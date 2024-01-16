Женщина обвиняет владельца «Никс» Джеймса Долана в понуждению к сексу и организации встречи с Харви Вайнштейном, который ее изнасиловал

Во вторник в федеральный суд был подан иск против Джеймса Долана.

Келли Крофт обвиняет владельца « » и «Мэдисон-Сквер-Гардена» Джеймса Долана в том, что он склонял ее к нежелательному сексу, а затем устроил ей встречу с Харви Вайнштейном, которого она обвиняет в изнасиловании.

В материалах суда женщина утверждает, что инцидент произошел в конце 2013 года, когда ей было 27 лет. Ее наняли работать массажисткой во время тура рок-группы Eagles. Долан, подрабатывающий блюз-рок-музыкантом, выступал на разогреве со своей группой JD & the Straight Shot.

По словам Крофт, Долан заказал массаж и во время приема принуждал ее к нежелательному сексу. Затем 27-летнюю женщину заманили в номер отеля вместе с Вайнштейном, который преследовал ее по коридору и изнасиловал.

Кинопродюсер Харви Вайнштейн в настоящее время отбывает 23-летний тюремный срок за многочисленные преступления на сексуальной почве.