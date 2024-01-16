Женщина обвиняет владельца «Никс» Джеймса Долана в понуждению к сексу и организации встречи с Харви Вайнштейном, который ее изнасиловал

Теги происшествия Нью-Йорк НБА Джеймс Долан Баскетбол

Во вторник в федеральный суд был подан иск против Джеймса Долана.

Келли Крофт обвиняет владельца «Нью-Йорка» и «Мэдисон-Сквер-Гардена» Джеймса Долана в том, что он склонял ее к нежелательному сексу, а затем устроил ей встречу с Харви Вайнштейном, которого она обвиняет в изнасиловании.

В материалах суда женщина утверждает, что инцидент произошел в конце 2013 года, когда ей было 27 лет. Ее наняли работать массажисткой во время тура рок-группы Eagles. Долан, подрабатывающий блюз-рок-музыкантом, выступал на разогреве со своей группой JD & the Straight Shot.

По словам Крофт, Долан заказал массаж и во время приема принуждал ее к нежелательному сексу. Затем 27-летнюю женщину заманили в номер отеля вместе с Вайнштейном, который преследовал ее по коридору и изнасиловал.

Кинопродюсер Харви Вайнштейн в настоящее время отбывает 23-летний тюремный срок за многочисленные преступления на сексуальной почве. 

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24 комментария
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Массажистка во время тура рок группы...Заманили..
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остался ли кто-нибудь в США кого не покрыл Вайнштейн?
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Комментарий удален модератором.
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Ответ spartakgorky
Это как за 10 лет лет от подрабатывающего блюз-рок-музыкантом до владельца «Нью-Йорка» и «Мэдисон-Сквер-Гардена» дойти? Нормальные подработки были похоже.
Достаточно родится сыном миллиардера.
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Она что, проснулась после летаргического сна?
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Ответ Куруш
Интересно, как это предполагается доказывать через 11 лет?
Слово против слова.
И поиск свидетелей.
+4
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+4
Это как за 10 лет лет от подрабатывающего блюз-рок-музыкантом до владельца «Нью-Йорка» и «Мэдисон-Сквер-Гардена» дойти? Нормальные подработки были похоже.
+4
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+3
Ответ Lupa Pupa
Комментарий удален модератором.
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Ответ Lupa Pupa
Комментарий удален модератором.
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Ответ Garichello
Массажистка во время тура рок группы...Заманили..
Казалось бы,что могло пойти не так…
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Интересно, как это предполагается доказывать через 11 лет?
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Ответ ardiles
остался ли кто-нибудь в США кого не покрыл Вайнштейн?
Я думаю Буша старшего))
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- Вы и 135 парней сидели, выпивали алкоголь и принимали наркотики?
- Да
- То есть ничего не предвещало беды? (с)
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У Долана НЙН отжать решили? 🤔
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Ответ Вадим flanec
Я думаю Буша старшего))
А младшего думаете всё-таки да?)
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"во время приема принуждал ее к нежелательному сексу. Затем 27-летнюю женщину заманили в номер отеля"

Ну один раз пережила, не буду убегать и звать на помощь, ведь, думаю, больше ничего же не случится, правда же?
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бедный Харви
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Вот что значит Америка, у нас состоятельные люди для души таксуют, а у них выступают на разогреве у рок-звёзд...
P.S. по поводу жертвы ей сочувствие, насильникам порицание, осуждение, если будет доказана вина
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Просто массажистка или суровая массажистка, как ремарковская Железная лошадь?
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Рабочая схема
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Работая массажисткой в туре с группой Иглз, надо всегда быть готовой к тому, что кто-то ,рано или поздно , тебе скажет: Велком ту зе хотел.....
В данном случае этим человеком оказался Вайнштейн
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Никс давно хотят отжать
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