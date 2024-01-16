Месси не полетел на церемонию The Best из-за нежелания пропускать тренировки в «Интер Майами». Аргентинец хочет полноценно подготовиться к сезону
Лионель Месси не посетил церемонию The Best из-за тренировок в «Интер Майами».
Вчера Месси был признан лучшим игроком года по версии в 3-й раз. Аргентинец не приехал на церемонию вручения наград в Лондоне.
По информации журналиста Гильема Балаге, отсутствие Месси на церемонии ФИФА связана с нежеланием жертвовать подготовкой к новому сезону в «Интер Майами» – поездка в Лондон означала бы пропуск нескольких тренировочных дней.
Отмечается, что аргентинец серьезно относится к предсезонной подготовке и хочет как можно лучше приспособиться к новому футбольному календарю, чтобы исключить проблемы со здоровьем. Кроме того, Месси намерен полноценно подготовиться к Кубку Америки, который пройдет этим летом.
Отметим, что Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, занявшие, соответственно, 2-е и 3-е места в итоговом рейтинге, также не приехали на церемонию.
Месси просто существует
Капитаны сборных просто голосуют
Хейтеры Месси просто в очередной раз страдают)))
Закинь его сейчас в Барсу и он выбьет стату лучше раздутого Беллингема.
Посмешища те, кто считает, что Месси до сих пор не один из лучших в мире.
Но ничего, в матчах сборных еще напомнит.
Отсюда и его выходки и всей аргентины на ЧМ, Месси и вся Аргентина знали что даже желтой карточки не получат, и за каждые легкие контакты судья поставит пенку. Они уже заранее радовались трофею ЧМ, судя по их раслабленному игривому состоянию в раздевалке перед первым матчем. Позор хасбику. Он прекрасно чувствует себя в этом шабаше.