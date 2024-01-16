Капелло об увольнении Моуринью из «Ромы»: «Американцы ведут дела без всякого уважения, похоже. Нечто подобное случилось со мной в России – мне позвонили, когда я ехал в аэропорт»

Теги Рома Милан Паоло Мальдини Жозе Моуринью премьер-лига Россия Фабио Капелло серия А Италия Сборная России по футболу Футбол

Фабио Капелло считает, что «Рома» отнеслась к Жозе Моуринью неуважительно.

Сегодня португальский специалист был уволен из клуба.

«Похоже, у этих американских владельцев странный способ вести дела – без всякого уважения к тем, кто на них работает. Они проявляют неуважение – мы видели, как Мальдини уволили телефонным звонком, и теперь то же самое произошло с Моуринью, которому сказали, что он больше не главный тренер, когда он был в «Тригории».

Здесь нет чувств, есть лишь бизнес. Они владельцы, и решение за ними, но я верю в нечто большее, в определенное чувство уважения к тем, кто работает с вами. [Было бы лучше] попрощаться иначе, чем сухим заявлением или звонком.

Я не ожидал [такого решения «Ромы»], особенно таким образом. Было понятно, что они не были на одной волне. У Моуринью было несколько запросов, но он не получил ответа, и это уже было сигналом, что что-то не так.

Я чувствую, что к Моуринью относились как к человеку, который никогда не тренировал – очень неуважительно для тренера, который многое дал мировому футболу, и не только европейскому. Это неприемлемо для меня.

Нечто подобное случилось со мной, когда я работал в России. Я направлялся в аэропорт после поражения от Австрией, когда мне позвонили, чтобы сказать, что все кончено. Но это была Россия. Думаю, в таких ситуациях отношения руководства с тренером должны быть другими», – сказал Капелло в эфире Sky Sport.

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97 комментариев
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Оооооо, да ты шо.....перспективная ветка)
Капелло конечно мастер и сразу на две стороны накинул: русских и американцев.
Могёт)
+222
-6
+216
Скажи спасибо, что тебя медведям не скормили
+150
-18
+132
Ответ Иван Гульмеш
За ничью с Молдавией он еще должен был доплатить РФС
А я был на стадионе на этом матче и хочу персональную компенсацию.
+127
-3
+124
За ничью с Молдавией он еще должен был доплатить РФС
+86
-4
+82
Думаю огромная неустойка,которую получил Капелло,помогла пережить эти события!
+67
-4
+63
Странная предъява от Капелло в принципе: если какое-то решение по тренеру принято, то логично что его сначала следует УВЕДОМИТЬ о нём ближайшим доступным способом (хоть по SMS), что так и так принято решение не продлевать контракт или приостановить его действие.
А уже потом всё официально и до конца закрепить личной деловой встречей в офисе, урегулировав все моменты.

