«Ювентус» разгромил «Сассуоло» – 3:0. Влахович сделал дубль, Кьеза забил после выхода на замену

Теги Ювентус серия А Италия Сассуоло онлайны Футбол

«Ювентус» уверенно обыграл «Сассуоло» в 20-м туре Серии А.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ювентус – Сассуоло 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
16 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 15 Влахович, 2:0 – 37 Влахович, 3:0 – 89 Кьеза.
ЮвентусШченсны, Камбьязо (Алекс Сандро, 88), Данило, Ругани, Бремер, Костич (Айлинг, 82), Рабьо, Локателли, Миретти (Веа, 57), Йылдыз (Кьеза, 57), Влахович (Милик, 82).
СассуолоКонсильи, Педерсен, Феррари, Эрлич (Руан, 46), Вити (Миссори, 74), Болока, Матеус Энрике, Торстведт (Вольпато, 70), Берарди (Кастильехо, 70), Лорьянте (Мулаттьери, 84), Пинамонти.
Предупреждения:
Эрлич (42), Феррари (64).

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66 комментариев
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Я думаю сегодня будет цирк со стороны судей. Левые пенальти будут назначаться чтобы потопить Ювентус. Красные будут давать. Желтые и тд. Цель остановить Юве. Очевидно судейский корпус куплен Интером- сейчас ситуация в серии А такова, что у Ювентуса больше шансов на скудетто- нет суперкубка Италии который отнимет много сил, нет плей офф ЛЧ. 2 очка разницы. Причем Интер нестабильная команда, они в легкую могут впасть в кризис натерять 5-7 очков за 3-4 тура. Так что пожелаем удачи Юве.
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всех бьянконери с победой! спокойно, на классе, без продажных судей. FAF!FJ!
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Влаха как рукой кинул, красавчик
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Ответ d.xoxlov
Каков же Локателли! Разводит атаки, как Пирло в лучших матчах.
Хоть кто-то это заметил. Вообще это сейчас системообразующий игрок. Яркий пример - игра с Салернитаной в Серии А без него. Совсем без мысли была и лишь на шару и характере эту игру вытащили
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Йылдызу всего лишь 18 лет. Смотришь на его игру, понимаешь, что очень зрелый в понимании игры, уверенности, технике. Потенциал очень большой.
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+6
Ответ Dvin
Моуринью уволили. Сорри за оффтоп
поздравляем фанатов Ромы
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Каков же Локателли! Разводит атаки, как Пирло в лучших матчах.
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Йылдыз в старте - голу быть
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вопросы по "деревянному" Влаховичу ещё остались? )
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Душан ты сегодня просто душка ) оказывается у тебя хорошая такая пушка ))
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Ответ Kubinec_
Войцех, Лока и Влаха сегодня лучшие. Даня достойный кэп, но игра его расстраивает в последнее время
Для меня 1.Влаха 2. Илдыз 3.Бремер
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+4
Влахович обретает себя в Ювентусе , который играет в пас . Быстрые 3-4 передачи , и такие команды как Сассуоло рвутся, а такие ребята как Душан - наказывают . Очень хотелось посмотреть на игрока и капитана сборной до 21 года , под именем Луис Хаса , но Аллегри не выпустил . И третье , учитывая календарь , могу сказать что шансов на скудетто уже больше у Юве . Уж слишком ровно Ювентус прошел дистанцию , обыгрывая основных конкурентов . Если 4 февраля Ювентус не проиграет Интеру в гостях , то чемпионами быть . Интер просто не вывезет со своей ЛЧ такого давления. Ставлю на Юве .
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отряд не заметил потери пенальтиста
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Всех зёбр с победой, чивоуштам!
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пусть и не забили во втором пока, но я такую игру в атаке 3 года ждал. могут же покемоны когда хотят
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Ответ Заяцволк
Аллегри может и не позволить забить больше, скажет "Это вам не Фрозиноне, тут серьёзнее соперник, надо после 1-го гола от обороны сыграть, поконтролировать мяч в своей штрафной, сохранять концентрацию" )
