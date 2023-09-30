Единая лига ВТБ. УНИКС – «Локомотив-Кубань», ЦСКА против МБА, «Самара» сыграет с «Енисеем»
Сегодня стартует 15-й сезон Единой лиги ВТБ.
В первый игровой день регулярного чемпионата состоится встреча финалистов минувшего розыгрыша – УНИКС в Казани примет краснодарский «Локомотив-Кубань».
В московском дерби ЦСКА встретится с МБА, «Самара» дома сыграет с красноярским «Енисеем».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 октября, 14.00, «Falcon Club»
- Дата проведения
- 30 сентября, 15.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Дворец спорта»
Положение команд: ЦСКА – 0-0, УНИКС – 0-0, Зенит – 0-0, Нижний Новгород – 0-0, МБА – 0-0, Самара – 0-0, Парма – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-0, Автодор – 0-0, Енисей – 0-0, Астана – 0-0, Минск – 0-0, Руна – 0-0, Уралмаш – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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