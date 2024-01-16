Ковальчук об обращении фанатов «Спартака»: «Встретимся, пообщаемся – недопонимания не будет, думаю. Здорово, что написали – значит, им небезразлично»
Илья Ковальчук заявил о готовности встретиться с фанатами «Спартака».
Ранее болельщики «Спартака» высказались по поводу возвращения Ильи Ковальчука: «В 40 лет, оказавшись никому не нужным, блудный сын решил вернуться. Не видим никакой пользы в его приходе в клуб».
– Фанаты «Спартака» написали большое письмо про то, что Илья Ковальчук не особо вписался в команду. Вас жестко не критиковали, но…
– А письмо они куда написали?
– В телеграме.
– На самом деле я уже разговаривал с ребятами, которые возглавляют фан‑сектор «Спартака».
Мы в ближайшее время обязательно встретимся, пообщаемся. Я думаю, никакого недопонимания не будет.
Но если написали письмо, то это здорово. Значит, фанатам «Спартака» небезразлично то, что происходит с командой. Это очень хорошо.
– Это даже не письмо, а обращение.
– Ну и отлично. Я много раз говорил, что мы живем в свободной стране. У каждого есть возможность высказаться.
И те ребята, которые так считают, если у них есть какие‑то вопросы – я уже говорил, что открыт и со мной всегда можно поговорить.
– Значит, встреча с фанатами будет?
– Конечно. И после нее, может быть, мы вместе какое‑нибудь письмо в телеграме напишем, – сказал Илья Ковальчук после игры с «Витязем» (2:1), в которой «Спартак» прервал серию из шести поражений подряд.
Не сомневаюсь, что он без напряга решит проблемы (если таковые вообще есть) с группой болельщиков, тем более, что его вины в серии поражений Спартака минимум.
А часть его вины это на самом деле вина менеджмента и ТШ, которые его подписали))
И если говорить про Ковальчука и его мотивацию, то, имхо, нужно вспомнить про его жену Николь, мать 4-х детей, миллионершу, ранее певицу и модель, которая в 2023 году взошла на Эверест.
Такой жене надо соответствовать)))
Его статистика полезности за всю карьеру глубоко отрицательная. А сейчас он даже личную статистику в своем возрасте вряд ли до среднего уровня лиги вытянет.
Если допустить, что его вина основная, то значит он развалил раздевалку и командную химию.
Такой информации пока нет, поэтому нечего спекулировать и заниматься конспирологией.