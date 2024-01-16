Ковальчук об обращении фанатов «Спартака»: «Встретимся, пообщаемся – недопонимания не будет, думаю. Здорово, что написали – значит, им небезразлично»

Илья Ковальчук заявил о готовности встретиться с фанатами «Спартака».

Ранее болельщики «Спартака» высказались по поводу возвращения : «В 40 лет, оказавшись никому не нужным, блудный сын решил вернуться. Не видим никакой пользы в его приходе в клуб».

– Фанаты «Спартака» написали большое письмо про то, что Илья Ковальчук не особо вписался в команду. Вас жестко не критиковали, но…

– А письмо они куда написали?

– В телеграме.

– На самом деле я уже разговаривал с ребятами, которые возглавляют фан‑сектор «Спартака».

Мы в ближайшее время обязательно встретимся, пообщаемся. Я думаю, никакого недопонимания не будет.

Но если написали письмо, то это здорово. Значит, фанатам «Спартака» небезразлично то, что происходит с командой. Это очень хорошо.

– Это даже не письмо, а обращение.

– Ну и отлично. Я много раз говорил, что мы живем в свободной стране. У каждого есть возможность высказаться.

И те ребята, которые так считают, если у них есть какие‑то вопросы – я уже говорил, что открыт и со мной всегда можно поговорить.

– Значит, встреча с фанатами будет?

– Конечно. И после нее, может быть, мы вместе какое‑нибудь письмо в телеграме напишем, – сказал Илья Ковальчук после игры с «Витязем» (2:1), в которой «Спартак» прервал серию из шести поражений подряд.