«Торпедо» пропустило 2 гола от «Металлурга» в большинстве. После этого команда Ларионова забросила 6 шайб подряд в течение 8 минут

«Торпедо» пропустило две шайбы от «Металлурга» при игре в большинстве.

Команды проводят матч Фонбет чемпионата .

В течение шести минут второго периода клубы забили пять голов на двоих.

На третьей минуте периода на две минуты был удален нападающий « » Дмитрий Силантьев.

Уральская команда дважды отличилась в меньшинстве в течение 43 секунд – голами отметились и Максим Карпов. Металлург повел 2:0.

В этом же большинстве « » отыграло одну шайбу – забил . Это случилось на отметке 24:13.

После этого команда тренера Игоря Ларионова забросила еще пять шайб подряд. Забили Богдан Конюшков (27:44), Игорь Ларионов-младший (28:39), Бобби Линч (30:28), а также дубль сделал Андрей Белевич (31:12 и 32:50).

Нижегородский клуб, таким образом, забил шесть голов в течение восьми минут второго периода.