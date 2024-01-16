Гендиректор «Пятницы» о работе с Тутберидзе: «Этери – это Родина-мать, фигура мирового масштаба. Ее приход в наше шоу – огромная удача»

Теги телевидение сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Николай Картозия рассказал о сотрудничестве с Этери Тутберидзе на шоу «Пятницы».

Тренер будет ведущей шоу про похудение «Большие девочки», премьера которого запланирована на «Пятнице» 9 февраля.

«Этери Тутберидзе – это Родина-мать, это наша богиня Кали, это гордость за страну безо всяких корыстных примесей. Этери – фигура мирового масштаба.

Она воспитала столько чемпионок, что дух захватывает. И ее приход в наше шоу – это огромная удача для девочек, которые участвуют в нем, для нас – тех, кто делает это шоу, и для телезрителей. Потому что наблюдать за тем, как Этери работает – а работает она жестко, но виртуозно – одно удовольствие», – сказал гендиректор канала «Пятница».

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери

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22 комментария
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А Плющенко с Рудковской, «рабочий и колхозница»?))
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Естественно, удача. Сейчас все домохозяйки метнутся к экранам в межсезонье. А так если для популяризации фигурки, то чего бы и нет.
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Ну с точки зрения продюсера - это правда огромная удача. Шоу наберёт много просмотров и принесёт больше денег. Но зачем это надо Этери, не пойму. Отсутствие международных стартов всех отправило по шоу. Но вот это самое неожиданное )))
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Ответ smoky eyes
Ну с точки зрения продюсера - это правда огромная удача. Шоу наберёт много просмотров и принесёт больше денег. Но зачем это надо Этери, не пойму. Отсутствие международных стартов всех отправило по шоу. Но вот это самое неожиданное )))
Да уж, кто бы мог подумать, что в шоу окажутся ещё какие-то тренеры, кроме ЕП. И вот, поди ж ты)
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Если Эттери "Родина мать", то Запашные отцы " Родной природы".
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ну кто как, а я бы посмотрела шоу)) самая веселая новость за сегодня вообще-то))
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Ну для Грузии, может, и мать
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Ответ smoky eyes
Да как и многие другие фигуристы не ушли… Муравьева, Алиев, Самарин и тд. Не поняла ваш коммент ))
Вы ведь написали, что " Отсутствие международных стартов всех отправило по шоу."
В отличии от выше перечисленных, Тутберидзе дает результат на льду и уверена даст в шоу.
Тутберидзе много не бывает !
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Ответ kate_ko
Да уж, кто бы мог подумать, что в шоу окажутся ещё какие-то тренеры, кроме ЕП. И вот, поди ж ты)
😂
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Ответ smoky eyes
Ну с точки зрения продюсера - это правда огромная удача. Шоу наберёт много просмотров и принесёт больше денег. Но зачем это надо Этери, не пойму. Отсутствие международных стартов всех отправило по шоу. Но вот это самое неожиданное )))
Вроде Тутберидзе не ушла из ФК ради шоу. Разницу чуствуете ?
наоборот , к ней тянутся фигуристы из других групп.
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Ответ elene.elene
Когда говорят, что она работает жестко - она очень обижается. Сразу спрашивает, откуда инфа :))
Она работает умно и четко, т. е. по делу .
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Был у нас грузин Отец народа, теперь есть Мать. Богиня Кали.
Осталось призвать Шиву.
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Когда говорят, что она работает жестко - она очень обижается. Сразу спрашивает, откуда инфа :))
+5
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Ответ smoky eyes
Ну с точки зрения продюсера - это правда огромная удача. Шоу наберёт много просмотров и принесёт больше денег. Но зачем это надо Этери, не пойму. Отсутствие международных стартов всех отправило по шоу. Но вот это самое неожиданное )))
Нууу, я так думаю, что Этери согласилась не за бесплатно - участвовать в этом шоу.) Наверняка и финансовая составляющая, сыграла огромную роль....
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Ответ smoky eyes
Ну с точки зрения продюсера - это правда огромная удача. Шоу наберёт много просмотров и принесёт больше денег. Но зачем это надо Этери, не пойму. Отсутствие международных стартов всех отправило по шоу. Но вот это самое неожиданное )))
Всё ради денег, что непонятного то
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Ответ Lapo Elkann
Вроде Тутберидзе не ушла из ФК ради шоу. Разницу чуствуете ? наоборот , к ней тянутся фигуристы из других групп.
Да как и многие другие фигуристы не ушли… Муравьева, Алиев, Самарин и тд. Не поняла ваш коммент ))
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Ответ smoky eyes
Ну с точки зрения продюсера - это правда огромная удача. Шоу наберёт много просмотров и принесёт больше денег. Но зачем это надо Этери, не пойму. Отсутствие международных стартов всех отправило по шоу. Но вот это самое неожиданное )))
Тоже хочет попробовать себя в чем то новом. Я думаю она в шоу раскроется по новому.
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