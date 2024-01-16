Ротенберг про МЧМ: «Россия бы выиграла. Уверены на 100 процентов. Мы выиграем, как только вернемся обратно»

Роман Ротенберг считает, что Россия выиграла бы молодежный чемпионат мира.

МЧМ-2024 выиграла сборная США, победив в финале команду Швеции.

– Президент ФХР Владислав Третьяк сказал, что если бы нас пустили на молодежный чемпионат мира, то сборная России могла бы взять золото. А ваше мнение?

– Я смотрел все игры молодежного чемпионата мира. Там были очень интересные моменты с точки зрения развития. Хоккей шагает вперед семимильными шагами. Мы видим яркую игру вратарей. Что нет уже разделения на защитников и нападающих.

Это пять игроков, которые постоянно меняются местами. Динамичность, катание – и все это есть у нас. И важно сейчас не отставать от развития.

Даже если нас не пускают на чемпионаты мира – ничего страшного в этом нет. Это политика, мы на это повлиять не можем.

Поэтому мы должны внутри страны сейчас развивать детей, наших игроков, давать им инструменты, правильно тренировать. И мы бы не то что выступали в финале – мы бы выиграли чемпионат мира! Мы в этом на 100 процентов уверены. И мы выиграем чемпионат мира, как только вернемся обратно.

Я очень много внимания уделяю детскому хоккею, смотрю очень много игр. Важно, чтобы там было все профессионально. Чтобы профессионалами были игроки, судьи, тренеры. Нужен высокий уровень профессионализма в нашей работе.

Да, на детском уровне важен результат. Но гораздо важнее развитие игроков, чтобы они получали удовольствие от спорта, чтобы не бросали хоккей, не уходили в другие секции. Чтобы они остались в хоккее, а не ушли в театр, кино или балет, не искали бы себе другие будущие профессии.

Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок получал удовольствие от игры. А для этого необходимо правильное развитие. Тут же все взаимосвязано.

В нашей программе «Красная Машина» все прописано, вы почитайте.

Мы ее со всеми губернаторами обсуждаем, ездим в регионы. Есть прогресс. Но нам нужно работать еще больше, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.