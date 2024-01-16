Капелло об увольнении Моуринью из «Ромы»: «Американцы ведут дела без всякого уважения, похоже. Нечто подобное случилось со мной в России – мне позвонили, когда я ехал в аэропорт»

Фабио Капелло считает, что «Рома» отнеслась к Жозе Моуринью неуважительно.

Сегодня португальский специалист был уволен из клуба.

«Похоже, у этих американских владельцев странный способ вести дела – без всякого уважения к тем, кто на них работает. Они проявляют неуважение – мы видели, как уволили телефонным звонком, и теперь то же самое произошло с Моуринью, которому сказали, что он больше не главный тренер, когда он был в «Тригории».

Здесь нет чувств, есть лишь бизнес. Они владельцы, и решение за ними, но я верю в нечто большее, в определенное чувство уважения к тем, кто работает с вами. [Было бы лучше] попрощаться иначе, чем сухим заявлением или звонком.

Я не ожидал [такого решения «Ромы»], особенно таким образом. Было понятно, что они не были на одной волне. У Моуринью было несколько запросов, но он не получил ответа, и это уже было сигналом, что что-то не так.

Я чувствую, что к Моуринью относились как к человеку, который никогда не тренировал – очень неуважительно для тренера, который многое дал мировому футболу, и не только европейскому. Это неприемлемо для меня.

Нечто подобное случилось со мной, когда я работал в России. Я направлялся в аэропорт после поражения от Австрией, когда мне позвонили, чтобы сказать, что все кончено. Но это была Россия. Думаю, в таких ситуациях отношения руководства с тренером должны быть другими», – сказал в эфире Sky Sport.

Моуринью уволили из «Ромы». Да, снова на третий сезон