Месси не полетел на церемонию The Best из-за нежелания пропускать тренировки в «Интер Майами». Аргентинец хочет полноценно подготовиться к сезону

Лионель Месси не посетил церемонию The Best из-за тренировок в «Интер Майами».

Вчера Месси был признан лучшим игроком года по версии в 3-й раз. Аргентинец не приехал на церемонию вручения наград в Лондоне.

По информации журналиста Гильема Балаге, отсутствие Месси на церемонии связана с нежеланием жертвовать подготовкой к новому сезону в « » – поездка в Лондон означала бы пропуск нескольких тренировочных дней.

Отмечается, что аргентинец серьезно относится к предсезонной подготовке и хочет как можно лучше приспособиться к новому футбольному календарю, чтобы исключить проблемы со здоровьем. Кроме того, Месси намерен полноценно подготовиться к Кубку Америки, который пройдет этим летом.

Отметим, что Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, занявшие, соответственно, 2-е и 3-е места в итоговом рейтинге, также не приехали на церемонию.