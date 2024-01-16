Ротенберг про МЧМ: «Россия бы выиграла. Уверены на 100 процентов. Мы выиграем, как только вернемся обратно»
Роман Ротенберг считает, что Россия выиграла бы молодежный чемпионат мира.
МЧМ-2024 выиграла сборная США, победив в финале команду Швеции.
– Президент ФХР Владислав Третьяк сказал, что если бы нас пустили на молодежный чемпионат мира, то сборная России могла бы взять золото. А ваше мнение?
– Я смотрел все игры молодежного чемпионата мира. Там были очень интересные моменты с точки зрения развития. Хоккей шагает вперед семимильными шагами. Мы видим яркую игру вратарей. Что нет уже разделения на защитников и нападающих.
Это пять игроков, которые постоянно меняются местами. Динамичность, катание – и все это есть у нас. И важно сейчас не отставать от развития.
Даже если нас не пускают на чемпионаты мира – ничего страшного в этом нет. Это политика, мы на это повлиять не можем.
Поэтому мы должны внутри страны сейчас развивать детей, наших игроков, давать им инструменты, правильно тренировать. И мы бы не то что выступали в финале – мы бы выиграли чемпионат мира! Мы в этом на 100 процентов уверены. И мы выиграем чемпионат мира, как только вернемся обратно.
Я очень много внимания уделяю детскому хоккею, смотрю очень много игр. Важно, чтобы там было все профессионально. Чтобы профессионалами были игроки, судьи, тренеры. Нужен высокий уровень профессионализма в нашей работе.
Да, на детском уровне важен результат. Но гораздо важнее развитие игроков, чтобы они получали удовольствие от спорта, чтобы не бросали хоккей, не уходили в другие секции. Чтобы они остались в хоккее, а не ушли в театр, кино или балет, не искали бы себе другие будущие профессии.
Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок получал удовольствие от игры. А для этого необходимо правильное развитие. Тут же все взаимосвязано.
В нашей программе «Красная Машина» все прописано, вы почитайте.
Мы ее со всеми губернаторами обсуждаем, ездим в регионы. Есть прогресс. Но нам нужно работать еще больше, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Три ЧМ
Три МЧМ
и Зенит ЛЧ три
Страна фантазёров
Смешно слушать это от типа, который из клики, которая своей деятельностью добилась отстранения .тьфу. надоели эти БЫкания, если бы...со своими программами, которые никто не выполняет. тьфу еще раз...
Негожи глумиться над такими