-летней девочке съесть легкий йогурт на сборах преступление будет учить девушек с очевидными проблемами со здоровьем худеть? Серьезно? Это все равно как если бы торговец наркотиками пошел работать в реабилитационный центр, продолжая сбывать товар. Или человек, сознательно порезавший ребенка ножом со СПИДом, потом раздавал препараты против иммунодефицита.
Вместо работы над собой, грамотной терапии, в том числе гормональной, и подсчёта калорий, люди истязают себя. А потом - сюрпрайз - организм берёт своё.