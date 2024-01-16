«Торпедо» пропустило 2 гола от «Металлурга» в большинстве. После этого команда Ларионова забросила 6 шайб подряд в течение 8 минут
«Торпедо» пропустило две шайбы от «Металлурга» при игре в большинстве.
Команды проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.
В течение шести минут второго периода клубы забили пять голов на двоих.
На третьей минуте периода на две минуты был удален нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев.
Уральская команда дважды отличилась в меньшинстве в течение 43 секунд – голами отметились Денис Зернов и Максим Карпов. Металлург повел 2:0.
В этом же большинстве «Торпедо» отыграло одну шайбу – забил Максим Летунов. Это случилось на отметке 24:13.
После этого команда тренера Игоря Ларионова забросила еще пять шайб подряд. Забили Богдан Конюшков (27:44), Игорь Ларионов-младший (28:39), Бобби Линч (30:28), а также дубль сделал Андрей Белевич (31:12 и 32:50).
Нижегородский клуб, таким образом, забил шесть голов в течение восьми минут второго периода.