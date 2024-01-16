Алаев о жесте Медведева про «Спартак»: «Троллинг допустим, но есть мера и уместность. «Зенит» видео удалил, это важный сигнал об осознании ошибки»
Президент РПЛ высказался о видео «Зенита» с жестом Александра Медведева.
Председатель правления «Зенита» показал полузащитнику Клаудиньо неприличный жест, говоря о «Спартаке».
Менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт.
Фрагмент был в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Зенита». Впоследствии клуб удалил видео, хотя сам Медведев сказал, что оскорбительного подтекста в жесте не было.
«Лига последовательно заявляет о важности взаимного уважения между клубами, футболистами и всеми субъектами футбола. Троллинг допустим, но у него есть мера и уместность, грубости футболу не нужны, мы продвигаем свой общий продукт, в качестве которого заинтересованы и спонсоры, и лига.
Хорошо, что инцидент случился не на стадионе во время матча и не спровоцировал большого конфликта. Тогда бы точно пришлось обращаться в Комитет по этике. Клуб видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки», – сказал Александр Алаев.
Как вам жест Медведева про «Спартак»? «Зенит» даже удалил видео
У этих ребят вся Россия в кармане, о чем ты вообще?)
Это не было осознанием ошибки, это было страхом, возможных последствий
Только желательно, чтобы потом все в одну глотку не призывали кого-то дисквалифицировать за подобное.
-Но ведь это обман!
-Да, обман.Так я ж покаялся!
Вспомнилось.
Распродаёт графиня старое имущество. Пришли в ней покупатели.
-Вот кресло, хотя, нет - не продам. Это память о любви с поручиком. -
Идёт дальше
-Вот стол. Ах, поручик, поручик. Шалунишка. Не продам...-
Заходят в гостиную
-Ну диванчик тем более нет.-
Вмешивается покупательница.
-А вот люстра...-
Графиня мечтательно закатывает глаза
-Ах, вы знаете, поручик был такой выдумщик....-
Многие отошли от главной команды и гоняют за двойку, баскетбол,гандбол и так далее.
Кто сделал паспорт и продолжает ходить - ничего не скажут.