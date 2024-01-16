Ротенберг об увольнении Моуринью: «Тренер должен работать над собой ежедневно. Нельзя стоять на месте! Даже если ты такой заслуженный, как Жозе»

Роман Ротенберг высказался об увольнении Жозе Моуринью с поста тренера «Ромы».

– Вы иногда сравниваете хоккей с футболом, говоря, что в любом виде спорта нужно показывать тотальную доминирующую игру. Как вы относитесь к свежей теме, что Жозе Моуринью уволен из « »?

– Я не знаю всех деталей, но уверен – каждый тренер должен работать над собой ежедневно. Учиться и развиваться постоянно.

Нельзя стоять на месте! Даже если ты такой уважаемый и заслуженный, как Жозе Моуринью. Нужно всегда вносить что‑то новое в игровую систему и тренировочный процесс.

Какой легендой бы ты ни был, каждый день нужно доказывать, кто ты есть, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.