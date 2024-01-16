Месси не полетел на церемонию The Best из-за нежелания пропускать тренировки в «Интер Майами». Аргентинец хочет полноценно подготовиться к сезону

Теги ПСЖ Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ФИФА Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд The Best Футбол

Лионель Месси не посетил церемонию The Best из-за тренировок в «Интер Майами».

Вчера Месси был признан лучшим игроком года по версии в 3-й раз. Аргентинец не приехал на церемонию вручения наград в Лондоне.

По информации журналиста Гильема Балаге, отсутствие Месси на церемонии ФИФА связана с нежеланием жертвовать подготовкой к новому сезону в «Интер Майами» – поездка в Лондон означала бы пропуск нескольких тренировочных дней.

Отмечается, что аргентинец серьезно относится к предсезонной подготовке и хочет как можно лучше приспособиться к новому футбольному календарю, чтобы исключить проблемы со здоровьем. Кроме того, Месси намерен полноценно подготовиться к Кубку Америки, который пройдет этим летом.

Отметим, что Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, занявшие, соответственно, 2-е и 3-е места в итоговом рейтинге, также не приехали на церемонию.

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89 комментариев
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С таким серьезным подходом можно и на 9 золотой мяч замахнуться!
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Понял, что его капитально подставляют, выставляя главным посмешищем спортивного года.
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Ответ &_Bishep_&
Понял, что его капитально подставляют, выставляя главным посмешищем спортивного года.
Все-таки Лионель достаточно адекватный, чтобы понимать какой абсурд устроила ФИФА. И просто не захотел учавствовать в этом фарсе.
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Никто из претендентов не приехал - все, что нужно знать об этой премии
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Пфф. Онана вообще из-за церемонии на Кубок Африки не летел. Ведь по сладким нашёптываниям Тен Хага был уверен,что тоже какую награду да урвёт.
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Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Ну конечно, язык то не сотри. К МЛС ведь нужно 40 лет готовиться.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Все-таки Лионель достаточно адекватный, чтобы понимать какой абсурд устроила ФИФА. И просто не захотел учавствовать в этом фарсе.
Очень хотелось бы что бы Мбаппе и Холанд оставшиеся годы карьеры стабильно игнорировали бы призы этой организации.
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Готовится к получению следующего Золотого мяча за выход в плей-офф МЛС
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Месси не полетел на церемонию The Best со словами: Лексус и Вован, я вас узнал! Какое награждение, это ж явный фейк...
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Ответ Ебздрогыч
С таким серьезным подходом можно и на 9 золотой мяч замахнуться!
Я думаю даже на пенсии занесут
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Месси не прилетел потому что был уверен, в этот раз его уже не наградят. А Мбаппе и Холанд не приехали потому что были уверены, что наградят Месси )
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Правда, как всегда посередине. Он не поехал не потому что ему важны трени в Майями, но и не потому что награда зашкварена. А просто потому что не хотел лететь через полмира
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Ответ Iamliam
Стариковские шутки за 200 пошли в ход. Паника на лицо)) Все шаблоны стерты: - и капитаны банановых стран за Месси не голосовали, и все его главные конкуренты - и недоброжелатели по мнению хейтеров такие как Модрич, Вальверде, Левандовски и ВВД проголосовали за него) - и капитаны всех стран, которые были обыграны на победном ЧМ тоже оказались за него(даже кэп Нидерландов и Мбаппе) Сил вам братья хейтеры!))
что ещё раз подчеркивает, что действующие футболисты абсолютно оторваны от реальности и вообще не следят за футболом, тренеры и журналисты не выбрали аргентинского пешехода лучшим, потому что обладают большой выборкой просмотренных матчей и в курсе, кто как сейчас играет и на каком уровне находится
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Какой же он мимимишный профи. Только за это уже заслуживает следующий ЗМ
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Ответ закрыт по беспределу
Даже сам Месси понимал, что недостоин награды.
также не приехали недостойные Холанд и Мбаппе. У тебя железная логика)).
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Ответ Ебздрогыч
С таким серьезным подходом можно и на 9 золотой мяч замахнуться!
Если выиграет Копу, то кто ему что скажет)
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Ответ morphvirg
Но его фанатики верят, что он не прилетел из-за того, чтобы не пропускать тренировки)
А там в МЛС у них и тренировки бывают ?🤣
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Ответ Ебздрогыч
С таким серьезным подходом можно и на 9 золотой мяч замахнуться!
И 4-ый зе бест.
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Что за премия такая, что никто не приехал? 😂
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Ответ Владимир Владимир
Раньше тренировки пропускал и проблемы не возникало, конечно же. Сам Месси даже не хочет ассоциироваться с этой наградой - кому надо войти в историю позора ФИФА, стать символом пиара. По факту, Лео не так уж и туп, чтобы припереться на эту фальш-церемонию, придумали отмазку, мол тренироваться он хочет, ага. В целом, уже мемов по нему столько, что уже не смешно становится.
Проголосовали тренеры и капитаны - виновато ФИФА. Классика.
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Ответ Ебздрогыч
С таким серьезным подходом можно и на 9 золотой мяч замахнуться!
А что есть сомнения какие то? Так и будут до окончания карьеры награждать, это уже дураку ясно после чемпионата мира.
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Ответ аноним анонимович
ну она БЫЛА Справедливой, теперь нет из-за месси
ахахахаха
Месси просто существует
Капитаны сборных просто голосуют
Хейтеры Месси просто в очередной раз страдают)))
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Ответ &_Bishep_&
Понял, что его капитально подставляют, выставляя главным посмешищем спортивного года.
Но его фанатики верят, что он не прилетел из-за того, чтобы не пропускать тренировки)
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Интер Майами достаточно войти в десятку, чтобы Месси получил следующий ЗМ. Остальным даже треблы не помогут.
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Ответ &_Bishep_&
Понял, что его капитально подставляют, выставляя главным посмешищем спортивного года.
Посмешищем для кого?
Закинь его сейчас в Барсу и он выбьет стату лучше раздутого Беллингема.

Посмешища те, кто считает, что Месси до сих пор не один из лучших в мире.
Но ничего, в матчах сборных еще напомнит.
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Ответ morozilnik
Что за премия такая, что никто не приехал? 😂
Та самая, которая по словам местных хейтеров Месси, более справедливая награда чем ЗМ)))
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Эх, надо было ставить - вчера писали, что кэф на него 2,5 был. А на Холланда 1,8
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Ответ MUFAN777
Интер Майами достаточно войти в десятку, чтобы Месси получил следующий ЗМ. Остальным даже треблы не помогут.
А если еще Копу возьмет, то потенциальный Евро от Беллингема и Кейна тоже мимо кассы)
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Просто знал что его обсмеют. Он в этом пиар проекте ФИФА давно варится, с того времени как Блаттер ляпнул что он давал бы каждый год Месси ЗМ, потому что он хороший мальчик, а такие как Роналду эгоистичные генералы, которые думают только о себе.

Отсюда и его выходки и всей аргентины на ЧМ, Месси и вся Аргентина знали что даже желтой карточки не получат, и за каждые легкие контакты судья поставит пенку. Они уже заранее радовались трофею ЧМ, судя по их раслабленному игривому состоянию в раздевалке перед первым матчем. Позор хасбику. Он прекрасно чувствует себя в этом шабаше.
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он уж их перестал считать,20 или 50 какая разница,я б тоже не поехал,время тратить
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