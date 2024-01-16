Касильяс о сборной от FIFPro: «1-3-3-4 – не пароль от айфона, а новая схема! В следующий раз возьмите 1-10»
Икер Касильяс выразил недовольство по итогам церемонии The Best.
Бывший вратарь «Реала» раскритиковал схему, по которой составлена символическая сборная года от FIFPro.
«1-3-3-4.
Это не лотерейный номер. Это не телефонный код какой-то страны. Это не пароль от моего айфона. Это новая футбольная схема!
Для следующей символической сборной возьмите схему 1-10», – написал Касильяс.
Затем вратарь «Реала» написал: «Вы создаете хорошие награды и отнимаете их, поступая несправедливо. Все это больше похоже на церемонию «Поулыбайтесь». В любом случае, всем спокойной ночи!»
Эх, классика