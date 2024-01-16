Грант раскритиковал Линекера за ретвит призыва отстранить Израиль: «Глава Палестинской ассоциации поддержал массовое убийство 7 октября. Эти люди не хотят мира»

Теги премьер-лига Англия Гари Линекер высшая лига Израиль Авраам Грант Сборная Замбии по футболу Политика соцсети Футбол

Авраам Грант раскритиковал Гари Линекера за политический репост.

Напомним, бывший форвард сборной Англии, работающий экспертом на канале BBC, в субботу опубликовал на свой странице в Twitter запись с призывом отстранить Израиль от международных соревнований, подготовленную движением BDS («Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля»). Впоследствии сообщение было удалено.

«Привет, Гари Линекер. Значит, ты сделал это снова. Ты ретвитнул слова председателя Палестинской футбольной ассоциации. Это тот же человек, который публично поддержал массовое убийство 7 октября и сказал, что это был великий день, который должен повторяться снова и снова.

Я молюсь о мире, но эти люди не хотят мира. Они убивали младенцев. Они насиловали женщин. Они сжигали людей заживо. Они снимали все это на видео. Массовое убийство, о котором ты умолчал», – написал израильский тренер, возглавляющий сборную Замбии, на своей странице в соцсети.

Авраам Грант: «Политика ХАМАС – убивать, разрушать и ничего не строить. Политика Израиля – это безопасность»

Грант – Линекеру: «ХАМАС убивал и расчленял детей, насиловал и сжигал женщин, обезглавливал людей, и что ты сделал? Ничего. Тишина. Мое уважение исчезло»

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95 комментариев
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Ответ Вадим flanec
А то, что ЦАХАЛ уже 3 с лишним месяца утюжит Палестину, это Грант не принимает в расчёт. ХАМАС на один день зашёл в Израиль, а Израиль "гостит" в Палестине - четвёртый месяц пошёл.
типо Израиль должны были на один день зайти в Газу и потом выйти, ведь ХАМАС там был всего 1 день?))))
+97
-43
+54
Мир на ближнем востоке наступит когда арабы начнут любить своих детей больше чем ненавидеть евреев (с)
+75
-35
+40
Ответ ss_podonok
а ещё похищали людей с территории другой страны и использовали их в качестве разменной монеты в политических целях. это звери
Да, это точно. В тюрьмах Израиля содержится более 5000 палестинцев (даже дети), большинство без предъявления обвинений. Это положение дел еще до «7 октября». У Израиля все признаки террористического государства.
+69
-30
+39
Если всех палестинцев переселить в Еврейскую автономную область, то можно исполнить их вековую мечту: жить на еврейской земле без евреев
+47
-16
+31
А то, что ЦАХАЛ уже 3 с лишним месяца утюжит Палестину, это Грант не принимает в расчёт. ХАМАС на один день зашёл в Израиль, а Израиль "гостит" в Палестине - четвёртый месяц пошёл.
+69
-42
+27
Грант, а где доказательства уничтожения 6млн евреев? И, почему, по всему миру именно эта мифическая цифра разгонялась и разгоняется и, ни слова о том, что советских граждан уничтожено было под 30 млн человек за период второй мировой войны? Геноцид какого народа был, есть и продолжается?
+45
-28
+17
Ответ jvs5t7gcrf
Мир на ближнем востоке наступит когда арабы начнут любить своих детей больше чем ненавидеть евреев (с)
мир на ближнем востоке наступит тогда, когда всякие дерьмократические западные страны перестанут лезть со своей дерьмократией.
+41
-30
+11
Ответ sanchos
не гони,во первых кого убивали немцы целенаправленно? только евреев.
а славян случайно?)
+11
-2
+9
Ответ Вадим flanec
А то, что ЦАХАЛ уже 3 с лишним месяца утюжит Палестину, это Грант не принимает в расчёт. ХАМАС на один день зашёл в Израиль, а Израиль "гостит" в Палестине - четвёртый месяц пошёл.
что значит на один день? Палестина хотела завоевать Израиль,теперь расплачиваются
+19
-10
+9
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Грант, а где доказательства уничтожения 6млн евреев? И, почему, по всему миру именно эта мифическая цифра разгонялась и разгоняется и, ни слова о том, что советских граждан уничтожено было под 30 млн человек за период второй мировой войны? Геноцид какого народа был, есть и продолжается?
Вам, наверное, уже давно должно быть быть понятно, что такие как Грант не считают славян за людей))
+21
-15
+6
о каком мире Грант говорит, когда израильтяне убивают младенцев и других людей в Газе без разбора? невероятное лицемерие со стороны израильтян
+9
-3
+6
Ответ Вадим flanec
А то, что ЦАХАЛ уже 3 с лишним месяца утюжит Палестину, это Грант не принимает в расчёт. ХАМАС на один день зашёл в Израиль, а Израиль "гостит" в Палестине - четвёртый месяц пошёл.
Хамас там людей как бы терроризирует уже как лет 30 . Постоянно , каждый день
+11
-6
+5
Ответ Вадим flanec
А то, что ЦАХАЛ уже 3 с лишним месяца утюжит Палестину, это Грант не принимает в расчёт. ХАМАС на один день зашёл в Израиль, а Израиль "гостит" в Палестине - четвёртый месяц пошёл.
причём КАК утюжит, без разбора. это норма!
+29
-24
+5
Ответ Вадим flanec
А то, что ЦАХАЛ уже 3 с лишним месяца утюжит Палестину, это Грант не принимает в расчёт. ХАМАС на один день зашёл в Израиль, а Израиль "гостит" в Палестине - четвёртый месяц пошёл.
А что, они там от нихyi делать, что ли, третий месяц??
+7
-2
+5
Я молюсь о мире, но эти люди не хотят мира. Они убивали младенцев. Они насиловали женщин. Они сжигали людей заживо.

