Аршавин о The Best: «За что Месси получил – трудно представить. Его не было на церемонии – может, так же считает: «За что мне давать, зачем приеду?»

Теги Зенит Андрей Аршавин Тьерри Анри МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси ФИФА Матч ТВ Интер Майами The Best Футбол

Андрей Аршавин не согласен с вручением премии The Best Лионелю Месси.

Аргентинский форвард получил награду от ФИФА в 3-й раз, опередив в голосовании Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

«Здесь трудно говорить, у всех разные вкусы и предпочтения. Я являюсь большим поклонником таланта Лионеля Месси, но мне трудно представить и убедить себя, за что он получил эту награду.

Его по факту там не было, это конфуз для любой такой церемонии. Когда игрок не приходит – это плохо. Здесь организаторам большой минус, Тьерри Анри пытался спасти ситуацию. Месси, наверное, не дозвонились в Майами, Лионелю не захотелось приезжать в дождливый Лондон. Может быть, он так же считает: «За что мне будут давать, зачем я приеду?»

ФИФА хотела навязать конкуренцию «Золотому мячу» от журнала France Football, но пошли по более легкому маршруту. Но это жалкое подобие, честно, «Золотого мяча», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

Месси не полетел на церемонию The Best из-за нежелания пропускать тренировки в «Интер Майами». Аргентинец хочет полноценно подготовиться к сезону

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41 комментарий
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>Я являюсь поклонником таланта Месси
>Мне сложно убедить себя, что он заслужил награду
Учитесь, дети, как адекватные люди ведут себя
+69
-5
+64
Ответ Бенедикто
Это вообще топ - грузин проголосовал за своего грузинского братка А потом на основании этого выдают награды
Хвича провел сезон лучше Месси.
+30
-7
+23
Премия The Best раз и навсегда себя дискредитировала. Никто в уме за этим цирком ближайшие десятилетия наблюдать больше не будет.
Полностью растоптали свою репутацию, которой у них особенно и не было.
+24
-10
+14
Ответ аноним анонимович
ну да, первые места от наших тренера и капитана все равно : Месси и квара .... бред
Это вообще топ - грузин проголосовал за своего грузинского братка
А потом на основании этого выдают награды
+9
-3
+6
Ответ Бенедикто
>Я являюсь поклонником таланта Месси >Мне сложно убедить себя, что он заслужил награду Учитесь, дети, как адекватные люди ведут себя
а у них один аргумент: ну топ футболисты знают лучше вас
+9
-3
+6
Ответ Бенедикто
>Я являюсь поклонником таланта Месси >Мне сложно убедить себя, что он заслужил награду Учитесь, дети, как адекватные люди ведут себя
Они необучаемы.
+7
-2
+5
Ответ Melissa Parker
Холланд под допингом играет Лучше Месси пусть выигрывает чем допинговый стеройдный бегунок
Ты ничего не напутал? Именно Месси по прозвищу "Блоха" в детстве употреблял один из самых тяжелых допингов — гормон роста.
И официально неизвестно, употребляет ли сейчас.
+2
0
+2
Ответ Олег Грачёв
Да ладно, так и про ЗМ говорили в 2019, 2021 и 2022. И что же, все мы наблюдаем.
Никто не наблюдает, просто заходя на сайт видишь новость о том кто получил и уже потом возмущаешься. Что ЗМ, что the best уровень шоу Голоса, а Лео в роли сына Алсу
+2
0
+2
Ответ Птюч, Ёж.
вот сидит такой Джикия за день до голосования и думает, за кого бы мне проголосовать. Кто там лучше всех играет в мире. У него дел других нет по твоему?
Лол, футболист, не знает, кто лучше всех выступает в его профессиональной деятельности?
+3
-2
+1
ну да, первые места от наших тренера и капитана все равно : Месси и квара .... бред
+3
-2
+1
Ответ Бенедикто
>Я являюсь поклонником таланта Месси >Мне сложно убедить себя, что он заслужил награду Учитесь, дети, как адекватные люди ведут себя
А я что-то не видел, чтобы кто-то писал, что награда заслуженная, любой адекватный человек понимает бредовость ситуации. Ты бы это адресовал другим "детям", которые изливаются желчью и несут откровенную чушь в адрес Месси
+4
-4
0
Ответ Бенедикто
>Я являюсь поклонником таланта Месси >Мне сложно убедить себя, что он заслужил награду Учитесь, дети, как адекватные люди ведут себя
Он перед передачей и сам выбрал Месси, вообще-то
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Это просто показало,что с его манией величия,он ложил Болт Хусейна на этот приз,а его нынешние американские хозяева ,на мнение всех остальных народов и наций.
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Вот так же мировое сообщество возмущалось и смеялось над Дасаевым в 1988 году.Когда одна компания занимающаяся страхованием и к ФИФА не имеющая никакого отношения назвала его лучшим голкипером мира. Чем по сей день гордятся красно-белые сектанты не имеющие понятия чем они гордятся. При живом ван Брёкелен, которого все федерации входящие в УЕФА признали лучшим голкипером мира 1988 года
+1
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0
Ответ Птюч, Ёж.
Хвича провел сезон лучше Месси.
Но хуже Мбаппе, КДБ, Холланда, Родри и прочих
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0
Ответ Бенедикто
Лол, футболист, не знает, кто лучше всех выступает в его профессиональной деятельности?
да знает конечно. на самом деле выборы купили масоны, они всегда все выборы покупают.
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Ответ Бенедикто
Но хуже Мбаппе, КДБ, Холланда, Родри и прочих
Насчет Мбаппе - врядли. Хваича привел Наполи к чемпионству, Мбаппе в ПСЖ все же должен был в ЛЧ показать результат, но не получилось.
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Ответ Птюч, Ёж.
Хвича провел сезон лучше Месси.
согласен
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Ответ аноним анонимович
ну да, первые места от наших тренера и капитана все равно : Месси и квара .... бред
С чего вообще Джикия капитан.. у него целый 1 матч за сборную в 23 году
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Комментарий удален пользователем
Ответ Стахович
Совесть проснулась у Меси?Вряд-ли.Там просто было доконца непонятно,дойдёт ли платёж до чиновников ФИФА или нет.Вот и перестраховался
яркий пример обратного идио...зма
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Ответ Melissa Parker
Холланд под допингом играет Лучше Месси пусть выигрывает чем допинговый стеройдный бегунок
Кололся гормонами месси, а стероидный Холланд) Железная логика.
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