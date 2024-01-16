Этери Тутберидзе станет наставником реалити-шоу про похудение «Большие девочки»

Теги телевидение сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Этери Тутберидзе станет ведущей шоу на телеканале «Пятница».

Заслуженный тренер России по фигурному катанию снялась в шоу про похудение «Большие девочки». Первый выпуск выйдет в эфир 9 февраля.

«Большие девочки» на телеканале «Пятница!» – премьера от создателей социального реалити «Новые пацанки». 13 участниц весом от 100 кг будут пытаться изменить свою жизнь, похудев. Одним из наставников девушек станет Этери Тутберидзе», – сообщили в пресс-службе канала.

Помимо Тутберидзе, наставниками также выступили тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин, диетолог и нутрициолог доктор Регина и психолог Анетта Орлова.

Победительнице достанется 1 миллион рублей.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери

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77 комментариев
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В похудении она понимает.
Ученицы в теле 12-летних девочек, которые мгновенно набирают после "потери мотивации", не дадут соврать.
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+33
Надо название в "Жирные и ленивые "переделать)
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+30
Если кто не в курсе, в Штатах подобные шоу очень популярны, вот только такое экстремальное похудение почти в 100% случаев заканчивается обратным набором веса, часто ещё большим, чем изначальный.
Но, видимо, запасы сквизи очень надо реализовать.
+34
-10
+24
К концу шоу у нас появятся еще 13 квадисток))))
+25
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+22
Ответ АдминБЦ
В похудении она понимает. Ученицы в теле 12-летних девочек, которые мгновенно набирают после "потери мотивации", не дадут соврать.
А куда по-вашему должен огранизм девать наетую массу, если нагрузок прежних нет больше, а в еде себя можно больше не ограничивать? Это совершенно нормальный процесс.
+24
-2
+22
Докатились 😆
+25
-5
+20
Ответ Ольга Ив
Ой, зачем ей это?
Деньги на дочу заканчиваются, вот зачем
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+18
Ответ Ольга Ив
Ой, зачем ей это?
Так в материале спортса ее прямая речь есть.
«Конечно, я знала, что такое «Пятница», как их можно не знать. Но когда мне это предложили, я, честно говоря, сначала удивилась и даже рассмеялась. Меня позабавило, что позвали именно меня. Получается, что люди воспринимают меня как человека, который может мотивировать на похудение.

Я понимаю, дело в том, что я внешне строгая, а ребята у меня все худые и подтянутые. А потом я подумала: если бы я была продюсером шоу, и мне нужно было бы новое лицо и мотиватор для героев – наверное, и правда можно было бы вспомнить про меня.

Я рассказала об этом Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову (ключевые хореограф и тренер в команде Этери – Sports.ru), а они вдруг начали наперебой меня уговаривать: соглашайтесь, это же очень прикольно. Даниил вообще взял меня в настоящую осаду: «Если вы откажетесь, будет очень обидно». Я начала с ними спорить: мол, где я, а где реалити-шоу на развлекательном канале? Микрофон, камеры, софиты – это совсем не про меня, я все это не люблю.

Мне до сих пор кажется, что кто-нибудь другой справился бы с этой ролью лучше. Я неуютно чувствую себя в центре внимания», – рассказала Этери Sports.ru.
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Деняк мало, пошла в шоубиз
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Мне так смешно от этой новости, девочки, вы даже не представляете
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А зачем ее звать, если можно просто:
1)отбирать у девочек котлеты
2)кормить их разведенным сквизи
3)не давать им пить, а только полоскать рот
4)заставлять их бегать в пищевой пленке
Это же ее методика, так ведь?
Но это рофла ради, а если серьезно, то это просто какой-то сюр. Женщина, у ученицы которой официально диагностировали анорексию, женщина, учениц которой раздувает, как только они слезают с диеты «три креветки/шоколадка в день», которой в норм отбирать у подростков еду, у которой даже 12-летней девочке съесть легкий йогурт на сборах преступление будет учить девушек с очевидными проблемами со здоровьем худеть? Серьезно? Это все равно как если бы торговец наркотиками пошел работать в реабилитационный центр, продолжая сбывать товар. Или человек, сознательно порезавший ребенка ножом со СПИДом, потом раздавал препараты против иммунодефицита.
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Ответ Янтарь
Если кто не в курсе, в Штатах подобные шоу очень популярны, вот только такое экстремальное похудение почти в 100% случаев заканчивается обратным набором веса, часто ещё большим, чем изначальный. Но, видимо, запасы сквизи очень надо реализовать.
"Джонни, я хочу как в синематографе - сделай монтаж" (с)

