НБА. «Филадельфия» примет «Денвер», «Финикс» встретится с «Сакраменто», «Клипперс» – с «Оклахомой»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.
Один из лидеров Востока «Филадельфия» примет на своей арене действующего чемпиона «Денвер».
Одержавший две победы подряд «Финикс» встретится дома с «Сакраменто», «Клипперс» сыграют с «Оклахомой».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 января, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 17 января, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 17 января, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Это конечно не Вашингтон-Пистонс, но тоже ничего 😁
А вот дома играет практически постоянно: за последние сезоны пропустил только 1 матч в сезоне 19/20.
Кстати, вспомнил 7 января и как вам этот список матчей?)
«Сан-Антонио - Кливленд»
«Портленд - Бруклин»
Прям топ матчи)
Эмбид мог отыграться, но вместо этого совершил фол в нападении