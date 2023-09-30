Доминик Гашек поддержал допуск российских футбольных сборных России U17.

Во вторник разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям.

Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

«Я согласен. Я поддерживаю это решение уже давно – при выполнении определенных условий. Дети не несут ответственность за родителей», – написал бывший вратарь сборной по хоккею в соцсети.

При этом представители ряда стран объявили, что отказываются проводить матчи против юношеских команд из России, несмотря на то, что Союз европейских футбольных ассоциаций позволил им участвовать в международных турнирах.

Гашек о выдаче виз в Чехию россиянам из «Тобола»: «Не думаю, что это правильно. Каждый гражданин России – представитель своей страны и ее действий»

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