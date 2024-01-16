Ротенберг об увольнении Моуринью: «Тренер должен работать над собой ежедневно. Нельзя стоять на месте! Даже если ты такой заслуженный, как Жозе»
Роман Ротенберг высказался об увольнении Жозе Моуринью с поста тренера «Ромы».
– Вы иногда сравниваете хоккей с футболом, говоря, что в любом виде спорта нужно показывать тотальную доминирующую игру. Как вы относитесь к свежей теме, что Жозе Моуринью уволен из «Ромы»?
– Я не знаю всех деталей, но уверен – каждый тренер должен работать над собой ежедневно. Учиться и развиваться постоянно.
Нельзя стоять на месте! Даже если ты такой уважаемый и заслуженный, как Жозе Моуринью. Нужно всегда вносить что‑то новое в игровую систему и тренировочный процесс.
Какой легендой бы ты ни был, каждый день нужно доказывать, кто ты есть, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Особенно, когда йозе марино стал отвечать серьёзно)))
- не знаком с этим специалистом, к сожалению, рекомендовал бы ему изучить опыт работы великого португальца Йозе Марино
- Жозе Моуриньо? не, не слышал, знаю только Йозе Марино
Можно вывезти Жозе Моуриньо из Ромы, но Рому из Йозе Марино - нет...
"...как это делаю я", - потупившись в пол добавил Роман Борисович.
А вообще просто цирк на колёсиках!
Не перестаю удивляться тупости российского Йозе
Но здесь звонок/вопрос оч уместен, забавный троллинг😂
Теперь все знают, что Ромка знает про тренерство что-то, чего не знает Мауриньо.. Это очень смешно ))