«Торпедо» пропустило 2 гола от «Металлурга» в большинстве. После этого команда Ларионова забросила 6 шайб подряд в течение 8 минут

Теги Металлург Мг Торпедо видео КХЛ Максим Карпов Максим Летунов Андрей Белевич Денис Зернов Игорь Ларионов-младший Богдан Конюшков Бобби Линч Хоккей

«Торпедо» пропустило две шайбы от «Металлурга» при игре в большинстве.

Команды проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.

В течение шести минут второго периода клубы забили пять голов на двоих.

На третьей минуте периода на две минуты был удален нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев.

Уральская команда дважды отличилась в меньшинстве в течение 43 секунд – голами отметились Денис Зернов и Максим Карпов. Металлург повел 2:0.

В этом же большинстве «Торпедо» отыграло одну шайбу – забил Максим Летунов. Это случилось на отметке 24:13.

После этого команда тренера Игоря Ларионова забросила еще пять шайб подряд. Забили Богдан Конюшков (27:44), Игорь Ларионов-младший (28:39), Бобби Линч (30:28), а также дубль сделал Андрей Белевич (31:12 и 32:50).

Нижегородский клуб, таким образом, забил шесть голов в течение восьми минут второго периода.

14 комментариев
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Весело у них там
+20
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+20
Уже 6)
+12
0
+12
6 шайб))
+7
0
+7
Ответ Bob Dalpeko
странно как то, не на букмекеров ли расчитано это...
на коментаторов как открыто болеют за торпедо.
+3
0
+3
Ответ Игорь Борисов
на коментаторов как открыто болеют за торпедо.
Так один нижегородец Потапов, второй норм комментит без пристрастий
+1
0
+1
странно как то, не на букмекеров ли расчитано это...
+3
-3
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Вот и 7-я
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Сумашедший матч конечно, уже 6-3, за периуд
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Уже 7.
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Ответ Игорь Борисов
на коментаторов как открыто болеют за торпедо.
Потапов за Торпедо играл.
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Ответ Bob Dalpeko
странно как то, не на букмекеров ли расчитано это...
Именно на них. Мне сегодня уведомление от одной конторы пришло: в матче ожидается мало шайб и мы предлагаем вам поставить на тотал меньше за 1,8. Специально обратил на это внимание и стал следить за результативностью и офигел немного...
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Ответ Bob Dalpeko
странно как то, не на букмекеров ли расчитано это...
Некоторые уже любое нестандартное течение матча готовы приписать букам 🤡 Играют команды, бьются в чемпе, а потом вдруг кто-то им говорит "так, вы 2 забрасываете, а потом пропускаете сразу 6". ага)
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