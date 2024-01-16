Аршавин о The Best: «За что Месси получил – трудно представить. Его не было на церемонии – может, так же считает: «За что мне давать, зачем приеду?»

Андрей Аршавин не согласен с вручением премии The Best Лионелю Месси.

Аргентинский форвард получил награду от ФИФА в 3-й раз, опередив в голосовании Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

«Здесь трудно говорить, у всех разные вкусы и предпочтения. Я являюсь большим поклонником таланта , но мне трудно представить и убедить себя, за что он получил эту награду.

Его по факту там не было, это конфуз для любой такой церемонии. Когда игрок не приходит – это плохо. Здесь организаторам большой минус, пытался спасти ситуацию. Месси, наверное, не дозвонились в , Лионелю не захотелось приезжать в дождливый Лондон. Может быть, он так же считает: «За что мне будут давать, зачем я приеду?»

хотела навязать конкуренцию «Золотому мячу» от журнала France Football, но пошли по более легкому маршруту. Но это жалкое подобие, честно, «Золотого мяча», – сказал бывший игрок « » и сборной России.

Месси не полетел на церемонию The Best из-за нежелания пропускать тренировки в «Интер Майами». Аргентинец хочет полноценно подготовиться к сезону