Неа! Как бы понятнее под Грогом тебе донести...?!))Вот смари... У Аллегри репутация извращенца над футболом, прогматичность за гранью безумия и игра на вынос или на отбой) Как бы да, но только тогда, когда он последний матч точно так же выиграл и предпоследний... Я не хочу сказать, что он как Клопп побежит высоко душить, а то, что если у команды будет результат играя в среднем блоке, то он станет играть в среднем блоке. Типа от добра добра не ищут по его логике, а в последних играх раззабивались и поэтому он будет плыть по течению если это работает
+3
0
+3
Войцех, Лока и Влаха сегодня лучшие. Даня достойный кэп, но игра его расстраивает в последнее время
+2
0
+2
Ответ Владимир Владимир
Йылдызу всего лишь 18 лет. Смотришь на его игру, понимаешь, что очень зрелый в понимании игры, уверенности, технике. Потенциал очень большой.
не совсем. Был отброс и был удар по ногам как месть! он заводится и очень вспыльчивый, но это проблема не возраста а опыта наверное. Старается, и это главное!
+2
0
+2
Влах сегодня в ударе)
+2
0
+2
Я на бильярде так шарики клал 10 лет назад! Красота техники!
+2
0
+2
Моуринью уволили. Сорри за оффтоп
+4
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+2
От Сасуолло до Сасуолло команда преобразилась, даже Влахович на футболиста стал похож, Миретти выпадал, но в этом сезоне на фоне Мака все выпадают) всем нашим приветы!FJ🤍🖤
+2
0
+2
Ответ Nekrasen
Наш Юнкер самое слабое звено в этом матче, но пущай играет! ломать менталку сейчас уж точно не надо при +2
Да, пусть пока играет, а то в сентябре вернётся Фаджоли, и он тоже с Кьезой на лавке будет заседать )
А, заменили всё же, пока писал )
+2
0
+2
Ответ Заяцволк
Милег оказывается хет-триги умеет делать, в старт топаря. Ну блин, мне как-то не нравится, что когда нападающий делает хет-триг, обязательно один из голов с пенки, как-то это немного смазывает восторг от хет-трига, и так постоянно было - и Индзаги, когда драконил Гамбург, тоже один с пенки забил, с Динамо К не помню, вроде тоже один был с пенки, или нет, Дель Пьеро с Монако тоже с пенками хет-трик делал, потом Трезеге в чемпионате хет-трик тоже с пенкой, потом клубничная принцесса с Атлетико тоже хет-трик с пенкой, и теперь Милик тоже с пенкой, ну такое себе. Короче, ждём, когда наконец-то появится бомбардир, который сможет сделать хет-триг без пенок, может быть Йлдыз. Ну а Влахович нормально в конце выходит, умело создаёт напряжение, и даже забивает иногда, норм. Короче, хватит простыни, победа нашего Ювентуса 2:0
А я знаешь верю, что больше забьют! Злые небось за 2-4 в первом круге, да и моменты как пирожки выпекают) Я бы 3-1 апче сказал бы)
+2
0
+2
Ответ ADiPin
тогда уж я шепну тебе на ушко, у Влаховича сегодня аннигиляторная пушка)
Да забил сеголня наш братушка ) но зачем шептать мне что т на ушко ? ) Причём здесь вообще аннигиляторная пушка ?) Звучит как будто это секс-игрушка))
+2
0
+2
Ответ ya_za_ac_milan
Я думаю сегодня будет цирк со стороны судей. Левые пенальти будут назначаться чтобы потопить Ювентус. Красные будут давать. Желтые и тд. Цель остановить Юве. Очевидно судейский корпус куплен Интером- сейчас ситуация в серии А такова, что у Ювентуса больше шансов на скудетто- нет суперкубка Италии который отнимет много сил, нет плей офф ЛЧ. 2 очка разницы. Причем Интер нестабильная команда, они в легкую могут впасть в кризис натерять 5-7 очков за 3-4 тура. Так что пожелаем удачи Юве.
Грош цена таким чемпионам, которые 4-0 выигрывают, но продолжают нуждаться в расположении судей) 4го февраля, уже совсем скоро будет очная встреча! Уж там то точно надо боятся(
+3
-1
+2
Ответ Владимир Владимир
Йылдызу всего лишь 18 лет. Смотришь на его игру, понимаешь, что очень зрелый в понимании игры, уверенности, технике. Потенциал очень большой.
Переписанный, не иначе)))
+2
0
+2
Ответ Заяцволк
Аллегри может и не позволить забить больше, скажет "Это вам не Фрозиноне, тут серьёзнее соперник, надо после 1-го гола от обороны сыграть, поконтролировать мяч в своей штрафной, сохранять концентрацию" )
А вот и нет, смотри-ка: прессинг, на своих воротах не сидят, ну и Йылдыз, которому всегда можно мяч всунуть, чтобы к чужой штрафной его протащил.
+1
0
+1
Ответ Человек1991
Душан ты сегодня просто душка ) оказывается у тебя хорошая такая пушка ))
тогда уж я шепну тебе на ушко, у Влаховича сегодня аннигиляторная пушка)
+1
0
+1
Капец техника у этого Йлдыза, вот это топ. Примитивный бегунок Кьеза будет глубоким лавочником
+2
-1
+1
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