«Локомотив» первым вышел в плей-офф КХЛ в этом сезоне. Команда Никитина лидирует в таблице Запада

«Локомотив» обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ в этом сезоне.

Клуб первым в текущем чемпионате вышел в розыгрыш Кубка Гагарина.

Об этом стало известно, когда « » победил «Нефтехимик» (4:2), а «Витязь» уступил «Спартаку» (1:2).

Команда тренера набрала 72 очка в 51 матче и находится на первой позиции в таблице Западной конференции.