Вместо работы над собой, грамотной терапии, в том числе гормональной, и подсчёта калорий, люди истязают себя. А потом - сюрпрайз - организм берёт своё.
+15
-3
+12
Ответ АдминБЦ
В похудении она понимает. Ученицы в теле 12-летних девочек, которые мгновенно набирают после "потери мотивации", не дадут соврать.
Утяшева после завершения карьеры набрала 25 кг. Кабаева около 20 и далее по списку. Заканчивали данные спортсменки далеко за 20 лет. Если человек начинает жрать, то при чем тут Винер? Перестали жрать - обе опять в нормальном виде, хотя обоим за 40.
+17
-7
+10
Ответ Ольга Ив
Ой, зачем ей это?
Вообще конечно удивительно, но с другой стороны, будет возможность, как сказал классик "приоткрыть занавесу", и посмотреть на персону Этери Тутберидзе, не так часто бывает возможность в силу её закрытости
+11
-2
+9
Ой, зачем ей это?
+16
-7
+9
Где-то поперхнулась Юля Липницкая.
+10
-2
+8
Ответ Jessi
Теперь ясно, что она всегда завидовала своим медийно успешным ученицам-Алине, Жене, Щербаковой. Тоже ТВ славы захотелось
и славы конечно, но основное думаю деньги, раньше она каждый этап гран-при подиум забирала, полностью подиум на ЧЕ и ЧМ (это большие деньги), а сейчас грустненько всё у неё
+10
-2
+8
Будем посмотреть ))
+8
-1
+7
Теперь сама тренерша в шоу подалась)
+14
-7
+7
За лишний йогурт будет выгонять?
+10
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Ответ Edward XVII
ну подсчет калорий смысла не имеет никакого - я 12 лет этим занимался. и еще миллионы людей впустую. важнее действительно следить за инсулином и гормонами.
То, что вы чем-то криво занимались 12 лет, это исключительно ваши проблемы. Баланс калорий в любом случае необходимо соблюдать, без него никак.
+6
-1
+5
Ответ Black&White
Три крыла и три креведки
Тооолько рюмка деда на столе!
+7
-3
+4
Теперь ясно, что она всегда завидовала своим медийно успешным ученицам-Алине, Жене, Щербаковой. Тоже ТВ славы захотелось
+14
-10
+4
Следущим шагом будет запись песни и клипа. ))
+8
-4
+4
О, новый набор фигуристок в ТШТ!
+5
-1
+4
Ответ nina1212
Хромых и Валиева в каком весе сейчас? И сравните с Туткамышевой , которая якобы все ест)) С Косторной, с Синичкой
Вот-вот. Синичка была такая худенькая в прошлом сезоне, в этом, видимо, найден баланс, как и у Лизы. Гормоны успокаиваются, девочки продолжают работать над собой и остаются стройными. В спорте только так. У Хромых и Валиевой идет гормональная перестройка вовсю. Как закончится - только от них будет зависеть их форма и вес
+4
0
+4
Толстый троллинг🙂
+7
-3
+4
Смолкин может работать бы пошёл, а то без международных стартов тёще уже не хватает на них денег))
+8
-5
+3
Ответ Matilda17
Теряюсь в догадках, зачем это Этери. Я бы меньше удивилась, увидев в этой роли Плющенко
Плющ не психолог и не диетолог,зачем ему туда
+3
-1
+2
😂🤦‍♀️подалась в шоу бизнес вслед за ученицами. Какой кринж.
+4
-2
+2
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