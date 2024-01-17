НБА. «Филадельфия» примет «Денвер», «Финикс» встретится с «Сакраменто», «Клипперс» – с «Оклахомой»

Теги результаты Денвер Клипперс Филадельфия Финикс Сакраменто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.

Один из лидеров Востока «Филадельфия» примет на своей арене действующего чемпиона «Денвер».

Одержавший две победы подряд «Финикс» встретится дома с «Сакраменто», «Клипперс» сыграют с «Оклахомой».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Денвер
Дата проведения
17 января, 03.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Финикс – Сакраменто
Дата проведения
17 января, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Клипперс – Оклахома-Сити
Дата проведения
17 января, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вот это игровой день. Все матчи должны быть интересные.
Это конечно не Вашингтон-Пистонс, но тоже ничего 😁
+18
-1
+17
Ответ ARAMIS777
Весьма интересно, не увильнёт ли Эмбиид от дуэли с Коляном...
Эмбиид увиливает от дуэли с Йокичем только в Денвере - на паркете в Колорадо Джоэл не появлялся аж с 8 ноября 2019 года )
А вот дома играет практически постоянно: за последние сезоны пропустил только 1 матч в сезоне 19/20.
+8
0
+8
Ответ ARAMIS777
Весьма интересно, не увильнёт ли Эмбиид от дуэли с Коляном...
Там наоборот, у Николы травма и он под вопросом на матч
+10
-2
+8
Хочешь посмотреть игру, но там конечно же кто-то отдыхает или травма, после которой они снова выходят играть на следующий день как ничего не было.
+3
0
+3
У Наггетс вся стартовая пятерка под вопросом из-за травм. Реджи и Деандре опять вспомнят молодость, как против Клипперс?
+4
-1
+3
Ответ Столичный Чел
Это случайно или специально, уже в который раз, в один день всего несколько матчей, но между топ командами?
Неспециально точно: календарь же формируется на основании целой кучи факторов.
Кстати, вспомнил 7 января и как вам этот список матчей?)
«Сан-Антонио - Кливленд»
«Портленд - Бруклин»

Прям топ матчи)
+1
0
+1
Ответ Vishenka90
Только факты: Эмбиид имеет общий рекорд побед и поражений над Николой Йокичем со счетом 5:2. В этих семи личных матчах между ними Эмбиид набирал в среднем 25,7 очка и 11,9 подбора по сравнению с 21,9 и 8,9 у Йокича. Эмбиид не играл в Денвере за последние два сезона.
Эмбид не играл в Денвере пять раз за предыдущие 6 сезонов. Последний раз был в 19 году, когда Фили упустили преимущество в 21 очко, а Йокич забил решающий бросок

Эмбид мог отыграться, но вместо этого совершил фол в нападении
+1
0
+1
Весьма интересно, не увильнёт ли Эмбиид от дуэли с Коляном...
+3
-2
+1
Ответ Кирилл
Эмбиид увиливает от дуэли с Йокичем только в Денвере - на паркете в Колорадо Джоэл не появлялся аж с 8 ноября 2019 года ) А вот дома играет практически постоянно: за последние сезоны пропустил только 1 матч в сезоне 19/20.
Кирилл, спасибо за информацию.
+1
0
+1
Ответ xamer 9
Неспециально точно: календарь же формируется на основании целой кучи факторов. Кстати, вспомнил 7 января и как вам этот список матчей?) «Сан-Антонио - Кливленд» «Портленд - Бруклин» Прям топ матчи)
Ну вообще- то там ещё были Лак vs Лал, Торонто vs Гсв, НОП vs Сакраменто, Даллас vs Миннесота, Хокс vs Мэджик, Финикс vs Мемфис и Детройт vs Денвер, а Сан- Антонио- Кливленд и Портленд- Бруклин играли ранним запуском, но в тот же день
0
0
0
Клипперс - Оклахома будет очень интересно посмотреть. 120+ от команд минимум ждем
0
0
0
Ответ Vishenka90
Только факты: Эмбиид имеет общий рекорд побед и поражений над Николой Йокичем со счетом 5:2. В этих семи личных матчах между ними Эмбиид набирал в среднем 25,7 очка и 11,9 подбора по сравнению с 21,9 и 8,9 у Йокича. Эмбиид не играл в Денвере за последние два сезона.
Не Эмбиид над Йокичем, а Филадельфия над Денвером при их обоюдном участии
+2
-2
0
Ответ Dougie Hamilton
Мда, календарь сейчас, конечно, жесточайший. Может, зацепятся за Клипперс сегодня...
На b2b вряд ли, но ждём интересную игру
0
0
0
Ответ Andy
по чьей это информации?)
nba injury report, cbs sports, espn
0
0
0
Ответ Andy
каких еще травм?)))
Все стартовая пятерка Денвера еще с утра была questionable, сейчас все стали probable
+1
-1
0
Ответ Xellos Sama
Там наоборот, у Николы травма и он под вопросом на матч
Ну тогда Эмбиид конечно выйдет))
+2
-2
0
Ответ Xellos Sama
Там наоборот, у Николы травма и он под вопросом на матч
Будем надеяться оба сыграют.
0
0
0
Всех стартеров "Денвера" апгрейднули до probable, все будут играть
0
0
0
Перед вылетом в Филадельфию самолет "Денвера" пять часов простоял на взлётной полосе из-за непогоды. Уровень усталости подравнялся
0
0
0
Мда, календарь сейчас, конечно, жесточайший. Может, зацепятся за Клипперс сегодня...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий