Касильяс о сборной от FIFPro: «1-3-3-4 – не пароль от айфона, а новая схема! В следующий раз возьмите 1-10»

Теги Реал Мадрид Икер Касильяс Ла Лига рейтинги ФИФА FIFPro The Best Футбол

Икер Касильяс выразил недовольство по итогам церемонии The Best.

Бывший вратарь «Реала» раскритиковал схему, по которой составлена символическая сборная года от FIFPro.

«1-3-3-4.

Это не лотерейный номер. Это не телефонный код какой-то страны. Это не пароль от моего айфона. Это новая футбольная схема!

Для следующей символической сборной возьмите схему 1-10», – написал Касильяс.

Затем вратарь «Реала» написал: «Вы создаете хорошие награды и отнимаете их, поступая несправедливо. Все это больше похоже на церемонию «Поулыбайтесь». В любом случае, всем спокойной ночи!»

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16 комментариев
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В точку
+29
-2
+27
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
в свете последних событий, сейчас бы фану месси промолчать про какие то кражи
+14
-3
+11
"Но лучше, конечно, 1 4 4 3" - поправил Касильяса Боэли
+11
-4
+7
Риго как всегда хает игроков Реала, но о Лео тактично умолчал)
Эх, классика
+7
-1
+6
Всё для аргентинского бездаря
+12
-7
+5
0-0-0-11
+4
0
+4
1-10 нельзя, нужно одно место в середине поля для одного опорника из МЛС
+3
-3
0
И это не число Пи
0
0
0
Мартинес и Месси
+1
-1
0
Мне больше всего обидно за Родри.
0
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