Грант раскритиковал Линекера за ретвит призыва отстранить Израиль: «Глава Палестинской ассоциации поддержал массовое убийство 7 октября. Эти люди не хотят мира»
Авраам Грант раскритиковал Гари Линекера за политический репост.
Напомним, бывший форвард сборной Англии, работающий экспертом на канале BBC, в субботу опубликовал на свой странице в Twitter запись с призывом отстранить Израиль от международных соревнований, подготовленную движением BDS («Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля»). Впоследствии сообщение было удалено.
«Привет, Гари Линекер. Значит, ты сделал это снова. Ты ретвитнул слова председателя Палестинской футбольной ассоциации. Это тот же человек, который публично поддержал массовое убийство 7 октября и сказал, что это был великий день, который должен повторяться снова и снова.
Я молюсь о мире, но эти люди не хотят мира. Они убивали младенцев. Они насиловали женщин. Они сжигали людей заживо. Они снимали все это на видео. Массовое убийство, о котором ты умолчал», – написал израильский тренер, возглавляющий сборную Замбии, на своей странице в соцсети.
Авраам Грант: «Политика ХАМАС – убивать, разрушать и ничего не строить. Политика Израиля – это безопасность»
Грант – Линекеру: «ХАМАС убивал и расчленял детей, насиловал и сжигал женщин, обезглавливал людей, и что ты сделал? Ничего. Тишина. Мое уважение исчезло»
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Старому еврею бы для начала уяснить, где причина, а где следствие
Евреи отняли 90% земель у палестинцев, убили в сотни раз больше детей только за последнее время, в том числе и младенцев
Если взять всё население земли, то тех, кто поддерживает Израиль в этом конфликте, будет меньшинство
Игрушечного оружия в детских магазинах и игрушечных отделах супермаркетов. То есть, совсем - ни пистолетов-автоматов, ни танков, ни самолетов...
И детских игр «в войнушку» тоже ни разу не видел, как и не заметил никакого воспитания агрессии в школе (наоборот, тут нетерпимое отношение к насилию среди детей и подростков).
При этом все дети знают, в общем-то, что в 18 лет - армия. И в боевые подразделения (где служба несколько дольше, кстати) довольно большой конкурс.
Но не для того, чтобы воевать-убивать-бабки заколачивать, а потому что так надо.
И все это без всяких «разговоров о важном» и прочей [censored].
Вот такие пироги с котятами.
Илья Вайцман
Палестинцам деньги мирового сообщества надо было тратить на не 6акопание туннеллей для террористов и воспитывается детей в злобе ко всему живому, а строить нормальное, свободное государство и не было бы сейчас ничего этого
Вот реально, слышал он, но не знает где он.
А как же предложение мира начала 2000-х, про который Ариэль Шарон премьер министр Израиля на тот момент сказал, что он бы тоже не согласился с теми условиями которые предложили Палестинцам, а там много пунктов включая:
- Отсутствие международного аэропорта
- Отсутствие торгового порта
- Отсутствие суверинетета в доставке медикаментов, и других веществ (все должно проходить контроль на границе Израиля).
И еще много чего, не те условия которые задвигают любители мира.