----

Старому еврею бы для начала уяснить, где причина, а где следствие

Евреи отняли 90% земель у палестинцев, убили в сотни раз больше детей только за последнее время, в том числе и младенцев

Если взять всё население земли, то тех, кто поддерживает Израиль в этом конфликте, будет меньшинство
+21
-17
+4
Знаете, чего я так и не увидел за почти год жизни в Израиле?
Игрушечного оружия в детских магазинах и игрушечных отделах супермаркетов. То есть, совсем - ни пистолетов-автоматов, ни танков, ни самолетов...
И детских игр «в войнушку» тоже ни разу не видел, как и не заметил никакого воспитания агрессии в школе (наоборот, тут нетерпимое отношение к насилию среди детей и подростков).
При этом все дети знают, в общем-то, что в 18 лет - армия. И в боевые подразделения (где служба несколько дольше, кстати) довольно большой конкурс.
Но не для того, чтобы воевать-убивать-бабки заколачивать, а потому что так надо.
И все это без всяких «разговоров о важном» и прочей [censored].
Вот такие пироги с котятами.
Илья Вайцман

Палестинцам деньги мирового сообщества надо было тратить на не 6акопание туннеллей для террористов и воспитывается детей в злобе ко всему живому, а строить нормальное, свободное государство и не было бы сейчас ничего этого
+13
-9
+4
Ответ sanchos
не гони,во первых кого убивали немцы целенаправленно? только евреев.
остальных типа рикошетом задело? откуда только такие "феноменально одаренные личности" как ты вылезают...
+4
0
+4
Ответ Хасбулат Махаев
Да, это точно. В тюрьмах Израиля содержится более 5000 палестинцев (даже дети), большинство без предъявления обвинений. Это положение дел еще до «7 октября». У Израиля все признаки террористического государства.
Не гони, все сидят после судебных решений
+6
-3
+3
Ответ Хасбулат Махаев
Да, это точно. В тюрьмах Израиля содержится более 5000 палестинцев (даже дети), большинство без предъявления обвинений. Это положение дел еще до «7 октября». У Израиля все признаки террористического государства.
В Израиле с полными правами проживают более 2 миллионов арабов, более 90% из них палестинцы. Сколько евреев проживает в секторе Газа? Не подскажешь? И кого ты террористом считаешь?
+4
-1
+3
Ответ Птюч, Ёж.
пока Ирак, Ливию и Сирию не трогали, что то никто не лез в "райский вонючий сад ЕС".
Ирак лез не в ЕС конечно, но в соседние страны как минимум.
+4
-1
+3
Ответ people people
хоть одного араба в правительстве Израиля покажи, ага да, с полными правами
О, мое любимое сравнение. А если араб некомпетентен в каком-то вопросе, то его насильно нужно поставить на какую-то должность в минус себе? В Англии сейчас лоббируют такой подход. Мол, обязательно нужно иметь в штате женщин, черных, азиатов и прочие меньшинства, иначе штраф. Надеюсь другие государства не дойдут до такого
+3
0
+3
Ответ Птюч, Ёж.
ты сравни количество беженцев после того как США влезли в Ирак. Жду.
Ничего, что большинство арабов в европейских странах, это жители бывших колоний, а не иракцы? Алжирцы, марроканцы и прочие. А в Германии вообще турки доминируют.
Вот реально, слышал он, но не знает где он.
+7
-4
+3
