Мирра Андреева впервые обыграла соперницу из топ-10

Теги Australian Open WTA Онс Жабер Диан Парри Камилла Рахимова Мирра Андреева Теннис

16-летняя Мирра Андреева на Australian Open обыграла шестую ракетку мира Онс Жабер – 6:0, 6:2.

Для Андреевой это первая в карьере победа над соперницей из топ-10. До этого она проиграла четыре матча теннисисткам такого уровня.

В этом году россиянка впервые играет в основной сетке Australian Open. Она проводит четвертый «Большой шлем» в карьере и третий раз вышла в третий круг.

Дальше она сыграет с Камиллой Рахимовой или Диан Парри.

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19 комментариев
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Невероятная Мирра! Давайте все вместе пожелаем ей успеха во всех последующих матчах на AO!
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Молодчина!!!Хорошо играла.Продолжай дальше так!!!
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Жабер, конечно же, толстая и ленивая была, ничего не показала, тем не менее - в 16 лет в третьем круге ТБШ! И вполне вероятно, что это не предел! Ведь никто из потенциальных соперниц по 1/16 не выглядит пугающе: Рахимова/Парри. Да и в четвертом круге Зигемунд/Хантер-Корпач/Крейчикова - не Серена и не Ига, при всем уважении к чешке прежде всего
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+7
Ответ "Зенит-Газпром"
Эта чешка -клиент Мирры.
пусть она еще дойдет до четвертого круга )
Но какова ТИМОФЕЕВА!!! Переломила матч с Возняцки, которая играет в теннис, не в пример туниске
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Вьюшку тоже как надо сделала. В общем, снова мисс очарование ) На ее стороне будет много симпатий.
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Достойная победа, хорошо играла, моё увожение, хотя стоит конечно заметить, что Жабер вообще хз в какой форме находится, проигрывает всем подряд и уже в первом сете после 20 минут игры выглядит так как будто пятисетовик играла, ей бы со здоровьем разобраться
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"Может быть, я ее кумир, но она точно захочет надрать мне задницу. " Надрала.
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Главное не расслабляться, и не слить в следующем круге Парри или Рахимовой
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Как и предполагала Жабер Мирра надрала ей задницу...
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Отдать всего два гейма..
Браво, просто браво!
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Ого, вот это доброе утро

Честно, хотелось, но не верилось)
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Ответ inga_7z@tut.by
пусть она еще дойдет до четвертого круга ) Но какова ТИМОФЕЕВА!!! Переломила матч с Возняцки, которая играет в теннис, не в пример туниске
Машка - молоток! Надеемся что вместе с Миррой и Алиной составит нашу ударную троицу.
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0
+1
Ответ Syndycate
Главное не расслабляться, и не слить в следующем круге Парри или Рахимовой
Мирра, конечно - не лидер ВТА, но проигрвть этим двум днищам будет большой сенсацией.
+2
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+1
Ответ buscheno
Достойная победа, хорошо играла, моё увожение, хотя стоит конечно заметить, что Жабер вообще хз в какой форме находится, проигрывает всем подряд и уже в первом сете после 20 минут игры выглядит так как будто пятисетовик играла, ей бы со здоровьем разобраться
Не знаю насчёт всех, но проиграла она конкретно Мирре. Причём Мирра деклассировала её.
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Ответ inga_7z@tut.by
Жабер, конечно же, толстая и ленивая была, ничего не показала, тем не менее - в 16 лет в третьем круге ТБШ! И вполне вероятно, что это не предел! Ведь никто из потенциальных соперниц по 1/16 не выглядит пугающе: Рахимова/Парри. Да и в четвертом круге Зигемунд/Хантер-Корпач/Крейчикова - не Серена и не Ига, при всем уважении к чешке прежде всего
Эта чешка -клиент Мирры.
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0
Не заметила.
Глоры Жабер, как дела? Ведь она 6я Хахаха.
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Ответ inga_7z@tut.by
Жабер, конечно же, толстая и ленивая была, ничего не показала, тем не менее - в 16 лет в третьем круге ТБШ! И вполне вероятно, что это не предел! Ведь никто из потенциальных соперниц по 1/16 не выглядит пугающе: Рахимова/Парри. Да и в четвертом круге Зигемунд/Хантер-Корпач/Крейчикова - не Серена и не Ига, при всем уважении к чешке прежде всего
Согласен, до 1/4 потенциально всех можно обыгрывать, но там уже Арина, скорее всего, будет и, есть ощущение, что с ней бодаться Мирре пока не по силам
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Ответ "Зенит-Газпром"
Машка - молоток! Надеемся что вместе с Миррой и Алиной составит нашу ударную троицу.
В 3 круге как раз потенциально Маша с Алиной играть будут
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Ответ "Зенит-Газпром"
Мирра, конечно - не лидер ВТА, но проигрвть этим двум днищам будет большой сенсацией.
Она уже проигрывала Рахимовой
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