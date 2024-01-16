«Локомотив» первым вышел в плей-офф КХЛ в этом сезоне. Команда Никитина лидирует в таблице Запада
«Локомотив» обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ в этом сезоне.
Клуб первым в текущем чемпионате вышел в розыгрыш Кубка Гагарина.
Об этом стало известно, когда «Локомотив» победил «Нефтехимик» (4:2), а «Витязь» уступил «Спартаку» (1:2).
Команда тренера Игоря Никитина набрала 72 очка в 51 матче и находится на первой позиции в таблице Западной конференции.
Да и на востоке вопрос только в том — догонит или нет Амур Сибирь. По остальным вопросов нет.