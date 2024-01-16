Гендиректор «Пятницы» о работе с Тутберидзе: «Этери – это Родина-мать, фигура мирового масштаба. Ее приход в наше шоу – огромная удача»
Николай Картозия рассказал о сотрудничестве с Этери Тутберидзе на шоу «Пятницы».
Тренер будет ведущей шоу про похудение «Большие девочки», премьера которого запланирована на «Пятнице» 9 февраля.
«Этери Тутберидзе – это Родина-мать, это наша богиня Кали, это гордость за страну безо всяких корыстных примесей. Этери – фигура мирового масштаба.
Она воспитала столько чемпионок, что дух захватывает. И ее приход в наше шоу – это огромная удача для девочек, которые участвуют в нем, для нас – тех, кто делает это шоу, и для телезрителей. Потому что наблюдать за тем, как Этери работает – а работает она жестко, но виртуозно – одно удовольствие», – сказал гендиректор канала «Пятница».
Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери
В отличии от выше перечисленных, Тутберидзе дает результат на льду и уверена даст в шоу.
Тутберидзе много не бывает !
наоборот , к ней тянутся фигуристы из других групп.
Осталось призвать Шиву.