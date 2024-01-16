Моуринью уволен из «Ромы»
Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера «Ромы».
14 января римляне проиграли «Милану» (1:3) в матче 20-го тура Серии А. Сейчас команда занимает 9-е место в таблице, отставание от 4-го места – 5 очков.
Контракт 60-летнего специалиста с «Ромой» был рассчитан до июня 2024 года.
«Благодарим Жозе от лица всех в «Роме» за страсть и приверженность, которые он демонстрировал с момента прихода. Навсегда сохраним отличные воспоминания о его работе, но сейчас мы считаем, что незамедлительные изменения необходимы в интересах клуба.
Желаем Жозе и членам его штаба всего наилучшего в будущем», – заявили Дэн и Райан Фридкины.
Моуринью возглавил «Рому» в мае 2021 года. С ним клуб выиграл Лигу конференций в сезоне-2021/22 и вышел в финал Лиги Европы-2022/23.
Моуриньо слишком взрослый и негибкий. Он меняется не хочет, а вот футбол поменялся с тех пор как он был топом. Если и даёт результат, то обычно в первый сезон в новом клубе, потом всё. Не поднимает он уже команды в бой и команды-банды как в Интере, Порту и Челси ему уже не собрать по-ходу.
Чë дальше делать, хз.
В чемпе отрыв не такой большой
В еврокубках ещё мог норм пройтись
Ну и иногда смотришь на принятие решений у игроков Ромы, и офигеваешь
Элементарные пасы же или норм по мячу приложится при ударе не Жозе должен учить делать
В общем, поспешили явно, и как бы при новом тренере в разы хуже все не стало. В МЮ и ТТХ не сильно лучше после него дела шли
Но с другой стороны, в след клубе норм помощника взять ему не помешает точно, Рома в позиционке мега отвратительна, с тем же Миланом в большинстве было оч много зон, а эти даже не знали, что делать, куда бежать, и по 2 человека в квадратном метре находились, сбивали друг друга
как говорил Ли Кристмас обожаю классику!)
Он бы к тому времени снова всё равзвалил
Если они его позовут за полгодика до, то Бразилия будет следующим чемпионом мира
Он стабильно хорош на этом отрезке, дальше печаль