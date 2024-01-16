«Локомотив» первым вышел в плей-офф КХЛ в этом сезоне. Команда Никитина лидирует в таблице Запада

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Локомотив» обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ в этом сезоне.

Клуб первым в текущем чемпионате вышел в розыгрыш Кубка Гагарина.

Об этом стало известно, когда «Локомотив» победил «Нефтехимик» (4:2), а «Витязь» уступил «Спартаку» (1:2).

Команда тренера Игоря Никитина набрала 72 очка в 51 матче и находится на первой позиции в таблице Западной конференции.

15 комментариев
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Да там по факту уже все вышли в плей-офф от Локомотива до ЦСКА.

Да и на востоке вопрос только в том — догонит или нет Амур Сибирь. По остальным вопросов нет.
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+11
Ответ стрёмный сайт
А почему Локомотив уже вышел, а Динамо нет? Игр одинаково, очков тоже. Неужели из-за количества побед в основное время?
Да, из-за побед в основное, чисто теоретически Динамо может проиграть все оставшиеся матчи в основное время, а Витязь ещё может выиграть все оставшиеся матчи, из которых хотя бы 15 в основное, в таком случае он наберёт 72 очка как у Динамо и сможет обогнаит по количествам побед в основное время
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+7
Молодцы ! Побеждать и далее соперников !
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+2
Ответ pizzatcarizza
Локомотив на Востоке наведет шороху. Мощная команда
он на Западе так-то
+3
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Ну теперь в первом-втором раунде позорно не обосраться бы)
+2
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Локомотиву не плохо - бы наладить профессиональное отношение к делу , и не проигрывать после больших пауз всяким аутсайдерам , не терять на ровном месте очки. Поработать над психологией . Расслабляться рано , так как ничего ещё не выиграли !
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Ответ Антон Витан
он на Западе так-то
Первый раунд для них не проблема
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Локомотив на Востоке наведет шороху. Мощная команда
+3
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Поздравления, конечно.
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Я желаю только кубка!!! Вперед, Локо!
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ну локомотив темная лошадка
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Ответ pizzatcarizza
Первый раунд для них не проблема
Ну... Как сказать))) там и ЦСКА может попасться)
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Ответ vzi
Да там по факту уже все вышли в плей-офф от Локомотива до ЦСКА. Да и на востоке вопрос только в том — догонит или нет Амур Сибирь. По остальным вопросов нет.
что-то вы торопитесь. Ещё 15туров есть +-, на востоке кроме амура есть ещё нефтихимик, и даже барыс может подобраться вплотную. Серия из 2-3 проигрышей или выигрышей одной из команд и всё поменяется.
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Ответ Фёдор Кузнецов
Да, из-за побед в основное, чисто теоретически Динамо может проиграть все оставшиеся матчи в основное время, а Витязь ещё может выиграть все оставшиеся матчи, из которых хотя бы 15 в основное, в таком случае он наберёт 72 очка как у Динамо и сможет обогнаит по количествам побед в основное время
спасибо 👋
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