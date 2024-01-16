Моуринью уволен из «Ромы»

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Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера «Ромы».

14 января римляне проиграли «Милану» (1:3) в матче 20-го тура Серии А. Сейчас команда занимает 9-е место в таблице, отставание от 4-го места – 5 очков.

Контракт 60-летнего специалиста с «Ромой» был рассчитан до июня 2024 года.

«Благодарим Жозе от лица всех в «Роме» за страсть и приверженность, которые он демонстрировал с момента прихода. Навсегда сохраним отличные воспоминания о его работе, но сейчас мы считаем, что незамедлительные изменения необходимы в интересах клуба.

Желаем Жозе и членам его штаба всего наилучшего в будущем», – заявили Дэн и Райан Фридкины.

Моуринью возглавил «Рому» в мае 2021 года. С ним клуб выиграл Лигу конференций в сезоне-2021/22 и вышел в финал Лиги Европы-2022/23.

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389 комментариев
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Ответ Montenegro Serbian
Всегда хорошо относился к Моуру. Но нужно признавать очевидное: он сбитый лётчик. Это почти факт, увы. Моуриньо слишком взрослый и негибкий. Он меняется не хочет, а вот футбол поменялся с тех пор как он был топом. Если и даёт результат, то обычно в первый сезон в новом клубе, потом всё. Не поднимает он уже команды в бой и команды-банды как в Интере, Порту и Челси ему уже не собрать по-ходу. Чë дальше делать, хз.
Все бы тренеры-сбитые летчики до 2 подряд финалов еврокубка доходили ,по сравнению с его пиком он может и сбитый летчик,но он по-прежнему топ тренер
+429
-74
+355
Всегда хорошо относился к Моуру. Но нужно признавать очевидное: он сбитый лётчик. Это почти факт, увы.
Моуриньо слишком взрослый и негибкий. Он меняется не хочет, а вот футбол поменялся с тех пор как он был топом. Если и даёт результат, то обычно в первый сезон в новом клубе, потом всё. Не поднимает он уже команды в бой и команды-банды как в Интере, Порту и Челси ему уже не собрать по-ходу.
Чë дальше делать, хз.
+431
-96
+335
Он живет на деньги за разрыв контракта
+190
-25
+165
Ответ Илья Мурашов
Он живет на деньги за разрыв контракта
Живем на деньги мы с вами, а он шикует)
+130
-3
+127
По мне, рановато. Сейчас три матча с середняками в чемпионате. Если бы там было плохо, то можно было бы увольнять. А проиграть Милану и Юве вроде не так зазорно
+127
-14
+113
Рановато Бразилия нового тренера сборной назначила :)
+100
-4
+96
Ответ войд
Жозику пора уже на пенсию,вряд-ли он уже трофеи зацепит)
Анчелотти после Наполи и Эвертона тоже хоронили
+88
-4
+84
Спасибо за победу в ЛК. За финал ЛЕ, победу в котором украл тейлор. За раскрытых воспитанников молодежного сектора. За полные трибуны. За волевые победы на последних минутах. Удачи в дальнейшей карьере! 💛❤️
+84
-13
+71
Бредовое решение. До ЛЧ 5 очков, учитывая, что теперь придется ещё конскую неустойку платить это решение вдвойне бредовое
+66
-8
+58
Ответ Илья Мурашов
Он живет на деньги за разрыв контракта
Португальский инфоцыган
+63
-9
+54
Ответ Владислав Харламов
По мне, рановато. Сейчас три матча с середняками в чемпионате. Если бы там было плохо, то можно было бы увольнять. А проиграть Милану и Юве вроде не так зазорно
+++
В чемпе отрыв не такой большой
В еврокубках ещё мог норм пройтись

Ну и иногда смотришь на принятие решений у игроков Ромы, и офигеваешь
Элементарные пасы же или норм по мячу приложится при ударе не Жозе должен учить делать

В общем, поспешили явно, и как бы при новом тренере в разы хуже все не стало. В МЮ и ТТХ не сильно лучше после него дела шли

