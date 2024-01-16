Грант раскритиковал Линекера за ретвит призыва отстранить Израиль: «Глава Палестинской ассоциации поддержал массовое убийство 7 октября. Эти люди не хотят мира»

Авраам Грант раскритиковал Гари Линекера за политический репост.

Напомним, бывший форвард сборной Англии, работающий экспертом на канале BBC, в субботу опубликовал на свой странице в Twitter запись с призывом отстранить Израиль от международных соревнований, подготовленную движением BDS («Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля»). Впоследствии сообщение было удалено.

«Привет, . Значит, ты сделал это снова. Ты ретвитнул слова председателя Палестинской футбольной ассоциации. Это тот же человек, который публично поддержал массовое убийство 7 октября и сказал, что это был великий день, который должен повторяться снова и снова.

Я молюсь о мире, но эти люди не хотят мира. Они убивали младенцев. Они насиловали женщин. Они сжигали людей заживо. Они снимали все это на видео. Массовое убийство, о котором ты умолчал», – написал израильский тренер, возглавляющий сборную Замбии, на своей странице в соцсети.

Авраам Грант: «Политика ХАМАС – убивать, разрушать и ничего не строить. Политика Израиля – это безопасность»

Грант – Линекеру: «ХАМАС убивал и расчленял детей, насиловал и сжигал женщин, обезглавливал людей, и что ты сделал? Ничего. Тишина. Мое уважение исчезло»