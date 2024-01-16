Тутберидзе о шоу на «Пятнице»: «Глейхенгауз и Дудаков уговаривали. Я спорила: мол, где я, а где реалити-шоу на развлекательном канале?»

Этери Тутберидзе рассказала, как стала ведущей шоу о похудении.

«Конечно, я знала, что такое «Пятница», как их можно не знать. Но когда мне это предложили, я, честно говоря, сначала удивилась и даже рассмеялась. Меня позабавило, что позвали именно меня. Получается, что люди воспринимают меня как человека, который может мотивировать на похудение.

Я понимаю, дело в том, что я внешне строгая, а ребята у меня все худые и подтянутые. А потом я подумала: если бы я была продюсером шоу, и мне нужно было бы новое лицо и мотиватор для героев – наверное, и правда можно было бы вспомнить про меня.

Я рассказала об этом и Сергею Дудакову, а они вдруг начали наперебой меня уговаривать: соглашайтесь, это же очень прикольно. Даниил вообще взял меня в настоящую осаду: «Если вы откажетесь, будет очень обидно». Я начала с ними спорить: мол, где я, а где реалити-шоу на развлекательном канале? Микрофон, камеры, софиты – это совсем не про меня, я все это не люблю.

Мне до сих пор кажется, что кто-нибудь другой справился бы с этой ролью лучше. Я неуютно чувствую себя в центре внимания», – рассказала Тутберидзе.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери