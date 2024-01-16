Моуринью уволен из «Ромы»

Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера «Ромы».

14 января римляне проиграли «Милану» (1:3) в матче 20-го тура Серии А. Сейчас команда занимает 9-е место в таблице, отставание от 4-го места – 5 очков.

Контракт 60-летнего специалиста с «Ромой» был рассчитан до июня 2024 года.

«Благодарим Жозе от лица всех в «Роме» за страсть и приверженность, которые он демонстрировал с момента прихода. Навсегда сохраним отличные воспоминания о его работе, но сейчас мы считаем, что незамедлительные изменения необходимы в интересах клуба.

Желаем Жозе и членам его штаба всего наилучшего в будущем», – заявили Дэн и Райан Фридкины.

возглавил «Рому» в мае 2021 года. С ним клуб выиграл Лигу конференций в сезоне-2021/22 и вышел в финал Лиги Европы-2022/23.