Мирра Андреева впервые обыграла соперницу из топ-10
16-летняя Мирра Андреева на Australian Open обыграла шестую ракетку мира Онс Жабер – 6:0, 6:2.
Для Андреевой это первая в карьере победа над соперницей из топ-10. До этого она проиграла четыре матча теннисисткам такого уровня.
В этом году россиянка впервые играет в основной сетке Australian Open. Она проводит четвертый «Большой шлем» в карьере и третий раз вышла в третий круг.
Дальше она сыграет с Камиллой Рахимовой или Диан Парри.
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Но какова ТИМОФЕЕВА!!! Переломила матч с Возняцки, которая играет в теннис, не в пример туниске
Браво, просто браво!
Честно, хотелось, но не верилось)
Глоры Жабер, как дела? Ведь она 6я Хахаха.