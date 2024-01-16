«Рома» с Моуринью набирала 1,61 очка за игру – худший результат среди тренеров, у которых 50+ игр с клубом в трехочковую эру

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью стал худшим тренером «Ромы» по темпу набора очков с сезона-1994/95.

Под руководством Моуринью команда провела 96 матчей (44 победы, 23 ничьих и 29 поражений) в Серии А. Среднее количество набранных «Ромой» в этих играх очков – 1,61.

Это худший темп набора очков среди тренеров, которые провели 50 и более матчей во главе «Ромы» в трехочковую эру (с сезона-1994/95).

Сегодня Моуринью был уволен из «Ромы».

14 января римляне проиграли «Милану» (1:3) в матче 20-го тура Серии А. Сейчас команда занимает 9-е место в таблице, отставание от 4-го места – 5 очков.

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87 комментариев
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И всё же европейский трофей "Роме" принёс именно Жозе. Народ спустя годы будет помнить именно это.
+115
-31
+84
Выиграли Еврокубок только с Моуринью!
+85
-22
+63
У фанатов Жозе одна отмазка - ЛК и финал ЛЕ. Первый трофей лишь дискредитирует его достижения, а второй символизирует то позорище, в которое играла Рома с Байером, Фейеноордом и другими аутсайдерами. Благо есть отмазка, что в финале Тейлор вроде как ошибся разок - португалец скандалил так, что у большинства болельщиков именно это и отпечаталось, а не то, как они на отбой половину турнира играли с соперниками, которые хотя бы чуть по стоимости состава были близки. Именно на отбой, не классная оборона, а позорные выбивания мяча на чужую половину, абсолютно неосознанная тактика "грузи вперёд - игра пойдет". Наконец то его не будет в Италии.

Даже в прошлом сезоне попал в зону ЛЕ только из-за итальянского абсурда, который назвали судом.
+77
-15
+62
Ответ Мирзоанис Якубов
И всё же европейский трофей "Роме" принёс именно Жозе. Народ спустя годы будет помнить именно это.
этот трофей сродни кубку интертото или какому-нибудь копа де соль
+96
-49
+47
Ответ Отец Абду
Выиграли Еврокубок только с Моуринью!
А могли бы два, если бы не клоун судья, но не судьба. Моур оставил огромный след в истории Ромы, спасибо, но игра команды так и не стала адекватной увы, но надо понимать что за годы Моуриньо у руля именно на трансферы Рома потратила меньше Фрозиноне итд, пожизненный скрытый бан от уефа по файр плей, я хз там надо топить всеми силами за суперлигу американцам, просто невозможно существовать в режиме уефа мафия
+54
-11
+43
Ответ Mikael Rikhard
этот трофей сродни кубку интертото или какому-нибудь копа де соль
фанатам Ромы пофиг сродни чему этот трофей, эмоции после победы в финале всегда одни и те же
+56
-16
+40
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Еще напишите, как они состав набирали и с каким бюджетом. Там нет полноценных 15 человек высокого уровня. При нынешних финансах Рома должна быть во второй десятке.
С каким бюджетом?, Рома подписала Дибалу и Лукаку, всем бы такой бюджет ☝️
+23
0
+23
Моур закончился после чемпионства с Челси 14/15.

Ну еще раз сверкнул с МЮ, взяв ЛЕ и Кубок Лиги, что для современного МЮ все равно, что взять ЛЧ.
+25
-2
+23
Всех уже просто достала блевотная игра Ромы и вечное нытье и удаления Моура
+21
-1
+20
Не отменяя двух финалов ЕК, в Серии Рома действительно была слишком плоха, особенно слитая концовка прошлого сезона - Салерно, Болонья, Фио, когда вполне можно было зайти в ЛЧ, и ужасный старт этого чемпа, когда проблемы с позиционкой, в игре с командами второй половины, было остро видно
+17
0
+17
Ответ Mikael Rikhard
этот трофей сродни кубку интертото или какому-нибудь копа де соль
Что-то до Жозе никто даже на такой не сподобился
+23
-7
+16
Ну раз пошла такая пьянка, надо еще написать, что по количеству очков на данный момент это худший сезон «Ромы» за последние 20 лет. Последний «такой» результат случился в сезоне 2002-03 с Фабио Капелло. И тут великие!))
Только всё это - вырванные из контекста цифры - не имеют никакого значения
+17
-3
+14
Ответ Владимир Владимир
У фанатов Жозе одна отмазка - ЛК и финал ЛЕ. Первый трофей лишь дискредитирует его достижения, а второй символизирует то позорище, в которое играла Рома с Байером, Фейеноордом и другими аутсайдерами. Благо есть отмазка, что в финале Тейлор вроде как ошибся разок - португалец скандалил так, что у большинства болельщиков именно это и отпечаталось, а не то, как они на отбой половину турнира играли с соперниками, которые хотя бы чуть по стоимости состава были близки. Именно на отбой, не классная оборона, а позорные выбивания мяча на чужую половину, абсолютно неосознанная тактика "грузи вперёд - игра пойдет". Наконец то его не будет в Италии. Даже в прошлом сезоне попал в зону ЛЕ только из-за итальянского абсурда, который назвали судом.
Полностью согласен, отличный комментарий ! 👍👏
+16
-3
+13
Ответ Виктор Никитин
да, потому что его не существовало?
Интертото с Дель соль тоже не было?
+12
-3
+9
Ответ Дмитрий Глазков
Ну раз пошла такая пьянка, надо еще написать, что по количеству очков на данный момент это худший сезон «Ромы» за последние 20 лет. Последний «такой» результат случился в сезоне 2002-03 с Фабио Капелло. И тут великие!)) Только всё это - вырванные из контекста цифры - не имеют никакого значения
Но перед этим Капелло выиграл Скудетто с Ромой в 2001 году ☝️
+9
0
+9
Ответ Старый Волк
Интертото с Дель соль тоже не было?
Дель Соль это рофл

