Ковальчук об обращении фанатов «Спартака»: «Встретимся, пообщаемся – недопонимания не будет, думаю. Здорово, что написали – значит, им небезразлично»

Теги Спартак болельщики Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук заявил о готовности встретиться с фанатами «Спартака».

Ранее болельщики «Спартака» высказались по поводу возвращения Ильи Ковальчука: «В 40 лет, оказавшись никому не нужным, блудный сын решил вернуться. Не видим никакой пользы в его приходе в клуб».

– Фанаты «Спартака» написали большое письмо про то, что Илья Ковальчук не особо вписался в команду. Вас жестко не критиковали, но…

– А письмо они куда написали?

– В телеграме.

– На самом деле я уже разговаривал с ребятами, которые возглавляют фан‑сектор «Спартака».

Мы в ближайшее время обязательно встретимся, пообщаемся. Я думаю, никакого недопонимания не будет.

Но если написали письмо, то это здорово. Значит, фанатам «Спартака» небезразлично то, что происходит с командой. Это очень хорошо.

– Это даже не письмо, а обращение.

– Ну и отлично. Я много раз говорил, что мы живем в свободной стране. У каждого есть возможность высказаться.

И те ребята, которые так считают, если у них есть какие‑то вопросы – я уже говорил, что открыт и со мной всегда можно поговорить.

– Значит, встреча с фанатами будет?

– Конечно. И после нее, может быть, мы вместе какое‑нибудь письмо в телеграме напишем, – сказал Илья Ковальчук после игры с «Витязем» (2:1), в которой «Спартак» прервал серию из шести поражений подряд.

16 комментариев
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адекватно.
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Ответ Dinamik1
Попал Ковальчук по полной.Думал вернулся с треумфом а получилось вот как.
Дарю вам "и"!
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Ответ Dinamik1
Попал Ковальчук по полной.Думал вернулся с треумфом а получилось вот как.
Так не надо людей за идиотов держать, всё просто.
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Позвонит в питер по старой памяти, помогут, соберут несколько ряженных статистов с удобными вопросами, там знают, как это делается, богатые традиции, снимут показуху, и кошельчук потом будет везде скакать «вот видите». Даже мне как кс, противно смотреть на его лицемерие, реально ведь, сколько было возможностей вспомнить про родной клуб за 20 лет.
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Вот в смысле открытости и коммуникации Ковальчук последние годы был топ.
Не сомневаюсь, что он без напряга решит проблемы (если таковые вообще есть) с группой болельщиков, тем более, что его вины в серии поражений Спартака минимум.
А часть его вины это на самом деле вина менеджмента и ТШ, которые его подписали))
И если говорить про Ковальчука и его мотивацию, то, имхо, нужно вспомнить про его жену Николь, мать 4-х детей, миллионершу, ранее певицу и модель, которая в 2023 году взошла на Эверест.
Такой жене надо соответствовать)))
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Ответ Пугливый Кот
весь ваш Спартак в одном слове"треумф"... Позорище.
Комплекс Спартака не дает тебе покоя?
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Ответ Британский шпион
Позвонит в питер по старой памяти, помогут, соберут несколько ряженных статистов с удобными вопросами, там знают, как это делается, богатые традиции, снимут показуху, и кошельчук потом будет везде скакать «вот видите». Даже мне как кс, противно смотреть на его лицемерие, реально ведь, сколько было возможностей вспомнить про родной клуб за 20 лет.
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Бородин
Комментарий удален модератором
ты точно из питера? приезжий что ли? каждый рождéнный в этом городе, с пелéнок, слышал про преславутую руку москвы, которая мешала зениту и ска, выигрывать чемпионаты в своé время! )))
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Ответ Al561
Вот в смысле открытости и коммуникации Ковальчук последние годы был топ. Не сомневаюсь, что он без напряга решит проблемы (если таковые вообще есть) с группой болельщиков, тем более, что его вины в серии поражений Спартака минимум. А часть его вины это на самом деле вина менеджмента и ТШ, которые его подписали)) И если говорить про Ковальчука и его мотивацию, то, имхо, нужно вспомнить про его жену Николь, мать 4-х детей, миллионершу, ранее певицу и модель, которая в 2023 году взошла на Эверест. Такой жене надо соответствовать)))
Его приход и серия поражений - совпадение?
Его статистика полезности за всю карьеру глубоко отрицательная. А сейчас он даже личную статистику в своем возрасте вряд ли до среднего уровня лиги вытянет.
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Ответ Nikolay Civic
Его приход и серия поражений - совпадение? Его статистика полезности за всю карьеру глубоко отрицательная. А сейчас он даже личную статистику в своем возрасте вряд ли до среднего уровня лиги вытянет.
Совпадение. Имхо, его вина в поражениях есть, но небольшая.
Если допустить, что его вина основная, то значит он развалил раздевалку и командную химию.
Такой информации пока нет, поэтому нечего спекулировать и заниматься конспирологией.
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