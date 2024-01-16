Тутберидзе о шоу на «Пятнице»: «Глейхенгауз и Дудаков уговаривали. Я спорила: мол, где я, а где реалити-шоу на развлекательном канале?»
Этери Тутберидзе рассказала, как стала ведущей шоу о похудении.
«Конечно, я знала, что такое «Пятница», как их можно не знать. Но когда мне это предложили, я, честно говоря, сначала удивилась и даже рассмеялась. Меня позабавило, что позвали именно меня. Получается, что люди воспринимают меня как человека, который может мотивировать на похудение.
Я понимаю, дело в том, что я внешне строгая, а ребята у меня все худые и подтянутые. А потом я подумала: если бы я была продюсером шоу, и мне нужно было бы новое лицо и мотиватор для героев – наверное, и правда можно было бы вспомнить про меня.
Я рассказала об этом Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову, а они вдруг начали наперебой меня уговаривать: соглашайтесь, это же очень прикольно. Даниил вообще взял меня в настоящую осаду: «Если вы откажетесь, будет очень обидно». Я начала с ними спорить: мол, где я, а где реалити-шоу на развлекательном канале? Микрофон, камеры, софиты – это совсем не про меня, я все это не люблю.
Мне до сих пор кажется, что кто-нибудь другой справился бы с этой ролью лучше. Я неуютно чувствую себя в центре внимания», – рассказала Тутберидзе.
Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери
Во-вторых, на Этери Георгиевну всегда приятно посмотреть.
В-третьих, она в теме, тем более с командой профессионалов.
«Так не хотела, это они уговорили»
Когда человек не хочет, он ни за что не станет делать ничего
А когда делает, значит не так уж и не хочет
В любом случае, имела право
Денег сейчас каждый как может, так и зарабатывает
и ушла из ФК ?
Шоу с Тутберидзе .мне интересно надеюсь , на ютуб будет возможность посмотреть.
Уж если она съёмки на ночь отложила (в счёт своего личного времени и, возможно, даже сна), значит, готова к серьёзному заплыву во внефигурнокатательные шоу, но не в убыток тренерству. И слава богу.
А если серьезно, скорее всего, они знают, что Этери в отсутствие дочери 24/7 работает на катке. Пусть окунётся в новую, полезную сферу. Не себе - так другим.
Конкретно этот человек пусть и тщеславен (я про Этери), но не настолько, чтобы собой любые щели затыкать. Она всё-таки профессионал и просто так своё время не транжирит. Может, хоть участницам поможет.