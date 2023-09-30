Гашек за допуск футбольных сборных России U17 к турнирам УЕФА: «Я давно это поддерживаю. Дети не несут ответственность за родителей»

Теги сборная России U-17 УЕФА Доминик Гашек Сборная Чехии по хоккею детский футбол Политика Хоккей

Доминик Гашек поддержал допуск российских футбольных сборных России U17.

Во вторник УЕФА разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям.

Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

«Я согласен. Я поддерживаю это решение уже давно – при выполнении определенных условий. Дети не несут ответственность за родителей», – написал бывший вратарь сборной Чехии по хоккею в соцсети. 

При этом представители ряда стран объявили, что отказываются проводить матчи против юношеских команд из России, несмотря на то, что Союз европейских футбольных ассоциаций позволил им участвовать в международных турнирах.

Гашек о выдаче виз в Чехию россиянам из «Тобола»: «Не думаю, что это правильно. Каждый гражданин России – представитель своей страны и ее действий»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Это точно Гашек сказал?
+122
-5
+117
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hawkeye77
у него биполярка чтоль?
+97
-13
+84
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriy walmart
Самое массовое переобувание на спортсе с 2018 года
+55
-10
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Niko [Ars]
я конечно рад этому решению УЕФА. Я тоже считаю, что дети ни в чем не виноваты, но меня смущает тот момент, что эти дети буквально через год-два станут совершеннолетними и тогда, получается, они автоматически задним числом вдруг уже становятся виноваты в происходящем?..
+34
-5
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Гаряшин
Походу таблетки пить начал
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gopar
закодировался?
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даня Чебыкин
Ответ Ракелль
он пьяненький?
как раз похоже что сегодня трезвенький. обычно он более лютую фигню несет.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sasha831
Доминик, если тебе угрожают, моргни!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Неожиданно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NACfoRekcuF
Ответ Koulmann
Внимание! Сбой системы! Всем ботам срочно перезагрузиться и действовать по новому алгоритму!
Ты по служебному каналу должен сообщения выдавать. Фигли ты широковещаешь?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смари Муха
чиво
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zubi
Ответ Hawkeye77
у него биполярка чтоль?
Тайлер Дёрден )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Sergeev
Гашеку подвезли таблетки. Но не факт, что их надолго хватит.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gulnara Sadykova
Что-то Гашек резко переобулся?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gukmamop
Пациенту поменяли таблетки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валентин Соловьев
гибкий шланг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ultimate7
Не удивлюсь если скоро он скажет, что всегда Россию поддерживал)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДМ-1чемпион
Гашек за допуск футбольных сборных России! Кличко не хочет умирать за украину! Поляки гоняют хутор! Ответ прост. украину сдают!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слава_ВладиСлава
Почему вообще должны читать и слушать Гашека?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Какой хитрожопый Гашек!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как дела на заводе
взрослые, тоже не имеют отношения к происходящему))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NartApsua
Удивил так удивил)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Niyaz niyaz
Что происходит? У меня за окном красный снег идет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Петров и Боширов добрались до Праги?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Походу он последовал совету комментаторов со Спорца, выпил пива и пошел траву пощупал. Поэтому он и добрый такой в этом вопросе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий