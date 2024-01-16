«Рома» с Моуринью набирала 1,61 очка за игру – худший результат среди тренеров, у которых 50+ игр с клубом в трехочковую эру
Жозе Моуринью стал худшим тренером «Ромы» по темпу набора очков с сезона-1994/95.
Под руководством Моуринью команда провела 96 матчей (44 победы, 23 ничьих и 29 поражений) в Серии А. Среднее количество набранных «Ромой» в этих играх очков – 1,61.
Это худший темп набора очков среди тренеров, которые провели 50 и более матчей во главе «Ромы» в трехочковую эру (с сезона-1994/95).
Сегодня Моуринью был уволен из «Ромы».
14 января римляне проиграли «Милану» (1:3) в матче 20-го тура Серии А. Сейчас команда занимает 9-е место в таблице, отставание от 4-го места – 5 очков.
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Даже в прошлом сезоне попал в зону ЛЕ только из-за итальянского абсурда, который назвали судом.
Ну еще раз сверкнул с МЮ, взяв ЛЕ и Кубок Лиги, что для современного МЮ все равно, что взять ЛЧ.
Только всё это - вырванные из контекста цифры - не имеют никакого значения
а в кубке Интертото Рома никогда не играла
А вот покупки у Ромы были плохие.