Алаев о жесте Медведева про «Спартак»: «Троллинг допустим, но есть мера и уместность. «Зенит» видео удалил, это важный сигнал об осознании ошибки»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Комитет по этике Александр Алаев Клаудиньо Футбол

Президент РПЛ высказался о видео «Зенита» с жестом Александра Медведева.

Председатель правления «Зенита» показал полузащитнику Клаудиньо неприличный жест, говоря о «Спартаке».

Менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт.

Фрагмент был в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Зенита». Впоследствии клуб удалил видео, хотя сам Медведев сказал, что оскорбительного подтекста в жесте не было. 

«Лига последовательно заявляет о важности взаимного уважения между клубами, футболистами и всеми субъектами футбола. Троллинг допустим, но у него есть мера и уместность, грубости футболу не нужны, мы продвигаем свой общий продукт, в качестве которого заинтересованы и спонсоры, и лига.

Хорошо, что инцидент случился не на стадионе во время матча и не спровоцировал большого конфликта. Тогда бы точно пришлось обращаться в Комитет по этике. Клуб видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки», – сказал Александр Алаев

Как вам жест Медведева про «Спартак»? «Зенит» даже удалил видео

67 комментариев
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Ответ Roman Araslanov
«Зенит» видео удалил, это важный сигнал об осознании ошибки». Это не было осознанием ошибки, это было страхом, возможных последствий
Страхом?) Перед кем?)
У этих ребят вся Россия в кармане, о чем ты вообще?)
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Такое случается, когда провинциальные комплексы перемешиваются с имперскими амбициями
+55
-17
+38
«Зенит» видео удалил, это важный сигнал об осознании ошибки».
Это не было осознанием ошибки, это было страхом, возможных последствий
+60
-24
+36
Значит теперь, я так понимаю, можно любой жест оправдать признанием ошибки. Признали и всё, санкции не применяются.А это прецедент господа!
Только желательно, чтобы потом все в одну глотку не призывали кого-то дисквалифицировать за подобное.
+16
-3
+13
А вроде бы взрослый мужик...
+9
-3
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Ответ Roman Araslanov
«Зенит» видео удалил, это важный сигнал об осознании ошибки». Это не было осознанием ошибки, это было страхом, возможных последствий
каких последствий-то? что Зениту за это было бы, если бы они оставили видос? штраф в виде одного-двух Суторминых?
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Ответ Пользователь Huawei
Значит теперь, я так понимаю, можно любой жест оправдать признанием ошибки. Признали и всё, санкции не применяются.А это прецедент господа! Только желательно, чтобы потом все в одну глотку не призывали кого-то дисквалифицировать за подобное.
-Мы брали детей сирот и выдавали их за "Ласковый май"
-Но ведь это обман!
-Да, обман.Так я ж покаялся!
+6
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комплексы провинциального сахалинского мужичка
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Очень гнилой человечесшка Медведев , но болельщики все равно будут его защищать даже после кидка виража
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Питерское хобби - собирать инфантилов с комплексами, что в хоккее, что в футболе...
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Вот за такие слова и жесты Зенит и не любят.
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Ответ Bleffinho
жалко тебя, что у тебя в памяти мужик в стрингах остался
гы. а у тебя Дзюба. 😁😁😁 Кстати, я ролик с Дзюбой не видел. А ты, уверен, смаковал. 😁
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такой клован, конечно...
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Ответ Bleffinho
придумал как раз ты, раз один здесь по-другому понимаешь этот жест
Придумал не я. А тот, кто здесь гомосятину узрел.
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Ответ Пользователь Huawei
Значит теперь, я так понимаю, можно любой жест оправдать признанием ошибки. Признали и всё, санкции не применяются.А это прецедент господа! Только желательно, чтобы потом все в одну глотку не призывали кого-то дисквалифицировать за подобное.
Все равны, но кто-то ровнее)
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Менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт.

