Поражения «Зенита», «МЮ», «Сити», судьи убили «Ливерпуль», «Реал» возглавил Ла Лигу, покер Лаутаро за 27 минут и другие новости

1. «Зенит» внезапно потерпел поражение от «Оренбурга» (1:3) на выезде в 10-м туре Мир РПЛ, проиграв второй матч подряд. А «Краснодар» переиграл «Рубин» (2:0) и оторвался от клуба из Санкт-Петербурга на 7 очков.

«Локомотив» дома справился с «Пари НН» (1:0). ЦСКА на своем поле одолел «Балтику» (1:0).

2. Центральный матч 7-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (2:1) превратился в скандал: судьи удалили двух игроков «красных» и отобрали чистый гол у Диаса (ошибку арбитров признали официально: ВАР не вмешался при отмене гола из-за офсайда, решив, что судьи в поле засчитали взятие ворот), в итоге все решил автогол Матипа на 96-й минуте.

«Манчестер Сити» вдруг уступил «Вулверхэмптону» (1:2) в гостях, потерпев второе поражение подряд. «Арсенал» на выезде уверенно разобрался с «Борнмутом» (4:0), «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас» (0:1). «Астон Вилла» разнесла «Брайтон» (6:1).

3. Румыния стала очередной страной, заявившей о бойкоте игр с российскими командами U17. УЕФА пытается успокоить бойкотирующие страны, ссылаясь на смягчившуюся позицию Украины по выступлению своих спортсменов на турнирах с россиянами.

4. «Реал Мадрид» в гостях разгромил дерзкую «Жирону» (3:0) в 8-м туре Ла Лиги и возглавил таблицу, Джуд Беллингем снова зажигал. «Реал Сосьедад» без Арсена Захаряна вынес «Атлетик» в баскском дерби (3:0).

5. «Барыс» проиграл «Сибири» (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, «Трактор» обыграл «Спартак» (2:1 ОТ), «Торпедо» уступило «Сочи» (2:5) и другие результаты дня.

6. «Бавария» в гостях сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (2:2) в 6-м туре Бундеслиги, уйдя со счета 0:2. «Байер» Хаби Алонсо на выезде разгромил «Майнц» (3:0) и стал лидером чемпионата Германии.

7. На групповом этапе Кубка мира по регби Аргентина победила Чили, Грузия уступила Фиджи, Шотландия разгромила Румынию.

8. «Наполи» в гостях разгромил «Лечче» (4:0) в 7-м туре Серии А. «Милан» дома спокойно победил «Лацио» (2:0), «Интер» на выезде крупно обыграл «Салернитану» (4:0) – Лаутаро Мартинес вышел на замену и оформил покер за 27 минут!

9. Медведев и Зверев вышли в 1/4 финала турнира в Пекине, Рублев выбыл.

10. Российский боксер Мурат Гассиев уступил Отто Валлину раздельным решением судей в бою тяжеловесов в Турции.

11. НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» проиграл «Детройту», «Тампа» одолела «Нэшвилл», «Айлендерс» победили «Рейнджерс».

12. «ПСЖ» в гостях не выиграл у «Клермона» (0:0) в 7-м туре Лиги 1. «Монако» без Александра Головина дома победил «Марсель» (3:2).

13. Стартовал 15-й сезон Единой лиги ВТБ. УНИКС победил «Локомотивом-Кубань», ЦСКА выиграл у МБА, «Самара» разгромила «Енисей».

14. МЛС. «Интер Майами» ушел от поражения в матче с «Нью-Йорк Сити» (1:1) за счет гола на 5-й добавленной минуте. Лионель Месси не играл.

15. Чемпион мира по вольной борьбе Абдусалам Гадисов дисквалифицирован на 4 года за допинг.

Цитаты дня:

«Я удалил Роналду в 2009-м и больше не работал на матчах «Реала» в том сезоне. Приходится быть осторожным с решениями». Экс-судья Эстрада Фернандес о давлении на арбитров

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