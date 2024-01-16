Ротенберг про МЧМ: «Россия бы выиграла. Уверены на 100 процентов. Мы выиграем, как только вернемся обратно»

Теги СКА ФХР Молодежная сборная России по хоккею с шайбой НХЛ молодежный чемпионат мира по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг считает, что Россия выиграла бы молодежный чемпионат мира.

МЧМ-2024 выиграла сборная США, победив в финале команду Швеции.

– Президент ФХР Владислав Третьяк сказал, что если бы нас пустили на молодежный чемпионат мира, то сборная России могла бы взять золото. А ваше мнение?

– Я смотрел все игры молодежного чемпионата мира. Там были очень интересные моменты с точки зрения развития. Хоккей шагает вперед семимильными шагами. Мы видим яркую игру вратарей. Что нет уже разделения на защитников и нападающих.

Это пять игроков, которые постоянно меняются местами. Динамичность, катание – и все это есть у нас. И важно сейчас не отставать от развития.

Даже если нас не пускают на чемпионаты мира – ничего страшного в этом нет. Это политика, мы на это повлиять не можем.

Поэтому мы должны внутри страны сейчас развивать детей, наших игроков, давать им инструменты, правильно тренировать. И мы бы не то что выступали в финале – мы бы выиграли чемпионат мира! Мы в этом на 100 процентов уверены. И мы выиграем чемпионат мира, как только вернемся обратно.

Я очень много внимания уделяю детскому хоккею, смотрю очень много игр. Важно, чтобы там было все профессионально. Чтобы профессионалами были игроки, судьи, тренеры. Нужен высокий уровень профессионализма в нашей работе.

Да, на детском уровне важен результат. Но гораздо важнее развитие игроков, чтобы они получали удовольствие от спорта, чтобы не бросали хоккей, не уходили в другие секции. Чтобы они остались в хоккее, а не ушли в театр, кино или балет, не искали бы себе другие будущие профессии.

Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок получал удовольствие от игры. А для этого необходимо правильное развитие. Тут же все взаимосвязано.

В нашей программе «Красная Машина» все прописано, вы почитайте.

Мы ее со всеми губернаторами обсуждаем, ездим в регионы. Есть прогресс. Но нам нужно работать еще больше, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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68 комментариев
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очень хочется, чтобы допустили как можно быстрее, чтобы человек быстрее на землю опустился.
+74
-4
+70
Ну да, один раз за тыщу лет выиграли и сейчас бы точно выиграли. Особенно, если бы ты был тренером 🤡
+32
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+31
Ответ prokofevav20021991@gmail.com
очень хочется, чтобы допустили как можно быстрее, чтобы человек быстрее на землю опустился.
Так даже если его опустят на землю, он найдёт 100500 оправданий, от ватности ног после перелёта, времени на восстановление до Меркурия не в той фазе. Но одно радует, пока это дитя около хоккея, туда деньги будут приходить, а значит реально есть шансы на развитие детского хоккея, как он говорит.
+30
-3
+27
Медаль на грудь повесь и успокойся. Самый успешный тренер, который обыграл всех, включая Белоруссию и Казахстан.
+21
-1
+20
Ответ Игорь Иванов
Комментарий удален модератором
Трудно не согласиться.
+21
-2
+19
Объяснил бы кто гению, что на МЧМ не пускают U25 составленную из тридцатилетних мужиков.
+19
-1
+18
На 100% выиграли:
Три ЧМ
Три МЧМ
и Зенит ЛЧ три
+17
-2
+15
Ответ brig_Mercury
Так даже если его опустят на землю, он найдёт 100500 оправданий, от ватности ног после перелёта, времени на восстановление до Меркурия не в той фазе. Но одно радует, пока это дитя около хоккея, туда деньги будут приходить, а значит реально есть шансы на развитие детского хоккея, как он говорит.
Пока этот персонаж около хоккея будет больше людей которые отворачиваются от хоккея.
+16
-1
+15
Странно, что не добавил - Детей не обманешь, они всё видят
+15
-1
+14
После фразы «на детском уровне важен результат» все становится понятно насколько Йозе разбирается в том как действительно нужно готовить детей
+15
-2
+13
Какой же фантастический пустомеля, господи...
+12
-1
+11
Ответ Заборостроитель
На 100% выиграли: Три ЧМ Три МЧМ и Зенит ЛЧ три
три магнитофона, три портсигара, куртки замшевые...три
+13
-2
+11
Ссы в глаза, всё..
Страна фантазёров
+10
-1
+9
Повторюсь. Это даже не смешно. Это клиника. Других слов уже нет.
+9
-2
+7
Йозе Марино врать не будет, если сказал, что выиграли бы, значит так и есть. Разве у нас в стране по другому как то?
+8
-1
+7
блаженный
+6
-1
+5
Ответ Сергей Орлов
Трудно не согласиться.
зато системная)
+6
-1
+5
Знает собака, что на долго всё это, что не скоро за слова придётся отвечать. Врунтенберг
+5
-1
+4
Йозе через 3 года об ОИ-2026: мы бы выиграли, 146 процентов
+5
-1
+4
Когда вернёмся обратно, таких как ты не будет.
+5
-2
+3
Все запомнили?
+4
-1
+3
Так можно устроить свой МЧМ с беларусами и Казахстаном и доказать это утверждение
+4
-1
+3
Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет.
+3
-1
+2
Это политика, мы на это повлиять не можем.
Смешно слушать это от типа, который из клики, которая своей деятельностью добилась отстранения .тьфу. надоели эти БЫкания, если бы...со своими программами, которые никто не выполняет. тьфу еще раз...
+2
0
+2
Ответ Заборостроитель
На 100% выиграли: Три ЧМ Три МЧМ и Зенит ЛЧ три
"голосом Шпака"))
+2
-1
+1
Ишак, падишах, вот это вот всё.
+1
0
+1
а че до этого не выигрывали? или не интересно было?Мне кажется, у нас в стране скоро появится термин "гипотетический чемпион мира". Скорее всего их будет очень много, особенно на Кавказе и ,естественно , премия тоже полагается
+2
-1
+1
Господа журналисты! Хватит уже стебаться над ним!!! Он реально верит в то,что он несет
Негожи глумиться над такими
+2
-1
+1
никогда он со сборной никакой чм не выйграет.
+2
-1
+1
Вы выиграете когда вернетесь обратно в Финляндию, никто и не сомневается, Роман
+2
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+1
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