Но с другой стороны, в след клубе норм помощника взять ему не помешает точно, Рома в позиционке мега отвратительна, с тем же Миланом в большинстве было оч много зон, а эти даже не знали, что делать, куда бежать, и по 2 человека в квадратном метре находились, сбивали друг друга
+46
-4
+42
третий сезон - классика Моуриньо
как говорил Ли Кристмас обожаю классику!)
+41
-3
+38
Ответ Montenegro Serbian
Всегда хорошо относился к Моуру. Но нужно признавать очевидное: он сбитый лётчик. Это почти факт, увы. Моуриньо слишком взрослый и негибкий. Он меняется не хочет, а вот футбол поменялся с тех пор как он был топом. Если и даёт результат, то обычно в первый сезон в новом клубе, потом всё. Не поднимает он уже команды в бой и команды-банды как в Интере, Порту и Челси ему уже не собрать по-ходу. Чë дальше делать, хз.
Не факт
+42
-14
+28
Ответ войд
Жозику пора уже на пенсию,вряд-ли он уже трофеи зацепит)
А вдруг? Как Раньери или Спалетти выдаст
+29
-3
+26
Ответ Ten Hug
Рановато Бразилия нового тренера сборной назначила :)
До ЧМ ещё больше 2 лет
Он бы к тому времени снова всё равзвалил
Если они его позовут за полгодика до, то Бразилия будет следующим чемпионом мира
+28
-3
+25
Ответ Владислав Харламов
По мне, рановато. Сейчас три матча с середняками в чемпионате. Если бы там было плохо, то можно было бы увольнять. А проиграть Милану и Юве вроде не так зазорно
он вообще-то на днях римское дерби в кубке слил
+27
-3
+24
Рома при Моуриньо впервые взяла трофей еврокубков и играла во втором своем финале на следующий год и это лучшие достижения команды в 21 веке, но 15-летние дети со спортса пишут что "Моуриньо сбитый летчик", классика... занавес
+34
-16
+18
Это тупо, платить неустойку, когда осталось пол сезона доработать, и результаты не факт что улучшат и при переговорах с кандидатами на пост тренера Рома теперь в слабой позиции
+21
-3
+18
Ответ Montenegro Serbian
Всегда хорошо относился к Моуру. Но нужно признавать очевидное: он сбитый лётчик. Это почти факт, увы. Моуриньо слишком взрослый и негибкий. Он меняется не хочет, а вот футбол поменялся с тех пор как он был топом. Если и даёт результат, то обычно в первый сезон в новом клубе, потом всё. Не поднимает он уже команды в бой и команды-банды как в Интере, Порту и Челси ему уже не собрать по-ходу. Чë дальше делать, хз.
Да просто не надо давать контракт Моуру больше, чем на 2 года
Он стабильно хорош на этом отрезке, дальше печаль
+20
-3
+17
Ответ Montenegro Serbian
Всегда хорошо относился к Моуру. Но нужно признавать очевидное: он сбитый лётчик. Это почти факт, увы. Моуриньо слишком взрослый и негибкий. Он меняется не хочет, а вот футбол поменялся с тех пор как он был топом. Если и даёт результат, то обычно в первый сезон в новом клубе, потом всё. Не поднимает он уже команды в бой и команды-банды как в Интере, Порту и Челси ему уже не собрать по-ходу. Чë дальше делать, хз.
На дистанции последних его двух еврочашек много ли тренеров более титулованных? Ну или как по-твоему, когда в след раз Рома попадёт в финал какого-нибудь ЕК? Ну просто интересно. Вот сбитый лётчик два года подряд проходил в финалы. Просто скажи сам себе, когда его современный сменщик попадёт хотя бы в один, и потом проверишь своё предположение.
+22
-9
+13
в конце сезона Фридкины ещё пожалеют что уволили гения! я смотрел игры Ромы главным образом из-за актёрской игры Жозе, да и Олимпико его любил
+14
-2
+12
Ответ Born is the King
Бредовое решение. До ЛЧ 5 очков, учитывая, что теперь придется ещё конскую неустойку платить это решение вдвойне бредовое
Неустойка не конская. Полгода по контракту осталось.
+13
-1
+12
Ответ Илья Мурашов
Он живет на деньги за разрыв контракта
Он на разрывах больше заработал, чем на самих контрактах
+11
0
+11
Хейтеры напишут, что ЛК - не турнир, а Жозе - физрук. Но мы все видели, что с нетоповым составом и постоянными травмами он довел команду до финала ЛЕ и выиграл бы его, если бы не подсуживание Энтони Тейлора. Можно еще посмотреть когда в последний раз Рома вообще играла в финале еврокубка.
+11
0
+11
С одной стороны печально, с другой всё к этому шло в последнее время. Спасибо за Лигу Конференций и финал ЛЕ, Жозе!
+16
-6
+10
Многие ждали провала в Роме, а по факту ни в одном клубе, кроме бестрофейника, он не провалился, везде работал с чистой совестью, надеюсь его отпуск будет не долгим, потому что без него футбол будет скучен.
+13
-4
+9
Закупаю поп корн, сейчас будет много про крыс
+16
-7
+9
Ответ crfdddydj8
Все бы тренеры-сбитые летчики до 2 подряд финалов еврокубка доходили ,по сравнению с его пиком он может и сбитый летчик,но он по-прежнему топ тренер
с топовым составом из топовой лиге в Еврокубке конференции? то есть геройство если бы условный АК барс по хоккею победил в турнире где играли бы бразильцы и аргентинцы и 20-е команды топовых чемпионатов, это же тупая болтовня про еврокубки. с Челси великое сражение за лигу Европы? имея состав для ЛЧ это так же гордиться что римская империя смогла разгромить и зацепить трофей в диван с двумя алкашами из деревни Перьково направив туда десяток легионов?
+13
-6
+7
Ответ balander09
третий сезон - классика Моуриньо как говорил Ли Кристмас обожаю классику!)
плюсанул, но от последней части плохо стало
+7
0
+7
Жозе крутой тренер и мне он очень импонирует, но я смотрел последние два матча Ромы в лиге с Аталантой и Миланом и это отнюдь не удивительно. Особенно ужасен был матч с Миланом, где Рома вообще не играла в футбол.
+8
-2
+6
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