Ротенберг об увольнении Моуринью: «Тренер должен работать над собой ежедневно. Нельзя стоять на месте! Даже если ты такой заслуженный, как Жозе»

Теги СКА Рома Жозе Моуринью КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался об увольнении Жозе Моуринью с поста тренера «Ромы».

– Вы иногда сравниваете хоккей с футболом, говоря, что в любом виде спорта нужно показывать тотальную доминирующую игру. Как вы относитесь к свежей теме, что Жозе Моуринью уволен из «Ромы»?

– Я не знаю всех деталей, но уверен – каждый тренер должен работать над собой ежедневно. Учиться и развиваться постоянно.

Нельзя стоять на месте! Даже если ты такой уважаемый и заслуженный, как Жозе Моуринью. Нужно всегда вносить что‑то новое в игровую систему и тренировочный процесс.

Какой легендой бы ты ни был, каждый день нужно доказывать, кто ты есть, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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100 комментариев
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Вот Йозе Марино другое дело!
+203
-5
+198
респект журналисту, хороший троллинг
+196
-5
+191
Ротенберга спросили, что он думает об увольнении Моуриньо???? Над ним угорают, а он не понимает
+133
-2
+131
Кто такой Жозе Моуриньо вообще? Вот Йозе Марино - это тренер, а Моуриньо какой-то ноунейм
+83
-7
+76
Ответ de-fussball
респект журналисту, хороший троллинг
Да-да)) это было прекрасно)))
Особенно, когда йозе марино стал отвечать серьёзно)))
+52
-5
+47
- вы слышали, что Жозе Моуринью уволен из Ромы?
- не знаком с этим специалистом, к сожалению, рекомендовал бы ему изучить опыт работы великого португальца Йозе Марино
+44
-2
+42
- "Как вы относитесь к свежей теме - Жозе Моуриньо уволен из Ромы " ?
- Жозе Моуриньо? не, не слышал, знаю только Йозе Марино

Можно вывезти Жозе Моуриньо из Ромы, но Рому из Йозе Марино - нет...
+35
-4
+31
Одного Йозе уволили, теперь твоя очередь.
+31
0
+31
🤣 без комментариев
+36
-6
+30
"Какой легендой бы ты ни был, каждый день нужно доказывать, кто ты есть"...

"...как это делаю я", - потупившись в пол добавил Роман Борисович.
+32
-2
+30
Ответ Всё знаю
Да-да)) это было прекрасно))) Особенно, когда йозе марино стал отвечать серьёзно)))
Уволен с матч ТВ две недели назад)
+27
-3
+24
Ответ ИглесиасХулио
Ротенберга спросили, что он думает об увольнении Моуриньо???? Над ним угорают, а он не понимает
дал профессиональный ответ по поводу коллеги, но все банальней, Жозе не успел построить систему 🤷‍♂️
+14
0
+14
Ну куда уж Моуринью до великого и могучего. Есть только два тренера - Ромка и Мостовой. Всё остальное - пыль под ногтями, которым надо работать и работать
+12
-1
+11
Однофамилец другого поучает.
А вообще просто цирк на колёсиках!
Не перестаю удивляться тупости российского Йозе
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+8
Обычно злит, когда журналюги сами звонят с тупыми вопросами (как Мостовому РБ Спорт)

Но здесь звонок/вопрос оч уместен, забавный троллинг😂
+9
-1
+8
Ответ sega megabitovich
дал профессиональный ответ по поводу коллеги, но все банальней, Жозе не успел построить систему 🤷‍♂️
да, не успел обыграть канадцев
+7
-1
+6
Ответ Кирилл Дубасов
- "Как вы относитесь к свежей теме - Жозе Моуриньо уволен из Ромы " ? - Жозе Моуриньо? не, не слышал, знаю только Йозе Марино Можно вывезти Жозе Моуриньо из Ромы, но Рому из Йозе Марино - нет...
Ржу в голос! Срочно необходимо ветеранам написать письмо с просьбой запретить публиковать интервью Ромы здесь) каждое высказывание это повод искренне посмеяться читая комментарии на спортсе)
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Тот кто взял интервью гений! Троль 100 уровня.
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Если уж Ротенберг поучает Жозе,то португальцу пора задуматься. Это падение похлеще чем в Балашихе. Кто помнит -тот поймёт.
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Ответ anshef
Одного Йозе уволили, теперь твоя очередь.
Кто его уволит? Он же памятник
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Надо же, Жозе Моуриньо назвал, а не Йозе)))
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Дайте Роману нормальный тренерский штаб: Пепа, Папу Карло и Зидана, 6 месяцев на просмотр 700 матчей и он порвёт Серию А
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Срочно дайте Моуру номер телефона Ромео. Великий системник резво подтянет ноунейма на свой уровень.
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грамотная, внешне безобидная подводка, и Ромка попался )
Теперь все знают, что Ромка знает про тренерство что-то, чего не знает Мауриньо.. Это очень смешно ))
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Авторитетное мнение. Держи в курсе, Роман😄
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Уже Жозе поучает ! Однако !)
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Не знаем, кто такой Жозе Моуриньо, мы знаем только Йозе Марино.
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Йозе же. Не?
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Мужик реально берега попутал и уже чувствует себя великим .Ржунимагу. Уже советы дает.
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Зачем он Ромку спрашивает про какого-то незнакомца?))
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