а в кубке Интертото Рома никогда не играла
+8
0
+8
Ответ Старый Волк
Что-то до Жозе никто даже на такой не сподобился
да, потому что его не существовало?
+13
-6
+7
Ответ Отец Абду
Выиграли Еврокубок только с Моуринью!
Это хлам, а не еврокубок.
+23
-16
+7
Ответ DontYouSay
Наглядное пособие для менеджеров, как не надо делать. Команду уровня полуфинала ЛЧ, которая давала пропотеть праймовому Ливерпулю Клоппа, довели до звания уверенного середняка серии А
бредопис, команду уровня ЛЧ распродали в тот же сезон и сделал это Мончи.
+9
-2
+7
Ответ Старый Волк
С чувством юмора у меня все в порядке. Не играла и не играла. Что мешало другим тренерам выиграть хоть какую-то чашку, кроме кубка и суперкубка Италии? Тем более европейский трофей?
потому что не существовало еврочашки уровня Кубка Конференций, а другие выигрывать существенно сложнее?
+7
-1
+6
Ответ Старый Волк
Что-то до Жозе никто даже на такой не сподобился
Так его придумали только при Жозе.
+9
-3
+6
В Италии праздник - нытья стало в десятки раз меньше
+10
-4
+6
всё над чем смеялся Моуринье, всё что он высмеивал в других - увольнение, бестрофейность, работа в середняках и всякая блеклая игра - всё это бумерангом вернулось к нему самому. Сейчас Моур вот уже лет 10 как совсем не THE SPECIAL ONE, а просто седовласый, истеричный тренер-середняк, который после любых замечаний и неудобных вопросов любит вспоминать, каким крутым он был раньше.
+5
0
+5
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Подписала свободными агентами. Важное уточнение. А почему подписала? Вынуждена была их рассмотреть , потому как не имела возможности взять по каждой позиции нужных игроков. В защите - мрак, в полузащите - дефицит и без скамейки на длительный промежуток
У Ромы в составе 2 чемпиона мира, 5 чемпионов Европы + Лукаку. А теперь глянь на составы Болоньи или Фиорентины
+4
0
+4
Ответ Владимир Владимир
У фанатов Жозе одна отмазка - ЛК и финал ЛЕ. Первый трофей лишь дискредитирует его достижения, а второй символизирует то позорище, в которое играла Рома с Байером, Фейеноордом и другими аутсайдерами. Благо есть отмазка, что в финале Тейлор вроде как ошибся разок - португалец скандалил так, что у большинства болельщиков именно это и отпечаталось, а не то, как они на отбой половину турнира играли с соперниками, которые хотя бы чуть по стоимости состава были близки. Именно на отбой, не классная оборона, а позорные выбивания мяча на чужую половину, абсолютно неосознанная тактика "грузи вперёд - игра пойдет". Наконец то его не будет в Италии. Даже в прошлом сезоне попал в зону ЛЕ только из-за итальянского абсурда, который назвали судом.
У фанатов Жозе много отмазок. Основная, это отсутствие усиления состава, травмы основных защитников. И полное неприятия факта, что Жозе не работал как тактик, готовя команду под конкретного соперника.
+3
0
+3
Ответ jacktheripped
бредопис, команду уровня ЛЧ распродали в тот же сезон и сделал это Мончи.
И правильно сделали. Стротман и Наигголан превратились после продажи в тыкву, за Алиссона дали кучу бабла.
А вот покупки у Ромы были плохие.
+3
0
+3
Вы ничиво ни панимаити, у Ромы состав говно! Вот у Болоньи, Фиорентины и Аталанты с Лацио топ-составы, а Жозе никого не покупали!((( Вот купили бы ему Мбаппе, Холланда с Беллингемом, а в защиту ван Дейка и Рюдигера - всех бы нагнул в Лиге Европы!
+4
-1
+3
Ответ Мирзоанис Якубов
И всё же европейский трофей "Роме" принёс именно Жозе. Народ спустя годы будет помнить именно это.
Можно 10 еврокубков ввести по нисходящей, чтобы вообще все тренеры могли взять хоть какой-нибудь еврокубок и у всех была отмазка. Хотя то защитники Моуринью ссылаются на лигу конференций, это уже само по себе смешно. Пока его бывшие соперники Гвардиолы и Анчелотти выигрывают топ лиги и ЛЧ, Моуринью довольствуется лигой конференций.
+2
0
+2
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Еще напишите, как они состав набирали и с каким бюджетом. Там нет полноценных 15 человек высокого уровня. При нынешних финансах Рома должна быть во второй десятке.
А ещё Джозик поругался с Дзаньоло и продал его
+2
0
+2
Ответ Футбол, хоккей итд
В любом случае, Маур оставил большие свои 👣 😉🤌 в истории Ромы...
Ну ЛК так себе трофей, скажем выиграл лучший среди худших ...
+2
0
+2
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