«Ювентус» разгромил «Сассуоло» – 3:0. Влахович сделал дубль, Кьеза забил после выхода на замену
«Ювентус» уверенно обыграл «Сассуоло» в 20-м туре Серии А.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 16 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны, Камбьязо (Алекс Сандро, 88), Данило, Ругани, Бремер, Костич (Айлинг, 82), Рабьо, Локателли, Миретти (Веа, 57), Йылдыз (Кьеза, 57), Влахович (Милик, 82).
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Сассуоло –
Консильи, Педерсен, Феррари, Эрлич (Руан, 46), Вити (Миссори, 74), Болока, Матеус Энрике, Торстведт (Вольпато, 70), Берарди (Кастильехо, 70), Лорьянте (Мулаттьери, 84), Пинамонти.
А, заменили всё же, пока писал )