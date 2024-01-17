НБА. «Филадельфия» примет «Денвер», «Финикс» встретится с «Сакраменто», «Клипперс» – с «Оклахомой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.

Один из лидеров Востока « » примет на своей арене действующего чемпиона « ».

Одержавший две победы подряд « » встретится дома с « », « » сыграют с «Оклахомой».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.