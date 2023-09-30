Единая лига ВТБ. УНИКС – «Локомотив-Кубань», ЦСКА против МБА, «Самара» сыграет с «Енисеем»

Сегодня стартует 15-й сезон Единой лиги ВТБ.

В первый игровой день регулярного чемпионата состоится встреча финалистов минувшего розыгрыша – УНИКС в Казани примет краснодарский «Локомотив-Кубань».

В московском дерби ЦСКА встретится с МБА, «Самара» дома сыграет с красноярским « ».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 0-0, – 0-0, Зенит – 0-0, Нижний Новгород – 0-0, МБА – 0-0, Самара – 0-0, Парма – 0-0, – 0-0, Автодор – 0-0, Енисей – 0-0, Астана – 0-0, Минск – 0-0, Руна – 0-0, Уралмаш – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!