Касильяс о сборной от FIFPro: «1-3-3-4 – не пароль от айфона, а новая схема! В следующий раз возьмите 1-10»

Икер Касильяс выразил недовольство по итогам церемонии The Best.

Бывший вратарь «Реала» раскритиковал схему, по которой составлена символическая сборная года от .

«1-3-3-4.

Это не лотерейный номер. Это не телефонный код какой-то страны. Это не пароль от моего айфона. Это новая футбольная схема!

Для следующей символической сборной возьмите схему 1-10», – написал .

Затем вратарь « » написал: «Вы создаете хорошие награды и отнимаете их, поступая несправедливо. Все это больше похоже на церемонию «Поулыбайтесь». В любом случае, всем спокойной ночи!»