Если он поддерживает массовое убийство 1200 человек, то весь запад и сами евреи поддерживают убийство десятки тысячи людей, в том числе детей и женщин. Ну и чья рука больше в крови? Где логика?
+10
-7
+3
Ответ Надоело париться в бане
Если демократические западные страны перестанут лезть со своей демократией, то радикальные адепты самой мирной религии полезут по всему миру, включая Европу и Россию.
пока Ирак, Ливию и Сирию не трогали, что то никто не лез в "райский вонючий сад ЕС".
+14
-11
+3
Ответ Вадим flanec
А то, что ЦАХАЛ уже 3 с лишним месяца утюжит Палестину, это Грант не принимает в расчёт. ХАМАС на один день зашёл в Израиль, а Израиль "гостит" в Палестине - четвёртый месяц пошёл.
Да там как бы они уже больше 60 лет гостят в Палестине...
+11
-9
+2
Ответ scauser_95
То что Израиль годами терроризирует народ Палестины Грант не хочет говорить? Как удобно говорить о 7 октября, как будто это ситуация возникла просто так из ничего
В каком месте и как Израиль терроризируем Палестинцев. Меньше слушай тв и радио
+2
0
+2
Но недавно Нетаньяху заявил что горд тому что препятствовал миру и решению о двух независимых государствах всю свою жизнь. Выходит эта сторона не очень хотела мира то?
А как же предложение мира начала 2000-х, про который Ариэль Шарон премьер министр Израиля на тот момент сказал, что он бы тоже не согласился с теми условиями которые предложили Палестинцам, а там много пунктов включая:
- Отсутствие международного аэропорта
- Отсутствие торгового порта
- Отсутствие суверинетета в доставке медикаментов, и других веществ (все должно проходить контроль на границе Израиля).

И еще много чего, не те условия которые задвигают любители мира.
+5
-3
+2
Ответ Conor Gallagher
Израиль террористическая группировка, а не страна. Они стали такими когда стали жить рядом с ними. По морде не возможно сейчас определить кто еврей, а кто араб. Это уже не евреи. У евреев нету и не было государства, и самые чистые евреи живут везде, кроме на этой территории. Палестинцы те еще отморозки, никто не спорит, но и их соседи не отстают от них. Что касается Гранта и ему подобных пушистых евреев, то делать выводы могут только те кто живут в этом регионе и в курсе дел всего, а не те кто сидят в баре и оттягивают бренди и пишут какую то херню в ответ другой херни, которая написала какой то тупой брит.
Так вот, ты пишешь херню, сидя где то в мухасранске. А Грант живёт в Израиле.
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+2
Ответ Gans_hi
Да там как бы они уже больше 60 лет гостят в Палестине...
историю тебе бы почитать
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Ответ rigobersong
«Число погибших в секторе Газа достигло 29 722, в том числе не менее 10 тыс. детей и 7 тыс. женщин, еще 58 166 человек пострадали» О какой правильной стороне может идти речь, Израиль уничтожает палестинский народ и не несет никаких наказаний за это. То что какая-то бандитская группировка напала на Израиль и совершила теракт с сотней погибших не дает право Израилю уничтожать мирных граждан без разбора.
кончай гнать дезу
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-2
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