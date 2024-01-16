Алаев о жесте Медведева про «Спартак»: «Троллинг допустим, но есть мера и уместность. «Зенит» видео удалил, это важный сигнал об осознании ошибки»

Президент РПЛ высказался о видео «Зенита» с жестом Александра Медведева.

Председатель правления «Зенита» показал полузащитнику неприличный жест, говоря о « ».

Менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт.

Фрагмент был в ролике, опубликованном на YouTube-канале « ». Впоследствии клуб удалил видео, хотя сам Медведев сказал, что оскорбительного подтекста в жесте не было.

«Лига последовательно заявляет о важности взаимного уважения между клубами, футболистами и всеми субъектами футбола. Троллинг допустим, но у него есть мера и уместность, грубости футболу не нужны, мы продвигаем свой общий продукт, в качестве которого заинтересованы и спонсоры, и лига.

Хорошо, что инцидент случился не на стадионе во время матча и не спровоцировал большого конфликта. Тогда бы точно пришлось обращаться в по этике. Клуб видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки», – сказал .

Как вам жест Медведева про «Спартак»? «Зенит» даже удалил видео