Овечкин пропустил 3-й матч подряд из-за травмы нижней части тела. У «Вашингтона» 2 победы на отрезке
Александр Овечкин пропустил 3-й матч подряд из-за травмы нижней части тела.
Капитан «Вашингтона» не сыграл против «Анахайма» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Решение вновь принималось перед игрой. Ранее «Кэпиталс» без Овечкина в составе дважды сыграли с «Рейнджерс» (3:2, 1:2).
В текущем сезоне 38-летний россиянин провел 39 матчей и набрал 27 (8+19) очков при полезности «минус 11».
Александр занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 шайбами в 1386 матчах. Лидирует Уэйн Гретцки (894 в 1487).
Следующий матч «Вашингтон» проведет 18 января (19 января в 03:00 по московскому времени) на своей площадке против «Сент-Луиса».
😄
Наверное потому что уже не заточена под результативность Ови(увы годы сделали свое)
И тех кто писал что он лучший бомбардир, и важная часть
Тут Саша просто айстаймом берет, максимум минутами в большинстве
При скудности состава Вашики очень плотно в борьбе за плов , как раз команда есть( в плане игры)
написать такой заголовок что бы посмотреть на возможный срач...
Автор, у вас денег не хватает, или мозгов?
Здоровья Александру и дотерпеть.