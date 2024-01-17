Овечкин пропустил 3-й матч подряд из-за травмы нижней части тела. У «Вашингтона» 2 победы на отрезке

Александр Овечкин пропустил 3-й матч подряд из-за травмы нижней части тела.

Капитан « » не сыграл против «Анахайма» (2:0) в регулярном чемпионате .

Решение вновь принималось перед игрой. Ранее «Кэпиталс» без Овечкина в составе дважды сыграли с «Рейнджерс» (3:2, 1:2).

В текущем сезоне 38-летний россиянин провел 39 матчей и набрал 27 (8+19) очков при полезности «минус 11».

занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 шайбами в 1386 матчах. Лидирует Уэйн Гретцки (894 в 1487).

Следующий матч «Вашингтон» проведет 18 января (19 января в 03:00 по московскому времени) на своей площадке против «Сент-Луиса».