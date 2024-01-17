Мирра Андреева впервые обыграла соперницу из топ-10

16-летняя на Australian Open обыграла шестую ракетку мира – 6:0, 6:2.

Для Андреевой это первая в карьере победа над соперницей из топ-10. До этого она проиграла четыре матча теннисисткам такого уровня.

В этом году россиянка впервые играет в основной сетке Australian Open. Она проводит четвертый «Большой шлем» в карьере и третий раз вышла в третий круг.

Дальше она сыграет с или .

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