Как-будто если Капелло или Моуриньо заранее позвонят или напишут: приезжай в офис, предстоит разговор с руководством при участии юристов (и своих захвати)......им так будет приятней и они не поймут что к чему и будут до последнего думать что едут на продление контракта с повышением зарплаты, ага?)
+73
-11
+62
Ты увольняешь меня, но делаешь это без уважения
+35
-4
+31
Ответ Beast
Скажи спасибо, что тебя медведям не скормили
Я за него скажу. Хотя отношения к нему не имею. Спасибо тебе богатырь, что не скормил его медведям. Ты мог, я знаю.
+36
-5
+31
Ответ Montenegro Serbian
Оооооо, да ты шо.....перспективная ветка) Капелло конечно мастер и сразу на две стороны накинул: русских и американцев. Могёт)
Итальянская школа...
+35
-4
+31
Ну тебе надо было прям в Бразилию звонить))
+19
-4
+15
Ты Реал, сб. Англии и нашу сборную угробил. Ты получал больше президента и наша сборная из-за тебя чуть на Евро не поехала. Вот уж кто действительно шарлатан.
+15
-1
+14
Мне показалось, или он нас папуасами назвал?)
+15
-2
+13
Ответ Montenegro Serbian
Оооооо, да ты шо.....перспективная ветка) Капелло конечно мастер и сразу на две стороны накинул: русских и американцев. Могёт)
Нужно скооперироваться с ребятами с реддита и вместе его захейтить
+16
-3
+13
Ответ Вечно в бане
Не будут конечно, но уволить можно по разному, как и с девушкой расстаться, например. Можно написать в телеге «ты уволен/иди в задницу», а можно по человечески поговорить. Капелло именно об этом.
Ну так в этом и разница, отношения между тренером и федерацией это не сентиментальные отношения между мужчиной и женщиной
+16
-3
+13
Капелло полгода зарплату не платили, если кто забыл. Муд ко какие-то схемы с Толстых проворачивал
+19
-6
+13
Молчал бы Капелло об уважении. Сам будучи тренером Ромы тайно договор Леся с Ювентусом и посреди сезона, ночью, сбежал в Турин
+11
-1
+10
Ответ Птюч, Ёж.
ну да, тренер же виноват что Игорь сначала привез, а потом Кокорин не забил. Вон Леонид на Евро показал как надо.
Там и игра отстойная была. Когда пришел Слуцкий, он хоть немного игру наладил. Так что разница между Капелло и Слуцким большая, причем не в пользу первого
+18
-8
+10
Ответ Montenegro Serbian
Странная предъява от Капелло в принципе: если какое-то решение по тренеру принято, то логично что его сначала следует УВЕДОМИТЬ о нём ближайшим доступным способом (хоть по SMS), что так и так принято решение не продлевать контракт или приостановить его действие. А уже потом всё официально и до конца закрепить личной деловой встречей в офисе, урегулировав все моменты. Как-будто если Капелло или Моуриньо заранее позвонят или напишут: приезжай в офис, предстоит разговор с руководством при участии юристов (и своих захвати)......им так будет приятней и они не поймут что к чему и будут до последнего думать что едут на продление контракта с повышением зарплаты, ага?)
Не будут конечно, но уволить можно по разному, как и с девушкой расстаться, например. Можно написать в телеге «ты уволен/иди в задницу», а можно по человечески поговорить. Капелло именно об этом.
+15
-8
+7
Ответ Beast
Ты увольняешь меня, но делаешь это без уважения
Ты продлеваешь со мной контракт, но делаешь это без уважения. Я увольняюсь и покидаю Неаполь. Лучано Спаллетти.
+7
0
+7
напомните зп Капелло в РФ? и что там с неустойкой было?
+6
0
+6
20 миллионов евро в виде компенсации и "неуважения" Капелло от России, это было мощно.
+8
-2
+6
Вывод: Русские и американцы одного поля ягоды
+9
-3
+6
Отмыватель бабла разговорился. Ты за своего троянского коня Кокорина Фиорентине должен. Где было твоё уважение, когда ты впаривал такому же американскому бизнесмену покалеченного зэка?
+6
-1
+5
Ответ Птюч, Ёж.
Артур Юсупов Денис Глушаков Павел Мамаев Александр Головин Роман Широков Олег Шатов Олег Иванов Александр Самедов Дмитрий Торбинский это полузащита на Евро 2016.
видишь в списке Денисова и Дзагоева? вот и я нет
+5
-1
+4
Ответ Alexevar Vitaliysson
Ну тебе надо было прям в Бразилию звонить))
ну да, тренер же виноват что Игорь сначала привез, а потом Кокорин не забил. Вон Леонид на Евро показал как надо.
+16
-12
+4
Ответ Птюч, Ёж.
вижу Широкова и Глушакова, отличные центральные полузащитники.
Действительно? Пристарелый Широков, пол сезона сидевший на банке в Спартаке, а потом поигравший в ЦСКА конкуренцию юному Головину?
Глушаков крепкий середняк максимум. да и сезон тот провалил, в целом.
Дзагоев - лучший игрок того сезона по мнению многих.
Денисов - просто сильнейший полузащитник страны в то время.
Если помните, тот ЧЕ мы начали с Головиным и Нойштедтером в полузащите.
+4
-1
+3
Ответ Птюч, Ёж.
ну да, тренер же виноват что Игорь сначала привез, а потом Кокорин не забил. Вон Леонид на Евро показал как надо.
Леонид прямо перед евро остался без 2 основных цпз
+4
-1
+3
Все вспомнили ролик с ржущим испанцем и озвучкой про Капелло?))
+3
0
+3
Как он ловко в 1 предложении две страны уделал. Но, конечно, итальянцы - они ж не такие.
Да уж, толерантный дон Фабьо.
+2
0
+2
Ответ Roman
Там и игра отстойная была. Когда пришел Слуцкий, он хоть немного игру наладил. Так что разница между Капелло и Слуцким большая, причем не в пользу первого
Ты прикалываешься? Капелло с 1 места вышел из группы с Португалией.
+3
-1
+2
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