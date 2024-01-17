Овечкин пропустил 3-й матч подряд из-за травмы нижней части тела. У «Вашингтона» 2 победы на отрезке

Теги травмы Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин пропустил 3-й матч подряд из-за травмы нижней части тела.

Капитан «Вашингтона» не сыграл против «Анахайма» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ

Решение вновь принималось перед игрой. Ранее «Кэпиталс» без Овечкина в составе дважды сыграли с «Рейнджерс» (3:2, 1:2). 

В текущем сезоне 38-летний россиянин провел 39 матчей и набрал 27 (8+19) очков при полезности «минус 11». 

Александр занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 шайбами в 1386 матчах. Лидирует Уэйн Гретцки (894 в 1487). 

Следующий матч «Вашингтон» проведет 18 января (19 января в 03:00 по московскому времени) на своей площадке против «Сент-Луиса».  

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15 комментариев
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а ведь правы оказались те, кто говорил, что 🐑 перестал забивать, потому что стал больше играть тна команду. вот и теперь - взял тактическую паузу, чтобы Вашингтон начал побеждать
😄
+23
-5
+18
И команда не просела
Наверное потому что уже не заточена под результативность Ови(увы годы сделали свое)
И тех кто писал что он лучший бомбардир, и важная часть
Тут Саша просто айстаймом берет, максимум минутами в большинстве
При скудности состава Вашики очень плотно в борьбе за плов , как раз команда есть( в плане игры)
+24
-8
+16
Наконец-то начал работать на команду
+24
-8
+16
Овечкин, один раз за 18 лет карьеры дал сбой и местные всезнающие иксперты уже клеймят всю его великую карьеру, истекая слюнями. жалкие вы.
+16
-9
+7
Надо его в LTIR до следующего сезона для набора формы
+12
-7
+5
Вашики и без Овцы побеждают. Похоже, карьера заканчивается
+2
-1
+1
Ответ melmi
И команда не просела Наверное потому что уже не заточена под результативность Ови(увы годы сделали свое) И тех кто писал что он лучший бомбардир, и важная часть Тут Саша просто айстаймом берет, максимум минутами в большинстве При скудности состава Вашики очень плотно в борьбе за плов , как раз команда есть( в плане игры)
Да, но нужно учитывать - с кем играли
+5
-4
+1
Ответ СержМиранэн
великий украинский эксперт народной украинской игры - хоккей на льду. Мыкола, ты почему еще не в армии ? бегаешь ? это ваш теперь национальный спорт. раньше были прыжки в воздух, но жизнь меняется. попрыгали - теперь побегайте.
Ну ты то из окопа пишешь, я так понимаю? Или тебя по здоровью не пропустили в добровольцы?
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0
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саня, пора возращаться, а то они без тебя, за зону по решили побороться. помажь там какой нибудь мазью, потéртости от резинки, на пузе, и наведи в команде порядок. заскочат ещé в по, а оно тебе надо "лишние матчи"? потом бегай, напрягайся. длиннее сезон - короче отпуск.
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Автор Александр Балабанов просто идиот!
написать такой заголовок что бы посмотреть на возможный срач...
Автор, у вас денег не хватает, или мозгов?
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Похоже на крестцовую область. Он праворукий, нагрузка больше на левую сторону. Если это оно, сочувствую. Массажиками и прочей фигней исправить сложно. По моему скромному опыту нужна физиотерапия магнита с лазером, а что уж они там делают, неизвестно. Судя по трехгодичности этой проблемы, успехи скромные. Надеюсь ошибся.
Здоровья Александру и дотерпеть.
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Ответ СержМиранэн
великий украинский эксперт народной украинской игры - хоккей на льду. Мыкола, ты почему еще не в армии ? бегаешь ? это ваш теперь национальный спорт. раньше были прыжки в воздух, но жизнь меняется. попрыгали - теперь побегайте.
поплыл совсем
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