Вспомнилось.
Распродаёт графиня старое имущество. Пришли в ней покупатели.
-Вот кресло, хотя, нет - не продам. Это память о любви с поручиком. -
Идёт дальше
-Вот стол. Ах, поручик, поручик. Шалунишка. Не продам...-
Заходят в гостиную
-Ну диванчик тем более нет.-
Вмешивается покупательница.
-А вот люстра...-
Графиня мечтательно закатывает глаза
-Ах, вы знаете, поручик был такой выдумщик....-
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🤡 совершенный!!!
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Ответ Bleffinho
В данном случае фраза была выражена частично невербально. Это не значит, что её не было, все же поняли о чём речь. И эти отмазы про то, что думали, что никто не видит и что все свои - вы же не в детском саду, ну серьёзно. Тебя в любой момент могут снять и выложить, не знал и не видел - это не оправдание, надо думать в любом случае, что где и с кем ты делаешь, и в любом случае отвечать за свои слова и действия
Я выше написал про жесты. Это вы тут придумали гомосятину, когда ладонью бьют о кулак.
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Ответ Bleffinho
Мне кажется, Зенит за это понесёт куда большее наказание - репутационное. Деньги для них ничто. А вот очередной скандал с гомосексуальным подтекстом после истории Дзюбы с Азмуном я думаю будет очень неприятен болельщикам Зенита
Вы притянули жест ладонью о кулак, к жесту 👌👈 . Совсем разное.
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Ответ Чебурашка от Гены
ЛГБТ это Ещенко в стрингах. Потрахаться и трахнуть, разницу не наблюдаешь? Впрочем, это ты сказал про ЛГБТ. 😁
Комментарий удален модератором
Ответ Камбоджа Иванов
Куда уж нам до Абаскалей, толкающих Беришу, чушпанов типа Фетисова, получающих по лицу у клуба, или до Зарем
Как определить дебила - использует везде подряд слово *чушпан*
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Ответ Bleffinho
Мне кажется, Зенит за это понесёт куда большее наказание - репутационное. Деньги для них ничто. А вот очередной скандал с гомосексуальным подтекстом после истории Дзюбы с Азмуном я думаю будет очень неприятен болельщикам Зенита
🤣🤣🤣 Я же говорю. У кого что болит. Гомосятину в жесте, который многие делали в реале, нашли. Ну что с вами будешь делать?)))
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Ответ Bleffinho
Мне кажется, Зенит за это понесёт куда большее наказание - репутационное. Деньги для них ничто. А вот очередной скандал с гомосексуальным подтекстом после истории Дзюбы с Азмуном я думаю будет очень неприятен болельщикам Зенита
Про этот жест скоро никто и не вспомнит. А вот Ещенко в стрингах в памяти останется. 😁
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Ответ Чебурашка от Гены
раз на то пошло, то Медведев предлагает трахнуть Спартак, а не потрахаться. 🤣🤣🤣
типа предлагать совать свой половой орган в других мужчин - по-твоему это круто и весело? осуждаю такие понятия о жизни
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Ответ MishaFCZ
Комментарий скрыт
Чего ждать?
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Ответ Bleffinho
я даже вспомнить не могу, чтобы где-то кто-то в последнее время такое показывал, особенно в отношении мужчин. Если в твоём сообществе это норма, то тебе стоит задуматься, а всё ли у вас нормально там
надоел ты мне . Считаешь, что ладонью хлопать по кулаку это гомосятина, ну и считай. А все нормальные люди знают, что это жест силы, угрозы, как хотите. Но не гомосятина.
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На комитет по этике не повод вызвать? Или сыкотно? Хорошим сигналом было бы если Медведев публично признал ошибку и извинился, но он начал кружиться и вертеться а то что видео удалили это всего лишь попытка затереть сущность своего президента...
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А если бы он убил кого-то? Ну, главное чтобы пост об этом удалил как осознание ошибки и не на стадионе.
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Важный сигнал об осознании ошибки? А может так и было задумано? Первое слово - дороже второго. Интернет помнит всё. Удаляй, не удаляй. У РФС духу не хватит наказать питерских.
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Ответ Bleffinho
Мне кажется, Зенит за это понесёт куда большее наказание - репутационное. Деньги для них ничто. А вот очередной скандал с гомосексуальным подтекстом после истории Дзюбы с Азмуном я думаю будет очень неприятен болельщикам Зенита
Да пофиг всем.
Многие отошли от главной команды и гоняют за двойку, баскетбол,гандбол и так далее.
Кто сделал паспорт и продолжает ходить - ничего не скажут.
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