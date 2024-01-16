Тутберидзе о шоу на «Пятнице»: «Глейхенгауз и Дудаков уговаривали. Я спорила: мол, где я, а где реалити-шоу на развлекательном канале?»

Теги телевидение сборная России Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Фигурное катание

Этери Тутберидзе рассказала, как стала ведущей шоу о похудении.

«Конечно, я знала, что такое «Пятница», как их можно не знать. Но когда мне это предложили, я, честно говоря, сначала удивилась и даже рассмеялась. Меня позабавило, что позвали именно меня. Получается, что люди воспринимают меня как человека, который может мотивировать на похудение.

Я понимаю, дело в том, что я внешне строгая, а ребята у меня все худые и подтянутые. А потом я подумала: если бы я была продюсером шоу, и мне нужно было бы новое лицо и мотиватор для героев – наверное, и правда можно было бы вспомнить про меня.

Я рассказала об этом Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову, а они вдруг начали наперебой меня уговаривать: соглашайтесь, это же очень прикольно. Даниил вообще взял меня в настоящую осаду: «Если вы откажетесь, будет очень обидно». Я начала с ними спорить: мол, где я, а где реалити-шоу на развлекательном канале? Микрофон, камеры, софиты – это совсем не про меня, я все это не люблю. 

Мне до сих пор кажется, что кто-нибудь другой справился бы с этой ролью лучше. Я неуютно чувствую себя в центре внимания», – рассказала Тутберидзе.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери

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31 комментарий
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Вот что с людьми отсутствие международки делает. 😅
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Я так понимаю, победителем станет участница, которая выполнит тройной тулуп на беговой дорожке?!?
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Ответ Lana Kazakova
Вот что с людьми отсутствие международки делает. 😅
Ну во-первых, ничего предосудительного. Даже наоборот, многих это мотивирует.
Во-вторых, на Этери Георгиевну всегда приятно посмотреть.
В-третьих, она в теме, тем более с командой профессионалов.
+16
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+15
Пффф, Этери, ну что за перекладывание ответственности
«Так не хотела, это они уговорили»
Когда человек не хочет, он ни за что не станет делать ничего
А когда делает, значит не так уж и не хочет

В любом случае, имела право
Денег сейчас каждый как может, так и зарабатывает
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С удовольствием посмотрю)
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-3
+12
Мама пошла в шоубизнес. Ну в общем-то определенная харизма есть. Ей бы Ревизорро вести на Пятнице😁
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Ответ лапти
Я так понимаю, победителем станет участница, которая выполнит тройной тулуп на беговой дорожке?!?
Четверной
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блин, ну это лучшая новость за сегодня, даже переход Мозалева в ТШТ блекнет))) ждем с нетерпением шоу про похудаек))
+9
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На самом деле, такие шаги повышают интерес и к фигурному катанию, и даёт возможность для прихода новых форматов шоу в спорт. Если грамотно всё сделать и правильно, с интересом подойти, то может получится в том числе и хороший задел на будущее, особенно в условиях блокады. Лишь бы только не получилось как у Загитовой по верхам попрыгать и забить, тогда это всех отбросит назад
+8
-2
+6
Ответ Vendetta4111323
Пффф, Этери, ну что за перекладывание ответственности «Так не хотела, это они уговорили» Когда человек не хочет, он ни за что не станет делать ничего А когда делает, значит не так уж и не хочет В любом случае, имела право Денег сейчас каждый как может, так и зарабатывает
Ну пококетничала немного, женщина в конце концов ))
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Да нет, это просто подстройка под ситуацию на внешнем поле. Как только, так сразу все вернется на круги своя.
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Поработайте ЭГ, а вдруг получится.
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Теперь понятно что с Загитовой последнее время происходит у них там у всех затмение случилось
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Ответ Александр Подгорных
Здесь кто успел, тот сливки снял, остальные за остатки теперь дерутся. Как поливали Загитову за шоу и другие активности, а теперь все побросав коньки и соревнования бросились в шоу и на ТВ. И никто из распиаренных авансами не стал звездой ТВ и ведущими, все на очень низком уровне, если сравнивать с профессионалами. Но как оказалось теперь это очень даже хорошо и престижно. Только не надо на отстранение пенять. Теперь все только о ФК пишут, и прыгуньи с трамплина с легкоатлетками, и футболисты с лыжниками, и т.д и т.п.
Этери говорит и одевается , как Загитова ?
и ушла из ФК ?
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Кроме Форт Боярда , много лет назад, ничего не смотрела.
Шоу с Тутберидзе .мне интересно надеюсь , на ютуб будет возможность посмотреть.
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Ответ Александр Подгорных
Здесь кто успел, тот сливки снял, остальные за остатки теперь дерутся. Как поливали Загитову за шоу и другие активности, а теперь все побросав коньки и соревнования бросились в шоу и на ТВ. И никто из распиаренных авансами не стал звездой ТВ и ведущими, все на очень низком уровне, если сравнивать с профессионалами. Но как оказалось теперь это очень даже хорошо и престижно. Только не надо на отстранение пенять. Теперь все только о ФК пишут, и прыгуньи с трамплина с легкоатлетками, и футболисты с лыжниками, и т.д и т.п.
ну уж не надо, не Загитова придумала в разных шоу участвовать. Это делали задолго до неё, делали параллельно и будут дедать всегда популярные спортсменки вне зависимости от вида спорта
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Как же ей скучно стало 😆
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Семья Рудковских всю свою жизнь превратила в реалити шоу, даже завтраки за деньги продавали, и ничего. Я не поддерживаю шоу и прочее, но, значит Этери это было нужно. Переключение от работы (в свободное от работы время). Кто как стресс снимает от нынешней ситуации в спорте. Возможно, не самый плохой способ.
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Ну хоть не в 4 свадьбы и на том спасибо.
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Ответ Bleffinho
На самом деле, такие шаги повышают интерес и к фигурному катанию, и даёт возможность для прихода новых форматов шоу в спорт. Если грамотно всё сделать и правильно, с интересом подойти, то может получится в том числе и хороший задел на будущее, особенно в условиях блокады. Лишь бы только не получилось как у Загитовой по верхам попрыгать и забить, тогда это всех отбросит назад
Вряд ли Этери по складу характера человек, который только по верхам скачет. Справедливости ради, она тот тип специалиста, который упорно развивается внутри своей сферы, вглубь и вширь, а не прыгает с места на место, стремясь развиваться повсюду и быть "сомими собими".
Уж если она съёмки на ночь отложила (в счёт своего личного времени и, возможно, даже сна), значит, готова к серьёзному заплыву во внефигурнокатательные шоу, но не в убыток тренерству. И слава богу.
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Ответ Bleffinho
ну уж не надо, не Загитова придумала в разных шоу участвовать. Это делали задолго до неё, делали параллельно и будут дедать всегда популярные спортсменки вне зависимости от вида спорта
Ага, Ягудин и Плющ, которые вели Ледниковый Период на заре этой передачи, активно снимались в рекламе и участвовали в других развлекательных программах, вышли из чата)
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Ответ arisstopane
ну и в чём интерес уговорщиков дуды и глейха?)
Ну Глейх мб надеется потом вслед за ней лицом посветить?)
А если серьезно, скорее всего, они знают, что Этери в отсутствие дочери 24/7 работает на катке. Пусть окунётся в новую, полезную сферу. Не себе - так другим.
Конкретно этот человек пусть и тщеславен (я про Этери), но не настолько, чтобы собой любые щели затыкать. Она всё-таки профессионал и просто так своё время не транжирит. Может, хоть участницам поможет.
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